EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  290  28
Материалы по теме:
Все про:коррупция (7370) Гоф Джудит (39)

 Первоочередный приоритет Украины - это борьба с коррупцией, - посол Великобритании Гоф

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф допускает, что отсутствие должного объема инвестиций в Украину может быть связано с высоким уровнем коррупции в стране.

"У Украины есть проблема коррупции… Были надежды, что до того времени, как придут выборы 2019 года, мы, возможно, улучшим ситуацию в этой сфере. Сегодня мы можем сказать, что много чего было сделано в рамках реформ, но есть целый ряд сфер, в которых есть над чем работать в плане борьбы с коррупцией", - сказала Дж.Гоф в ходе презентации аналитического исследования "Эффективны ли антикоррупционные реформы в Украине?" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол подчеркнула, что ей хотелось бы видеть больше инвестиций в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главу САП Холодницкого необходимо уволить, он потерял доверие, - посол США Йованович

"Я не знаю, почему они не поступили. Достаточно часто это происходит потому, что есть восприятие, что коррупция никуда не делась… Я хочу сказать для президентских кандидатов, что бы они не думали об интересах населения, мы видим, что первоочередной приоритет – это борьба с коррупцией, и это должно быть основной информацией", - добавила Дж.Гоф.

Источник: https://censor.net.ua/n3115275
 
   
 Топ комментарии
 
Так лет пять другим ни чем и не занимаемся!!! ...
 показать весь комментарий
 
А "конституционный суд" подтвердил!...
 показать весь комментарий
 
Да ладно? У нас Петя уже принял закон что коррупции в Украине нет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так лет пять другим ни чем и не занимаемся!!! ...
 показать весь комментарий
 
 
Подходит мужик к холодильнику, а он полный водки и тут подходит жена и говорит:
- паРаша напала на Украину...
Вспомнил, она другое говорит:
- У нас в ванной кран течёт.
Муж отвечает:
- Сейчас всё брошу и пойду кран чинить...
Вроде тупо анекдот, но сложнее я не рискнул тебе рассказать, чтобы потом на пол-страницы не пришлось объяснять...
 показать весь комментарий
 
Хорошо хоть не с войной тот уровень связан. Все она корупция)
 показать весь комментарий
 
Да ладно? У нас Петя уже принял закон что коррупции в Украине нет.
 показать весь комментарий
 
 
А "конституционный суд" подтвердил!...
 показать весь комментарий
 
 
Для нас приоритетный приоритет это брекзит.
 показать весь комментарий
 
а на Банковій інша думка - Волох же сказав чітко - влада змушена красти , аби пуцін не напав !
 показать весь комментарий
 
 
Ето мля*** никогда не закончится. Прошло 5 лет, у коррупционеров уже и внуки пошли в коррупцию, а Европа продолжает настаивать про борьбу с коррупцией. Неужели они еще не устали?
 показать весь комментарий
 
 
Англичане - французы... вы думаете что вы все такие умные... а в Украине одни идиоты...
 показать весь комментарий
 
написал злой цап сидящий на бутылке - а шо не кричишь - чечня это круто - бегом)))
 показать весь комментарий
 
 
Шо, чмошник, нашол прикольный смайлик,гы-ыыыы???
 показать весь комментарий
 
5 років після овоча боролись-боролись з корупцією, а особливо гарант, БПП з НФ -- а в результаті з того роя не вийшло ні...чого...
 показать весь комментарий
 
 
В Украине две основные проблемы - ***** и коррупция.

Коррупция в Украине процветает потому что народ все молча глотает. Совсем как в Рашке. А при таком уровне коррупции не стоит даже говорить о нормальном развитии страны. Поэтому не надо возмущаться что экономика не развивается, безработица, что у большинства нищенские зарплаты и пенсии. Главное, что коррупционеры в шоколаде и народ помалкивает.
 показать весь комментарий
 
 
КС сказал, что нет в Украине коррупции. Отвяньте.
 показать весь комментарий
 
 
Первоочередный приоритет Украины - это борьба с коррупцией, - посол Великобритании Гоф

=========================================================================

ПОСОЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ КАК ПОСОЛ АМЕРИКИ - АХЕНТЫ КРЕМЛЬБ..

РАСКАЧИВАЮТ БУДКУ, ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ ОБСТАНОВКУ ВНУТРИ УКРАИНЫ..................

ЕСЛИ БУДЕТЕ ПРОТИВ МАЛЬДИВСКОГО ПЕТРА НА ВАС ПУТИН НАПАДЕТ!!!
 показать весь комментарий
 
 
цензор - а посему не ТАСС - там то же много чего пишут))))
 показать весь комментарий
 
У нас коррупции нет,а если и есть,пеця сказал это все на войну))))Так шо не лезьте в петины делишки)))
 показать весь комментарий
 
 
Нема чого джентельменам лізти на наш свинячий двір!
 показать весь комментарий
 
АМЕРИКЕ и ЕВРОПЕ НУЖНО НЕ ДАВАТЬ КРЕДИТЫ ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ ПОРОШЕНКО

ПОКА НЕ БУДЕТ ПОСАДОК ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ!!!

И ТАК ПОСАДИЛИ ТОП КОРРУПЦИОНЕРА - ПОЛУЧИ КРЕДИТ 1 млрд.

ПОСАДИЛИ ЕЩЕ ОДНОГО - ПОЛУЧИТЕ ЕЩЕ 1 млрд.

А ЗА ПРЕЗИКДЕНТА - 5 млрд.!!!
 показать весь комментарий
 
 
Первоочередный приоритет пасеки - это борьба пчёл против мёда
 показать весь комментарий
 
 
"Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным" - кремлёвские коррупционеры просто дети, им надо учиться у нашего, рошеновского Пахана, элементарно, через Конституционный суд, и нет больше коррупционеров, и быдлячее, отупевшее украинское население молчит, как в рот говна набрало, а в Кацапстане ещё проще, или нет?
 показать весь комментарий
 
Корупция не мешает инвестировать в Северный Поток.
Корупция в росии не мешает строить там заводы Опелю, БМВ, Ниссану и т.д.
Корупция в Китае не мешает инвестировать туда триллионы доларов майкрософтам и еплам.
А в Украине коррупция никому прям жить не дает)
 показать весь комментарий
 
Первоочередная была - остановить агрессию паРаши. И это выполнено.

Второочередная была не допустить обрушение экономики Украины из-за агрессии паРаши. И это блестяще выполнено Яценюком и Гонтаревой
Третьеочередная задача - показать миру истинное лицо паРаши, чтобы заставить её платить репарации и отвечать за все злодейства совершеные в Украине, но эта задача тесно связана с "первоочередно"....

Рассуждая вальяжно необходимо вспоминать и про эти, решенные по максимуму, задачи.
 показать весь комментарий
 
 
Не прёт чёта пэдре в канун выборов. То будкошатательница Йованович рехвормами не довольна, теперь ахент крымля Гоф с какай-то коррупцией прицепилась...
 показать весь комментарий
 
Это для Британии "основной приоритет", а для наших барыг это всего лишь популистский лозунг, которым прикрываются темные делишки.
Или они все такие тупые там на Западе, шо не видят как наши барыги их разводят, или полностью слепые, или заинтересованные... Других оправданий их терпимости нет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервоочередный приоритет Украины - это борьба с коррупцией, - посол Великобритании Гоф
 
 
 
 
 
 вверх