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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7370) КС (1255) США (14728) Гройсман (4612) Хейл Дэвид (2)

 Новый закон о незаконном обогащении и аудит "Укроборонпрома" является правильным путем для Украины, - замгоссекретаря США Хейл

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился в Киеве с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом (David Hale).

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Хейл заверил в приверженности США суверенитету Украины "перед лицом российской агрессии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обсудили усиление санкций против России, - Гройсман провел встречу с заместителем Госсекретаря США Хейлом

"Принятие Украиной западных ценностей, включая антикоррупционную реформу, частью которой является принятие нового закона о незаконном обогащении и финансирование аудита "Укроборонпрома", является правильным путем для процветания и демократии", - говорится в сообщении посольства.

Новый закон о незаконном обогащении и аудит Укроборонпрома является правильным путем для Украины, - замгоссекретаря США Хейл 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115283
 
   
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https://bykvu.com/bukvy/111785-opredeleny-pobediteli-konkursa-na-dolzhnosti-sudej-antikorruptsionnogo-suda

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА
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Удалось отбрехаться от американцев и наобещать по новой - так переводится итог пребывания замгосскретаря в Украине
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Нарешті цих покидьків клюнув півень у дупло.
Чекаємо відновленння суду над одеською мерією та над Трухановим, який вони швиденько закрили...
Все під громадським контролем!
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам
на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
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Новый закон о незаконном обогащении и аудит "Укроборонпрома" является правильным путем для Украины, - замгоссекретаря США Хейл

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ЭТОТ ХЕЙЛ НЕ В КУРСЕ С КЕМ ИМЕЕТ ДЕЛО

У ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ НЕГЛАСНОЕ ПРАВИЛО:

ПРИНЯТЬ ЗАКОН - ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЕГО СОБЛЮДАТЬ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый закон о незаконном обогащении и аудит "Укроборонпрома" является правильным путем для Украины, - замгоссекретаря США Хейл
 
 
 
 
 
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