 В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Еще три года назад минимальная заработная плата в Украине составляла 50 долларов, а сегодня она выросла уже втрое. То есть, украинская экономика растет более быстрыми темпами, чем нам прогнозировали международные финансовые институты", – сказал Розенко.

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Он отметил, что в 2013 году Международный валютный фонд прогнозировал, что Украина возобновит свой экономический потенциал только в 2022 году.

"Но уже сегодня мы можем сказать, что уровень заработных плат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного, довоенного 2013 года", – утверждает вице-премьер.

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По данным Госстата, в января средняя номинальная зарплата составила 9223 гривны.