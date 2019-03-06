 Кабмин принял план по борьбе с устойчивостью к антибиотикам: противомикробные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту

Кабинет министров Украины утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

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Согласно постановлению, в частности, до конца второго квартала 2019 года Минздрав должен разработать нормативные актов для отпуска аптечными учреждениями противомикробных препаратов исключительно по рецепту, разработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробной резистентностью, а также разработать и утвердить порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, связанных с предоставлением медпомощи.

До конца третьего квартала 2019 года Минздрав должен разработать и утвердить порядок использования противомикробных препаратов и порядок сбора информации о потреблении зарегистрированных в Украине антибиотиков.

В 2019-2020 гг. Минздрав должен будет утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.

В течение этого времени Минздрав также должен будет разработать порядок внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС.

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Как сообщалось, разработка и утверждение плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам предусмотрено принятым в 2017 году планом мероприятий по реализации Концепции системы общественного здоровья.

Концепция развития системы общественного здоровья, утвержденная 30 ноября 2016 года, определяет основы, механизмы и сроки построения системы общественного здоровья для обеспечения и укрепления здоровья населения, предотвращения заболеваний, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни, продления активного, трудоспособного возраста и поощрения здорового образа жизни.

Реализация концепции рассчитана на 2017-2020 гг.