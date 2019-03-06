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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (235) Кабмин (10871) медицина (1767)

 Кабмин принял план по борьбе с устойчивостью к антибиотикам: противомикробные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту

Согласно решению Кабмина, до конца второго квартала 2019 года Минздрав должен разработать нормативные акты для отпуска аптеками противомикробных препаратов исключительно по рецепту.

Кабинет министров Украины утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

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Согласно постановлению, в частности, до конца второго квартала 2019 года Минздрав должен разработать нормативные актов для отпуска аптечными учреждениями противомикробных препаратов исключительно по рецепту, разработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробной резистентностью, а также разработать и утвердить порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, связанных с предоставлением медпомощи.

До конца третьего квартала 2019 года Минздрав должен разработать и утвердить порядок использования противомикробных препаратов и порядок сбора информации о потреблении зарегистрированных в Украине антибиотиков.

В 2019-2020 гг. Минздрав должен будет утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.

В течение этого времени Минздрав также должен будет разработать порядок внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС.

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Как сообщалось, разработка и утверждение плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам предусмотрено принятым в 2017 году планом мероприятий по реализации Концепции системы общественного здоровья.

Концепция развития системы общественного здоровья, утвержденная 30 ноября 2016 года, определяет основы, механизмы и сроки построения системы общественного здоровья для обеспечения и укрепления здоровья населения, предотвращения заболеваний, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни, продления активного, трудоспособного возраста и поощрения здорового образа жизни.

Реализация концепции рассчитана на 2017-2020 гг.

Источник: https://censor.net.ua/n3115288
 
   
 Топ комментарии
 
Может начать всетаки с запрета производителям пичкать антибиотиками поросят и птицу, добавлять а/б в молоко, мясные изделия?
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Врачей не хватает, поэтому много людей вообще не имеют доступа к врачам! Скорым приезжать по вызову запретили! Теперь запретят продажу лекарств! Интересно они чего хотят добиться?!
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Заголовок, звучит как "Институт охраны животных от окружающей среды".

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даешь устойчивость к холоду и обжорству !
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Да, забыл добавить сообщение "КТО УГОДНА ТОЛЬКА НЕ ПОРОШЕНКО"!!!!!11
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Аптечная мафия их таки убьет в прямом смысле эта **** супрун уже не знает как сразу миллионами убивать украинцев.. б\\\\\\\\\\ядь е.........банная...
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да какой
ты «хитро5точечный»… ты покажи КТО СТОИТ ЗА СУПРУН… какие фармацевтические
концерны США Канады Швейцарии Германии ей на молоко за вредность бабки на счет
в США перегоняют в 5-7 нулей.. покажи что за ней стоит Сраюль Талмуд.. Россия
также стоит через прокладки покажи чего уж если ты такой "объективно
продажный" покажи Гройсю Розенко Реву покажи Порошенко покажи Сталина и
Ленина и Екатерину 2 и Петра 1 и Московских попов.. покажи Голодомор Крым и Донбасс
2014 года чего уж скромно- как дорогой все ЭТО И ЛЕКАРСТВА И ГЕНОЦИД И
ГОЛОДОМОР И ЕВРЕИ И ПОРОШЕНКО И КРЫМ И СУПРУН И ТАРИФЫ И ЦЕНЫ--- ВСЕ
ЭТО ОДИН ПЛАН И ОДНА ЗАДАЧА--- ЗАЧИСТИТЬ УКРАИНУ ОТ УКРАИНЦЕВ тут все
скопом рады радешеньки и Россия и Польша и Венгрия и Словакия и Румыния и Болгария
и Турция и США и Германия Израиль и многие все .. просто ХАОС-- ЭТО
ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННЫЕ НЕ СВЯЗАННЫЕ НА ПЕРВЫЙ взгляд случайности/ события
и действия -которые в итоге имеют ОДНУ ОБЩУЮ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧУ…
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Может начать всетаки с запрета производителям пичкать антибиотиками поросят и птицу, добавлять а/б в молоко, мясные изделия?
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Врачей не хватает, поэтому много людей вообще не имеют доступа к врачам! Скорым приезжать по вызову запретили! Теперь запретят продажу лекарств! Интересно они чего хотят добиться?!
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Затраты на социалку слишком большие. Они их оптимизируют (путем снижения количества претендующих на соцвыплаты).
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та в любое село в 300 км от Киева посети уверен в 50% случаев врача там не найдешь!!
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навіть стоматологи там є. Не меліть дурниць. Україна - не рашка.
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Сказки меня не интересуют!! ХОТЯ НЕ ЖГИ ЕЩЕ! В отличии от тебя большинство Украинцев сами знают что у нас есть а чего нет! ПОЭТОМУ ЧЕМ БОЛЬШЕ ВРЕШЬ ТЕМ СМЕШНЕЕ ВЫГЛЯДИШЬ!!
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да что там врача , там уже украинцев нет , повымирали от майданутых
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Как чего, чтоб побольше людей ушло на небеса.
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Это где скорые не приезжают? Шо ты несешь?
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Я так понимаю, что у Кабмина и Минздрава других проблем уже нет?
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Як в Європі. Контроль і ще раз контроль.
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А в ЕВРОПЕ больному то же говорят приходите через неделю у нас нет свободных врачей?!! Или к врачу неззя у него запись!!
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Пить аби що без потреби, бо сусіду допомогло, це не лікування.
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мне можно решать как мне лечится или слушать указания государства, даже как правильно подтереть задницу? Когда они лечат осложнение от гриппа сиропчиками, то возникают летальные исходы.
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Ускладнення від грипу лікує лікар. І це не лише сиропчики.
Якщо бактерія резистентна до антибіотику, то все...
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Ну и что? Водку пить то же НЕ ЛИКУВАННЯ, так что давай примем закон запрещающий водку пить? НАПОМНИТЬ ЧЕМ ЗАКОНЧИЛИСЬ ТАКИЕ ЗАКОНЫ?!!

