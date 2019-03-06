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 Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что готов начать комплексный международный аудит "Укроборонпрома" в свете последних расследований журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер Порошенко об этом он заявил в ходе заседания СНБО.

Президент отметил: "Инициируем независимый международный аудит "Укроборонпрома" и комплексную ревизию всех контрактов. И украинскому обществу, и международным партнерами продемонстрируем полную открытость и прозрачность в вопросе реформирования концерна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После экспертизы возможны новые подозрения в деле поставок на оборонные заводы деталей предприятием "Оптимумспецдеталь", - Луценко

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115282
 
 
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Какая зрада, соя?! Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2511 Это потужная 157-я гиперлупная реформа! Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1648
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Пэтя вместо того, чтобы организовать контроль оборонпрома с 2014 года, бороться с коррупцией все возлагает на международные организации. Так пусть международные организации и страной управляют, зачем нам президент. Эта должность себя не оправдывает и ее нужно отменить.Пусть уже одна Рада работает, хоть меньше на дураков денег будет тратить народ.
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Хто буде красти у армії, руки повідрубаю, - Порошенко

Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6335
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а сенсация не в это ли время появилась. Многие, ведь многие хотели, чтобы Порошенко отбивался, а он предлагает аудит да еще международный.
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Опять? Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4996 Петя, лучше скажи сколько нужно украсть чтобы избежать уголовной ответственности.
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так свинорчуки-гладковские же сказали на канале порошенко, что они не виновны, зачем аудит, верить нужно же словам банды офшорника
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К расследованию по отмыванию КацаПсинского гоффнобабла подключились Литва,Эстония,Дания,Голландия и банки Германии,это катастрофа КацаПсины... Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6746 ваши следы нашли даже в Чехии и Норвегии,сообщает Дойче Велле... Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4366
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ну что же, если этот аудит докажет все факты сенсации предвыборов, то Авакову сажать и сажать, а вот если не докажет то пускай сядут те, что уже неделю втирают и монтируют ...
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Помню Микола Янович Козлодоев заказывл иностранному (США) детективному агентству аудит деятельности экс-премьера Ю.Тимошенко. Заплатил, точно не помню, несколько миллионов долларов.
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Приватбанк регулярно успешно проходил международные аудиты. Заплати кому надо и спи спокойно. Знаю даже будущий вывод аудита: никаких серьезных нарушений. Как Кучму во времена Яеуковича от убийства Гонгадзе отмывали в то время, когда Пинчук одновременно оплачивал зарубежные счета Януковичу
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Какая прозрачность в реформировании концерна? Опять тень на плетень.
В свете последних расследований меня интересует один вопрос Как можно покупать
высотомеры за десятки тысяч долларов? ответ то я знаю.Порошенко его тоже знает.
Покупают чтобы было что положить себе в карман.
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Не ссортесь с Петром Алексеевичем КацаПсины...ОН ЗНАЕТ ВСЁ....бараны пля... Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4727 Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4727
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А в международный аудит Укроборонпрома войдут всем известные аудиторы Роберт Сторч и Найджел Браун, ребята которых порох впихивал аудиторами НАБУ Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8623
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Военный Сэконд Хенд Казахстана и РАБссии очень дорогой...вы уверены? Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4605
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Госдеп требует отставки Холодницкого Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5498Низзя
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Там же вже в Наглядовій раді УОПа давно сидить щур америки - Ентоні Тетер.
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Народ и есть голова, а это по идее слуги народа временно выбранные самим народом.
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Всё верно, что бы опровергнуть грязную брехню Бениных рабов продажных. Свобода это не беспредел, холуев служащих олигарху который решил превратить Украину в своё барское имение при помощи своих карманных кандидатов надо сразу жестоко наказывать. Тюрьма их дом. Одна там уже сидела, зря выпустили.
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Шо, концы уже успел попрятать, раз делаешь такие громкие заявления?!
П*****ди и дальше... Веры ты себе уже не вернешь.
Да и не было той веры! Уж у меня точно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко
 
 
 
 
 
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