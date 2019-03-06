 Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер Порошенко об этом он заявил в ходе заседания СНБО.
Президент отметил: "Инициируем независимый международный аудит "Укроборонпрома" и комплексную ревизию всех контрактов. И украинскому обществу, и международным партнерами продемонстрируем полную открытость и прозрачность в вопросе реформирования концерна".
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
В свете последних расследований меня интересует один вопрос Как можно покупать
высотомеры за десятки тысяч долларов? ответ то я знаю.Порошенко его тоже знает.
Покупают чтобы было что положить себе в карман.
П*****ди и дальше... Веры ты себе уже не вернешь.
Да и не было той веры! Уж у меня точно.