 В 2019 году уровень зарплат в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, - Розенко

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Еще три года назад минимальная заработная плата в Украине составляла 50 долларов, а сегодня она выросла уже втрое. То есть, украинская экономика растет более быстрыми темпами, чем нам прогнозировали международные финансовые институты", – сказал Розенко.
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Он отметил, что в 2013 году Международный валютный фонд прогнозировал, что Украина возобновит свой экономический потенциал только в 2022 году.
"Но уже сегодня мы можем сказать, что уровень заработных плат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного, довоенного 2013 года", – утверждает вице-премьер.
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По данным Госстата, в января средняя номинальная зарплата составила 9223 гривны.
Можливо для одиниць, але не масово.
Суки, кого ж ви обдурити хочете?
а ціни 2013 і тарифи жкх теж повернуться?
Если до войны население при долларе - 8 грн., платило 1 грн. за куб газа , то есть 120-130 долларов за тысячу кубов газа...
то сейчас, при долларе 27 почти - 9 грн. за 1 куб газа, или же 330 долларов за тыс. кубов газа.
Чувствуете разницу, 130 долларов ранее и 330 сейчас...
И так почти вся коммуналку выросла в долларовом эквиваленте.
А значит сейчас, что бы выйти на довоенный уровень жизни нужно, что бы зарплата была в долларах выше, чем в довоенный период
Спасибо, доставило. Посмеялсо.
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А ПОЧЕМУ ВЫ МРАЗИ НИКОГДА НЕ ГОВОРИТЕ О ПЕНСИЯХ?
У МЕНЯ ДО ВАС УБЛЮДКОВ БЫЛА ПЕНСИЯ: $174, А ТЕПЕРЬ $71
ПРИ ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ МОЯ ПЕНСИЯ СТАЛА МЕНЬШЕ НА 245% или в 2.5 раза!!!
А ЦЕНЫ: НА ПРОДУКТЫ, ЛЕКАРСТВА, ТОВАРЫ ПОДНЯЛИСЬ В СРЕДНЕМ НА 250%!!!
ЭТО НАСТОЯЩИЙ ГЕНОЦИД ПЕНСИОНЕРОВ!!!
ГДЕ..? В Киеве..?