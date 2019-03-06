 Кабмин принял план по борьбе с устойчивостью к антибиотикам: противомикробные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту

Кабинет министров Украины утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.
Согласно постановлению, в частности, до конца второго квартала 2019 года Минздрав должен разработать нормативные актов для отпуска аптечными учреждениями противомикробных препаратов исключительно по рецепту, разработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробной резистентностью, а также разработать и утвердить порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, связанных с предоставлением медпомощи.
До конца третьего квартала 2019 года Минздрав должен разработать и утвердить порядок использования противомикробных препаратов и порядок сбора информации о потреблении зарегистрированных в Украине антибиотиков.
В 2019-2020 гг. Минздрав должен будет утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.
В течение этого времени Минздрав также должен будет разработать порядок внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС.
Как сообщалось, разработка и утверждение плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам предусмотрено принятым в 2017 году планом мероприятий по реализации Концепции системы общественного здоровья.
Концепция развития системы общественного здоровья, утвержденная 30 ноября 2016 года, определяет основы, механизмы и сроки построения системы общественного здоровья для обеспечения и укрепления здоровья населения, предотвращения заболеваний, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни, продления активного, трудоспособного возраста и поощрения здорового образа жизни.
Реализация концепции рассчитана на 2017-2020 гг.
ты «хитро5точечный»… ты покажи КТО СТОИТ ЗА СУПРУН… какие фармацевтические
концерны США Канады Швейцарии Германии ей на молоко за вредность бабки на счет
в США перегоняют в 5-7 нулей.. покажи что за ней стоит Сраюль Талмуд.. Россия
также стоит через прокладки покажи чего уж если ты такой "объективно
продажный" покажи Гройсю Розенко Реву покажи Порошенко покажи Сталина и
Ленина и Екатерину 2 и Петра 1 и Московских попов.. покажи Голодомор Крым и Донбасс
2014 года чего уж скромно- как дорогой все ЭТО И ЛЕКАРСТВА И ГЕНОЦИД И
ГОЛОДОМОР И ЕВРЕИ И ПОРОШЕНКО И КРЫМ И СУПРУН И ТАРИФЫ И ЦЕНЫ--- ВСЕ
ЭТО ОДИН ПЛАН И ОДНА ЗАДАЧА--- ЗАЧИСТИТЬ УКРАИНУ ОТ УКРАИНЦЕВ тут все
скопом рады радешеньки и Россия и Польша и Венгрия и Словакия и Румыния и Болгария
и Турция и США и Германия Израиль и многие все .. просто ХАОС-- ЭТО
ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННЫЕ НЕ СВЯЗАННЫЕ НА ПЕРВЫЙ взгляд случайности/ события
и действия -которые в итоге имеют ОДНУ ОБЩУЮ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧУ…
Якщо бактерія резистентна до антибіотику, то все...
Тем более я четко показал что у нас проблемы с врачами я даже не говорю про случаи когда врачи сами нихера не знают у нас просто физически не хватает врачей (даже пусть тех которые купили дипломы)! Таким распоряжением вы вообще лишаете граждан возможности лечится пусть и самостоятельно, при этом порождаете контробанду лекарств!! ОХЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ!!
інакше не виходить
а то как-то...не с теми микробами и паразитами... да и не теми методами..
У всьому світі ліки за рецептами, а в нас люди в аптеку як в супермаркет ходять. А потім верещать про аптечну мафію.
Аптечная мафия ето когда врач выписывает не то что тебе нужно а что ему и его аптеке выгодно и побольше и подороже, а аптека дает ему откаты.
https://antikor.com.ua/articles/119537-kakie_tabletki_budut_testirovatj_na_ukraintsah
Не переживайте, последние 5 лет весь мир стоит на месте.
- у микробов..
- ну,так микробам и вирусам продавайте по-рецепту...люди тут причем?