Тем более я четко показал что у нас проблемы с врачами я даже не говорю про случаи когда врачи сами нихера не знают у нас просто физически не хватает врачей (даже пусть тех которые купили дипломы)! Таким распоряжением вы вообще лишаете граждан возможности лечится пусть и самостоятельно, при этом порождаете контробанду лекарств!! ОХЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ!!
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В нашому "заповіднику совка" це вже не пам'ятаю з якого року норма. А скільки воплей було... В мене якщо діти хворіють то дружина просить на всяк випадок виписати, але не спішить той рецепт використовувати... Часто навмисно обходимся без антибіотиків. Потім якщо що, то в на вже є рецепт і не треба чекати лікаря...
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А рецепт заранее это не преступление?!!
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Что значит заранее? Симптомы вполне позволяют выписывать антибиотик, но мы всё равно стараемся обходится без него.
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и так должно быть. Здесь одна дама писала как дорого оплатила лекарства для простуженного ребенка, купила сама по пару пакетиков и сама назначила лечение. А если осложнение, то кто виноват...И ДА по рецептам медикаменты должны быть в 5 раз дешевле.Было бы хорошо. Как в Европе.
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ну вы явную глупость говорите. сначала нужно медицинское обслуживание как в Европе, а потом запрещать. а у нас наоборот.
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потрібно привчити людей ходити до лікаря.
інакше не виходить
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Та цену повысьте, чтоб никто не покупал)))
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Чого нам ще чекати від уряду крім чергової пакості.
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Извините, теперь чтобы взять в поездку пачку левомицетина, нужен поход к врачу?
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ну ты д..бил, когда сраку рвет и ты в дороге, левомицетин твое спасенье. А если ты болен головой, то воду пей и сри где сидишь.
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Чем ты, собственно, здесь и занимаешься.
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Как ни странно, очень эффективный, именно потому, что , кроме рю и Украины, никто в мире его не употребляет, а значит, от резистентности защищён.
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спонсор этого... случайно не пенсионный фонд?
а то как-то...не с теми микробами и паразитами... да и не теми методами..
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Лучше кур и скотину с рыбой запретите кормить антибиотиками..
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Зашибись. А как же свобода выбора? Ето теперь нужно ехать к врачу выстоять очередь и платить бабки за то чтобы он выписал таблетки которые я и сам знаю какие мне нужны? та пашли вы на*** со своими реформами.
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Свобода выбора для превращения своего организма в лабораторию по выращиванию микроорганизмов устойчивых к современным антибиотикам? Не, спасибо...
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які бабки за рецепт?
У всьому світі ліки за рецептами, а в нас люди в аптеку як в супермаркет ходять. А потім верещать про аптечну мафію.
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Бабки не за рецепт а за посещение врача.
Аптечная мафия ето когда врач выписывает не то что тебе нужно а что ему и его аптеке выгодно и побольше и подороже, а аптека дает ему откаты. Кабмін ухвалив план по боротьбі зі стійкістю до антибіотиків: протимікробні препарати відпускатимуть виключно за рецептом - Цензор.НЕТ 3920
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Не поняла. А чого я до сімейного лікаря ходжу безплатно, а ви платите бабки? Це якась особиста ініціатива, чи я щось не знаю?
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Да симейного ликаря ходят только за справкой о смерти или рождения. Так как семейные врачи ето бывшие уборщицы купившие диплом в медучилище. А каждая болезнь должна лечиться специалистом узкой направлености. Например я посещаю специалистов которые меня лечили с детства и работают в разных раенах города, а не в государственной поликлиннике куда меня направит уборщица-семейный ликар. А как известно частные доктора бесплатно не принимают и бегать к ним каждый раз за одним и тем же рецептом выходит ой как не дешево, уже не говорю что нужно потерять кучу времени шатаясь по больницам.
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Мультирезистентность микроорганизмов - проблема современного мира. Одними рецептами её не решишь. Необходимо увеличить набор а/б разных групп и присоединиться к мировым научным исследованиям.
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Так ладно, тестировать - это уже когда лекарство готово. Другое дело - поиск новых препаратов.
