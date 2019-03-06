 Первоочередный приоритет Украины - это борьба с коррупцией, - посол Великобритании Гоф

"У Украины есть проблема коррупции… Были надежды, что до того времени, как придут выборы 2019 года, мы, возможно, улучшим ситуацию в этой сфере. Сегодня мы можем сказать, что много чего было сделано в рамках реформ, но есть целый ряд сфер, в которых есть над чем работать в плане борьбы с коррупцией", - сказала Дж.Гоф в ходе презентации аналитического исследования "Эффективны ли антикоррупционные реформы в Украине?" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Посол подчеркнула, что ей хотелось бы видеть больше инвестиций в Украине.
"Я не знаю, почему они не поступили. Достаточно часто это происходит потому, что есть восприятие, что коррупция никуда не делась… Я хочу сказать для президентских кандидатов, что бы они не думали об интересах населения, мы видим, что первоочередной приоритет – это борьба с коррупцией, и это должно быть основной информацией", - добавила Дж.Гоф.
- паРаша напала на Украину...
Вспомнил, она другое говорит:
- У нас в ванной кран течёт.
Муж отвечает:
- Сейчас всё брошу и пойду кран чинить...
Вроде тупо анекдот, но сложнее я не рискнул тебе рассказать, чтобы потом на пол-страницы не пришлось объяснять...
Коррупция в Украине процветает потому что народ все молча глотает. Совсем как в Рашке. А при таком уровне коррупции не стоит даже говорить о нормальном развитии страны. Поэтому не надо возмущаться что экономика не развивается, безработица, что у большинства нищенские зарплаты и пенсии. Главное, что коррупционеры в шоколаде и народ помалкивает.
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ПОСОЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ КАК ПОСОЛ АМЕРИКИ - АХЕНТЫ КРЕМЛЬБ..
РАСКАЧИВАЮТ БУДКУ, ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ ОБСТАНОВКУ ВНУТРИ УКРАИНЫ..................
ЕСЛИ БУДЕТЕ ПРОТИВ МАЛЬДИВСКОГО ПЕТРА НА ВАС ПУТИН НАПАДЕТ!!!
ПОКА НЕ БУДЕТ ПОСАДОК ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ!!!
И ТАК ПОСАДИЛИ ТОП КОРРУПЦИОНЕРА - ПОЛУЧИ КРЕДИТ 1 млрд.
ПОСАДИЛИ ЕЩЕ ОДНОГО - ПОЛУЧИТЕ ЕЩЕ 1 млрд.
А ЗА ПРЕЗИКДЕНТА - 5 млрд.!!!
Корупция в росии не мешает строить там заводы Опелю, БМВ, Ниссану и т.д.
Корупция в Китае не мешает инвестировать туда триллионы доларов майкрософтам и еплам.
А в Украине коррупция никому прям жить не дает)
Второочередная была не допустить обрушение экономики Украины из-за агрессии паРаши. И это блестяще выполнено Яценюком и Гонтаревой
Третьеочередная задача - показать миру истинное лицо паРаши, чтобы заставить её платить репарации и отвечать за все злодейства совершеные в Украине, но эта задача тесно связана с "первоочередно"....
Рассуждая вальяжно необходимо вспоминать и про эти, решенные по максимуму, задачи.
Или они все такие тупые там на Западе, шо не видят как наши барыги их разводят, или полностью слепые, или заинтересованные... Других оправданий их терпимости нет.