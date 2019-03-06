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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1841) экономика (3490) минимальная зарплата (145) Розенко (613)

 В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что темпы роста экономики опережают прогнозы МВФ. Зарплаты в долларовом эквиваленте сравняются с докризисным 2013 годом в этом году.

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Еще три года назад минимальная заработная плата в Украине составляла 50 долларов, а сегодня она выросла уже втрое. То есть, украинская экономика растет более быстрыми темпами, чем нам прогнозировали международные финансовые институты", – сказал Розенко.

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Он отметил, что в 2013 году Международный валютный фонд прогнозировал, что Украина возобновит свой экономический потенциал только в 2022 году.

"Но уже сегодня мы можем сказать, что уровень заработных плат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного, довоенного 2013 года", – утверждает вице-премьер.

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По данным Госстата, в января средняя номинальная зарплата составила 9223 гривны.

Источник: https://censor.net.ua/n3115286
 
   
 Топ комментарии
 
Ну опечатались - бывает. Хотели написать: "достигнет докризисного 1913 года".
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Брешут! Вот настоящая картина конкретно по моей персоне В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко - Цензор.НЕТ 9567
В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко - Цензор.НЕТ 9206
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Порадуйтесь! Наконец то Розенко, Рева, и Пертренко от голода пухнуть перестанут. В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко - Цензор.НЕТ 899
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Ну опечатались - бывает. Хотели написать: "достигнет докризисного 1913 года".
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Мы как рассказали о наших планах -они там и обалдели!
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менше 4 тижнів залишилося слухати ці анекдоти від офшорних крадунів !
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Брешут! Вот настоящая картина конкретно по моей персоне
В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко - Цензор.НЕТ 9206
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и платить вместо 69 вы стали 100 долл за комуналку.
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Можно заметить, что приведен 2009 год, когда вооружение распродавалось и просер... прожиралось...
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А чего 2010-й год для сравнения взял？ Возьми коммуналку в ценах 2013-го да...и у тебя получится что в долларовом эквиваление коммуналка сейчас ниже...
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А уровень пенсий в долларовом эквиваленте? Зажали???
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За пенсии молчат,бо сильно много вранья получится
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Даже если так, а цена на газ и комуналку увеличилась в 8 раз.
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Сумнівно...
Можливо для одиниць, але не масово.
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А ціни, пілять? Буханка хліба, яка рік тому коштувала 9,50 сьогодні вже 16! А ліки, а комунальні?!
Суки, кого ж ви обдурити хочете?
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Продукти вже завозять з Польши - вони там дешевші.
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Наши заробитчане там на 400 злотых -3200 как сыр в масле катаются при зарплате 2400 злотых
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Для улучшения показателя средней номинальной заплаты, надо коболеву добавить еще одну цифру перед зяпатой.
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де соєва братва ? нехай прибіжать з розповідями про чергову перемогу ! В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко - Цензор.НЕТ 7499
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може і стане зарплата як при януковичу...

а ціни 2013 і тарифи жкх теж повернуться?
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какая экономика если миллионы украинцев работают на экономику других государств увеличивая их ввп и позволяя своим работодателям экономить фонд зп т к им платят горазду меньше чем местным рабочим отток кадров является главной проблемой в экономике Украины.число гастеров превышает 4 млн человек около 3-х млн находится за рубежом постоянно
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Представь себе, без всех этих "патриотов издалека" нынешней власти удаётся вытягивать экономику...
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"В эстонии в прошлом году средняя зарплата составила 1500 евро, земли нету, газа нету, Пети нет и Юли тоже нет"
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Это и понятно, за чем там юля, если и так хорошо. А когда не хорошо?
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Тогда - вперёд за демагогами, они знают что дела... сказать...
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Какая-та дымовая завеса пошла от власти перед шухиром.
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Дело в том, что с тех пор покупательная способность доллара упала...
Если до войны население при долларе - 8 грн., платило 1 грн. за куб газа , то есть 120-130 долларов за тысячу кубов газа...
то сейчас, при долларе 27 почти - 9 грн. за 1 куб газа, или же 330 долларов за тыс. кубов газа.

Чувствуете разницу, 130 долларов ранее и 330 сейчас...
И так почти вся коммуналку выросла в долларовом эквиваленте.
А значит сейчас, что бы выйти на довоенный уровень жизни нужно, что бы зарплата была в долларах выше, чем в довоенный период
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Если до войны украинцы не платили за отражение агрессии, если до войны экономические связи были установлены, которые были разрушены агрессией, то тогда не *****, а Порошенко виноват...
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"Украинская экономика растет более быстрыми темпами, чем нам прогнозировали международные финансовые институты", - сказал Розенко.

Спасибо, доставило. Посмеялсо.
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В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко

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А ПОЧЕМУ ВЫ МРАЗИ НИКОГДА НЕ ГОВОРИТЕ О ПЕНСИЯХ?

У МЕНЯ ДО ВАС УБЛЮДКОВ БЫЛА ПЕНСИЯ: $174, А ТЕПЕРЬ $71


ПРИ ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ МОЯ ПЕНСИЯ СТАЛА МЕНЬШЕ НА 245% или в 2.5 раза!!!








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И В ТОЖЕ ВРЕМЯ ТАРИФЫ НА ОТОПЛЕНИЕ и ГАЗ ПОДНЯЛИСЬ НА 800%!!! В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко - Цензор.НЕТ 2470


А ЦЕНЫ: НА ПРОДУКТЫ, ЛЕКАРСТВА, ТОВАРЫ ПОДНЯЛИСЬ В СРЕДНЕМ НА 250%!!!


ЭТО НАСТОЯЩИЙ ГЕНОЦИД ПЕНСИОНЕРОВ!!!




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Что вы так зрадно - курс на омоложение населения!
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много их слишком..да и не нужны особо..чего не погеноцидить..молчат же..
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средняя номинальная зарплата составила 9223 гривны..

ГДЕ..? В Киеве..?
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Очередное вранье от парашеновского щенка.
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Пусть он это в предсмертной записке расскажет
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Не может быть, счастье то какое. Вот только цены не останутся такими в долларовом эквиваленте. Так, что ноль плюс равно нулю, вот и весь итог деятельности.
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...а где мои 120 дол. пенсии,когда вернете,а то мне 54 как-то маловато..
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...а где мои 120 дол. пенсии,когда вернете,а то мне 54 как-то маловато..
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...брехня...не офіційно трохи більше,навіть на тому ж рошені...зараз більше виплачують частину офіц.,частину в конверт,і це скрізь,що б там не казали...
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Могу сказать за себя. Работы стало больше. Существенно. Доходы средние по отношению к 2013 г. выросли где-то в 1,5 - 2 раза в дол. эквиваленте. Но это не заслуга правительства, а моя частная предпринимательская деятельность. Умение найти заказы, зарекомендовать себя на рынке, браться за все более сложные работы. Ну и пахать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко
 
 
 
 
 
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