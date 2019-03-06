EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  245  9
Материалы по теме:
Все про:беспилотник (648) Порошенко (16497) СНБО (3161) Турция (2068)

 Турецкие ударные беспилотники Bayraktar уже в Украине, вскоре начинаются их испытания – Порошенко

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, о поставках которых ранее договорились украинская и турецкая стороны, уже находятся в Украине и вскоре начнутся их испытания, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и и обороны Украины в среду в Киеве.

"Могу открыть информацию, что сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставке которого мне удалось договориться с президентом Турции (Реджепом Эрдоганом. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контракт с Турцией предполагает поставку БПЛА оперативно-тактического уровня, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3115285
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мокша, мародер это тот, кто забирает личные вещи у убитых врагов, поэтому иди на бутылку.
 показать весь комментарий
 
А шо їх купили не тестуючи... Це як купити авто, попередньо не перевіривши його роботу...
 показать весь комментарий
 
они должны были быть в Украине еще четыре года назад как и Айленды.
если бы вместо главнокомандующего у нас оказался им главноторгующий.
 показать весь комментарий
 
печально это ...турки умеют , а мы нет ? большой колхоз - наше будущее , с такими правителями ...
 показать весь комментарий
 
И кого они "ударять" будут? Джавелины уж давно на складах лежат и ждут когда их подожгут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурецкие ударные беспилотники Bayraktar уже в Украине, вскоре начинаются их испытания – Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх