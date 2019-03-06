 Новый закон о незаконном обогащении и аудит "Укроборонпрома" является правильным путем для Украины, - замгоссекретаря США Хейл

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Хейл заверил в приверженности США суверенитету Украины "перед лицом российской агрессии".
"Принятие Украиной западных ценностей, включая антикоррупционную реформу, частью которой является принятие нового закона о незаконном обогащении и финансирование аудита "Укроборонпрома", является правильным путем для процветания и демократии", - говорится в сообщении посольства.
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА
Чекаємо відновленння суду над одеською мерією та над Трухановим, який вони швиденько закрили...
Все під громадським контролем!
на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
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ЭТОТ ХЕЙЛ НЕ В КУРСЕ С КЕМ ИМЕЕТ ДЕЛО
У ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ НЕГЛАСНОЕ ПРАВИЛО:
ПРИНЯТЬ ЗАКОН - ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЕГО СОБЛЮДАТЬ!!!