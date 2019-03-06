 Налоговики ликвидировали на Полтавщине конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.1 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации безналичных средств в наличность и безосновательного формирования налогового кредита по НДС.

С этой целью фигуранты создали и приобрели 52 субъекта хозяйствования транзитно-конвертационной направленности, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за выполнение работ, оказание услуг или поставку ТМЦ. В дальнейшем организаторы КЦ перечисляли эти средства на счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю товарами широкого потребления (стройматериалы, продукты питания, горюче-смазочные материалы и т.д.) за наличные, которые возвращали фигурантам перечисленные средства наличными за вычетом комиссионного вознаграждения за участие в конвертации и формирования налогового кредита по НДС фиктивным компаниям.

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Кроме того, перечисленные "клиентами" на банковские счета подконтрольных предприятий средства снимались наличными.

Полученную наличность фигуранты передавали заказчикам конвертации, за исключением 11-12%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.

Таким образом в течение 2018-2019 гг., используя реквизиты подконтрольных компаний, фигуранты проконвертировали больше 300 млн. грн.

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По результатам обысков, проведенных в офисных, жилых помещениях, автотранспорте участников конвертационного центра и СХД-выгодоприобретателей, изъяты печати 13 подконтрольных фигурантам фиктивных компаний, наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 100 тыс. грн., документы финансово-хозяйственной и налоговой отчетности, черновые записи, компьютерную технику, носители информации, мобильные телефоны и тому подобное.

На основании постановлений суда наложен арест на сумму лимита в СЕА НДС предприятий, причастных к схеме уклонения от уплаты налогов, на общую сумму 2,1 млн. грн. и на 25 расчетных счетов в 6 банковских учреждениях.

Продолжается следствие.

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