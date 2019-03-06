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 Происшествия, Общество
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 После экспертизы возможны новые подозрения в деле поставок на оборонные заводы деталей предприятием "Оптимумспецдеталь", - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию, что в деле, открытом по фактам поставок деталей предприятиям "Укроборнпрома" подозреваемому в уклонении от налогов Рогозе объявлено о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "До 2014 г. журналистские расследования приводили лишь к фиксации фактов для будущих производств после революции и эмиграции фигурантов в РФ.

Теперь - наоборот, громкие журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь на некоторое время опережают процессуальные действия правоохранителей.

Как я заявлял ранее, дело ГПУ о криминальной деятельности Оптимумспецдеталь при поставке товаров Оборонпрома вышло на финал. После получения окончательного Акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн. После экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства.

Попутно напомню, что по этому же делу Рогозе и двум его соучастникам - работникам СБУ еще в 2018 г. было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по сути рассматривается в Печерском суде.

Оценка действий должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим, коррупционным, статьям является исключительной подследственностью НАБУ, которое ведет соответствующую дело с 2016 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже состоялся суд по одной из схем в "Укроборонпроме": над Рогозой и двумя работниками СБУ, - Луценко

После экспертизы возможны новые подозрения в деле поставок на оборонные заводы деталей предприятием Оптимумспецдеталь, - Луценко 01

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115278
 
 
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Луцик,ты такой же свинарчук,как и те свинарчуки,нас ты уже не обманешь.
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Югик видать не в курсе, шо Украина не россия, тут фуфло два раза не проходит.))
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4 серия расскажет как ГПУ НАБУ МВД СБУ продавали оптом и розницу уголовные основания для лиц которые их скупали.... это анонсирование серии Бигусом.. так что вот мне интересно кто и как будет против руководителей НАБУ-ГПУ-СБУ-МВД возбуждать уголовные дела и кто будет их расследовать???!!!!
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А сам на себя когда этот ушлепок возбудит дело за крышевания друзей соевого ?
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А що ви курви робили до того поки вас рилом не сунули в лігво корупції? После экспертизы возможны новые подозрения в деле поставок на оборонные заводы деталей предприятием "Оптимумспецдеталь", - Луценко - Цензор.НЕТ 133
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А че так рано? Народ (Свинарчук с старший Гладковским младшим и прочая) рассчитывал года через два. Чтой-то прокурор сильно торопится. Не надо. Ведь во время разработки главное - не выйти на самого себя.
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Луценко борется только с теми, кто выступает против коррупции власти.

Еще не так давно Луценко бил себя в грудь и вопил, что Саакашвили совершил тяжкое преступление в отношении Украины, что он получал деньги от Курченко, что у прокуратуры есть неопровержимые доказательства их преступной деятельности , которые Луценко представит в суде!!!
А в результате все оказалось пшиком. Получается, Луценко все это время врал, сфабриковав уголовное дело против неугодного власти лица?! Вообще-то за это есть статья, до 10 лет лишения свободы. Посмотрим, как Луценко ответит за свое преступление.
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Ну фотка югика зачётная! Цензору жирно плюсую+++
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ясно что будут искать тех кто пойдет по криминальному производству паровозом а папика гладковского просто уволили и все а мелким сошкам-пидозра
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле экспертизы возможны новые подозрения в деле поставок на оборонные заводы деталей предприятием "Оптимумспецдеталь", - Луценко
 
 
 
 
 
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