 Депутаты Киевсовета саботируют местную инициативу по спасению Голосеевского парка, - активисты "Сохраним Голосеево"

Об этом сообщил лидер общественной инициативы "Сохраним Голосеево" Арсений Пушкаренко., передает ТСН.
"Сначала Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам экологической политики почти три месяца не могла начать рассмотрение местной инициативы, под которой подписались почти две тысячи киевлян. Далее Комиссия создала" псевдорабочую группу "из своих же депутатов, которые еще шесть месяцев не делали ничего, чтобы спасти единственный в столице национальный парк, - подчеркнул А.Пушкаренко. - Ни на одно заседание так называемой "рабочей группы" уполномоченных представителей общественности не приглашали. Возникает вопрос, были ли эти заседания вообще. Апогеем абсурда стало решение комиссии от 13 февраля отклонить местную инициативу по спасению Голосеевского парка, что противоречит Закону Украины "О местном самоуправлении" и Уставу столицы".
Лидер общественной организации считает, что эти тревожные сигналы свидетельствуют о равнодушии Киевсовета и КГГА относительно разрушения Голосеевского парка. Местная инициатива "неудобна" для местных депутатов и не вписывается в их планы хозяйствования в столице.
"Между тем мы видим попытки отдельных депутатов и чиновников проводить псевдотендеры по "реконструкции "парка и банальный пиар на этой болезненной для киевлян теме. Чиновникам не выгоден общественный контроль и инициатива людей. Однако община будет обжаловать преступное решение депутатов Киевсовета и продолжит борьбу за парк ", - заявил Арсений Пушкаренко.
Напомним, что летом прошлого года полиция открыла уголовное производство по факту хищения чиновниками средств на реконстуркцию Голосеевского парка.
У "активистов" там речь шла о чистке прудов, на которую просили пару десятков миллионов гривень.
Причем просили для той же компании которая уже такой тендер выигрывала. А пруды как были слегка почищены (ну явно не на 2 миллиона, как в смете) - так и сейчас стоят.
тьфу, гыдота.
конечно обидно - сколько бабок вброшено, по всему Голосеевскому району стояло штук 20 палаток, аренда каждой стоила по 500-600 грн в день - посчитайте-ка за год.
выгодное какое дело - работать "активистом".
второе - я живу в Киеве, в Голосеевском районе, в 5 минутах от парка. И само собой - в теме и неравнодушен к жизни Киева. Ну и малость кое-что об этом знаю, в отличие от писак, которые только и могут что какашку кинуть, а по делу сказать - НОЛЬ.
Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
5 июня 2018 года Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией
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Вот так вот коррупционеры поступают с активистами, и никакой ответственности, виновных конечно же не нашли. Ну еще бы, коррупционеры в стране хозяева жизни, а найти крышу в правоохранительных органах раз плюнуть, были бы деньги.
может тоже активистом был, хз?
развелось "активистов" шо собак нерезанных. В кого не плюнь - аткивный.