Не переживайте, последние 5 лет весь мир стоит на месте.
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....а у кого устойчивость к антибиотикам?
- у микробов..
- ну,так микробам и вирусам продавайте по-рецепту...люди тут причем?
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Уничтожение населения идиотами продолжается.
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Язвы последнего времени - супербактерии. Тем кому плевать на завтра не имеет права жить.
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Правильно всех расстрелять или потравить в газовых камерах!!
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Дебилы. Наш народ давно уже научился лечить себя и своих близких от простуды и многих других болезней, вернее вы, своими реформами вынудили этому научиться. Потому что попасть к врачу проблема, и вообще врачей все меньше, бегут они, бегут все, кто может, туда, где нет таких ворюг и дебилов у власти, где правительство думает над тем как улучшить жизнь своих граждан, а не ухудшить, усложнить и укоротить.
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Господи,как же я ненавижу этих реХворматоров от медицины во главе с Супрун! Складывается впечатление,что они живут на другой ПЛАНЕТЕ!!! Просто не пойму,за что реХформаторы так ненавидят простых украинцев?!Прямо как по заказу все изменения в медицине приводят к усложнению и так нелегкой жизни обычных людей.Ненавижу!!!
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это последствия того что нет у граждан законных прав снимать депутатов министров президентов! А БУНТОВАТЬ НЕЗЗЯ АТО ПУТИН НАПАДЕТ!!
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Много жрем и впридачу антибиотиками злоупотребляем, куда деньги девать...
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Знаете, старнно как-то слышать, что у нас воообще в 2019 году антибиотики продают без рецепта, и каким надо быть ударенным, чтоб пить антибиотики без назначения врача. Нормальный задравомыслящий человек не будет покупат и пить антибиотики просто бо у него горло болит или кашель. Алени вы вообще вкурсе, что антибиотик антибитику рознь и что они убивают исключительно бактерии а не вирусы, и что если так совпало, что надо пить с небольшим перерывом по причине разных болезней, врачи стараются назначить из разных групп, чтоб не было привыкания, но вам даунам пох, лишь бы насрать в коментах, а по сути нули без палочек.
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Та нехай пьют шо хотят, менш народу будє в трамваях...Но я би прописал им антидебелин.
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Сам ты Алень. Ты знаешь сколько людей имеют медицинские дипломы, приплюсуй к тем сотням тысяч членов их семей, друзей...это миллионы людей!!!! Зачем им всем идти за рецептом чтобы пролечить бронхит или ангину? Тем более что к врачу надо записываться за несколько дней, а болезнь не ждёт, чем раньше начато лечение, тем легче и быстрее выздоровление. Представь что все пойдут за рецептами к семейным, какие будут очереди. У нас всё поставлено с ног на голову. Чтобы вводить такую норму не надо было рушить старую систему, когда врач был доступен для пациента, участковый, скорая, в любое время суток. А теперь это просто очередной шаг геноцида будет. Дебилы или намеренные вредители история разберётся. Но допустить это нельзя.
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Да, с каждым днём жизнь становится "веселей", благодаря реформ.
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Жить по решению Минздрава. Теперь точно очереди к занюханому фельдшеру будут за рецептом от поноса, а если не угадает- прибьют или родственники или прокуроры. Он возьмет посев, а через 6 -7дней огласит вердикт- препарат. Согласно протокола, этот препарат панацея, а если не поможет, тогда вычеркиваем. Другим 10рым же он помогал ( согласно данным из иностранной литературы конца 70х) и аллергии не было и кожа не облазила. Как в село будет доходить электронный рецепт, больной уже копыта отбросит.
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И вот что интересно:есть куча депутаНтов всех уровней и мастей,так хоть бы один озаботился провести акцию протеста против АНТИНАРОДНЫХ реХформ в медицине!Нет,тихо сидят! А в данном случае люди бы поддержали.А все почему?Да потому,что хоть проклятому нардепу,хоть министру по щелчку его большого и среднего пальцев(даже сидя на унитазе и не используя мобильный телефон)привезут домой весь комплекс услуг,лекарств,товаров и прочее.Ибо:бабла и власти НЕМЕРЯНО!!!Но вот беда,у простого человека ведь все иначе устроено!
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В нормальных странах капли для носа не купишь без рецепта. Не то, что антибиотики.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин принял план по борьбе с устойчивостью к антибиотикам: противомикробные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту
 
 
 
 
 
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