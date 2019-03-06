 Новый закон о незаконном обогащении и аудит "Укроборонпрома" является правильным путем для Украины, - замгоссекретаря США Хейл

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Хейл заверил в приверженности США суверенитету Украины "перед лицом российской агрессии".

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"Принятие Украиной западных ценностей, включая антикоррупционную реформу, частью которой является принятие нового закона о незаконном обогащении и финансирование аудита "Укроборонпрома", является правильным путем для процветания и демократии", - говорится в сообщении посольства.