 Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер Порошенко об этом он заявил в ходе заседания СНБО.

Президент отметил: "Инициируем независимый международный аудит "Укроборонпрома" и комплексную ревизию всех контрактов. И украинскому обществу, и международным партнерами продемонстрируем полную открытость и прозрачность в вопросе реформирования концерна".

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.