 Депутаты Киевсовета саботируют местную инициативу по спасению Голосеевского парка, - активисты "Сохраним Голосеево"

Об этом сообщил лидер общественной инициативы "Сохраним Голосеево" Арсений Пушкаренко., передает ТСН.





"Сначала Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам экологической политики почти три месяца не могла начать рассмотрение местной инициативы, под которой подписались почти две тысячи киевлян. Далее Комиссия создала" псевдорабочую группу "из своих же депутатов, которые еще шесть месяцев не делали ничего, чтобы спасти единственный в столице национальный парк, - подчеркнул А.Пушкаренко. - Ни на одно заседание так называемой "рабочей группы" уполномоченных представителей общественности не приглашали. Возникает вопрос, были ли эти заседания вообще. Апогеем абсурда стало решение комиссии от 13 февраля отклонить местную инициативу по спасению Голосеевского парка, что противоречит Закону Украины "О местном самоуправлении" и Уставу столицы".



Лидер общественной организации считает, что эти тревожные сигналы свидетельствуют о равнодушии Киевсовета и КГГА относительно разрушения Голосеевского парка. Местная инициатива "неудобна" для местных депутатов и не вписывается в их планы хозяйствования в столице.



"Между тем мы видим попытки отдельных депутатов и чиновников проводить псевдотендеры по "реконструкции "парка и банальный пиар на этой болезненной для киевлян теме. Чиновникам не выгоден общественный контроль и инициатива людей. Однако община будет обжаловать преступное решение депутатов Киевсовета и продолжит борьбу за парк ", - заявил Арсений Пушкаренко.



Напомним, что летом прошлого года полиция открыла уголовное производство по факту хищения чиновниками средств на реконстуркцию Голосеевского парка.