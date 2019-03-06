 Выставку "Квантовый скачок Шевченко" покажут в Абу-Даби

Выставка пройдет в N2N Gallery, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook организаторов мероприятия.

"Проект "Квантовый скачок Шевченко" – это сплав свободомыслия и науки, это попытка осовременить старое и архивировать популярные культурные образы. Это путешествие с украинским Вергилием – Тарасом Григорьевичем, где зритель часто принимает на себя роль самого Шевченко", – отмечают организаторы выставки.

Читайте также: В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко" созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки. ФОТОрепортаж

Автором выставки, в которую вошли постеры с изображением Кобзаря в образах разных киногероев и исторических фигур, является иллюстратор Александр Грехов. Он считает, что проект побудит зрителей почитать больше об украинском поэте и его насыщенной жизни, которая выходит далеко за рамки биографических данных из школьной программы.

Напомним, с 10 февраля "Квантовый скачок Шевченко" выставляли на киевской станции метро "Тараса Шевченко".

Через некоторое время винницкий радикал Юрий Павленко ("Хорт") порезал картины, заявив, что они являются украинофобными.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения в метро выставки портретов Шевченко

18 февраля Национальный музей Тараса Шевченко, Киевский метрополитен и иллюстратор решили досрочно закрыть выставку. Позже из-за угроз от выставки отказались во Львове и Виннице.

Основатель Veterano Group, владелец киевского заведения Pizza Veterano и бывший участник боевых действий на Донбассе Леонид Остальцев решил разместить выставку в своей пиццерии. После этого ветераны украинского Добровольческого корпуса "Правый сектор", батальона ОУН и "МВД Киев-2" призвали его отказаться от этой идеи. Леонид Остальцев заявил, что не отменит экспозицию.