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 Общество, За рубежом
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Все про:выставка (338) ОАЭ (97) Шевченко Тарас (227)

 Выставку "Квантовый скачок Шевченко" покажут в Абу-Даби

Экспозицию изображений Кобзаря в образах разных киногероев и исторических фигур 9-10 марта марта представят в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Выставка пройдет в N2N Gallery, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook организаторов мероприятия.

"Проект "Квантовый скачок Шевченко" – это сплав свободомыслия и науки, это попытка осовременить старое и архивировать популярные культурные образы. Это путешествие с украинским Вергилием – Тарасом Григорьевичем, где зритель часто принимает на себя роль самого Шевченко", – отмечают организаторы выставки.

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Автором выставки, в которую вошли постеры с изображением Кобзаря в образах разных киногероев и исторических фигур, является иллюстратор Александр Грехов. Он считает, что проект побудит зрителей почитать больше об украинском поэте и его насыщенной жизни, которая выходит далеко за рамки биографических данных из школьной программы.

Напомним, с 10 февраля "Квантовый скачок Шевченко" выставляли на киевской станции метро "Тараса Шевченко".

Через некоторое время винницкий радикал Юрий Павленко ("Хорт") порезал картины, заявив, что они являются украинофобными.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения в метро выставки портретов Шевченко

18 февраля Национальный музей Тараса Шевченко, Киевский метрополитен и иллюстратор решили досрочно закрыть выставку. Позже из-за угроз от выставки отказались во Львове и Виннице.

Основатель Veterano Group, владелец киевского заведения Pizza Veterano и бывший участник боевых действий на Донбассе Леонид Остальцев решил разместить выставку в своей пиццерии. После этого ветераны украинского Добровольческого корпуса "Правый сектор", батальона ОУН и "МВД Киев-2" призвали его отказаться от этой идеи. Леонид Остальцев заявил, что не отменит экспозицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3115294
 
   
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ПОЗОРИЩЕ! ЧЕМ ЭТИ "МЫТЦИ" ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ БУЗИНЫ С ЕГО ПАСКВИЛЕМ "ЩЕВЧЕНКО - ВУРДАЛАКА"?!
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смотрела только что ролик от Черкасского строительного училища -Шевченко актуален и сегодня. И это так.
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Меня только одно интересует - эта выставка организовывается за счет частного капитала или какому то государственному концерну нужно быть благодарным?
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На выставке будут "дружеские шаржи" на Шевченко и пророка Мухаммеда? А, только на Шевченко? А почему так - это же просто современный образ, для молодежи Выставку "Квантовый скачок Шевченко" покажут в Абу-Даби - Цензор.НЕТ 3517
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А при чем тут это? Если изначально было заявлено, что сделать из Шевченко Фантомаса это ради популяризации среди молодежи, то почему Мухаммеда нельзя так популяризировать, религия здесь при чем?
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А хто покровителі у цього Грєхова? Я от просто так свої художества можу в метро повісити? Вже не кажучи про Абу-дабі.
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"Киса, хочу тебя спросить как художник художника, ты рисовать умеешь?"
Ильф и Петров "Двенадцать стульев"
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Не надо быть шеф-поваром мишленовского ресторана, что бы понять где съедобная еда, а где г*вно.
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Араби свого часу кидались на Чарлі за карикатури на Мухамеда , а ще раніше Іран ганявся за Салманом Рушді за "Гріховні вірші" . Тільки деякі дурні українці з тупими мізками щось мелють про мистецтво , коли реально маємо гидку провокацію завдяки якій нас виставляють ретроградами і ненависникми прекрасного . Хоча мимра котра захищає мазюкала зобразла Лесю більш менш пристойно . Мерзоту яка іменує себе автором плювка в символ України посадити на бузинову палю . Бузина чекає на собрата . Чиновник музею який дав зелене світло цій киді гарантовано адепт "русскаго міра" який після цього повинен пошукати роботу на ринку..
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Трохи оффтоп, але... Ось на цю компіляцію чекаю, залишилося менше місяця. Набагато краще переосмислення творчості українських поетів.
Drudkh (Харків) - Кілька Рядків Архаїчною Українською (A Few Lines In Archaic Ukrainian)
...
Осінь У Сепії (Autumn In Sepia)
(Майк (Михайло) Гервасійович Йогансен "Кроковеє коло", 1923)

Задощив, закрутив, закупився,
І пішло дорогами в дощ.
Пересохлі жовті уривки,
Полохливе, послужливе клоччя.

Й серед сірого-сивого голо.
У безмежній пустій порожнечі
Позначилось кроковеє коло
І вийшло з туману по плечі.

Й мої дні, і наші тижні
Зібгало в залізну раду,
І ринули іскри рижі
В неосяжне сиве свічадо.

Выставку "Квантовый скачок Шевченко" покажут в Абу-Даби - Цензор.НЕТ 9198
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВыставку "Квантовый скачок Шевченко" покажут в Абу-Даби
 
 
 
 
 
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