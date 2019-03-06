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Все про:Киев (17250) парк (121)

 Депутаты Киевсовета саботируют местную инициативу по спасению Голосеевского парка, - активисты "Сохраним Голосеево"

Девять месяцев Киевский городской совет затягивал реализацию местной инициативы по спасению Голосеевского парка и его озер, а в феврале 2019 вообще ее отклонил.

Об этом сообщил лидер общественной инициативы "Сохраним Голосеево" Арсений Пушкаренко., передает ТСН.

Депутаты Киевсовета саботируют местную инициативу по спасению Голосеевского парка, - активисты Сохраним Голосеево 01

"Сначала Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам экологической политики почти три месяца не могла начать рассмотрение местной инициативы, под которой подписались почти две тысячи киевлян. Далее Комиссия создала" псевдорабочую группу "из своих же депутатов, которые еще шесть месяцев не делали ничего, чтобы спасти единственный в столице национальный парк, - подчеркнул А.Пушкаренко. - Ни на одно заседание так называемой "рабочей группы" уполномоченных представителей общественности не приглашали. Возникает вопрос, были ли эти заседания вообще. Апогеем абсурда стало решение комиссии от 13 февраля отклонить местную инициативу по спасению Голосеевского парка, что противоречит Закону Украины "О местном самоуправлении" и Уставу столицы".

Лидер общественной организации считает, что эти тревожные сигналы свидетельствуют о равнодушии Киевсовета и КГГА относительно разрушения Голосеевского парка. Местная инициатива "неудобна" для местных депутатов и не вписывается в их планы хозяйствования в столице.

"Между тем мы видим попытки отдельных депутатов и чиновников проводить псевдотендеры по "реконструкции "парка и банальный пиар на этой болезненной для киевлян теме. Чиновникам не выгоден общественный контроль и инициатива людей. Однако община будет обжаловать преступное решение депутатов Киевсовета и продолжит борьбу за парк ", - заявил Арсений Пушкаренко.

Напомним, что летом прошлого года полиция открыла уголовное производство по факту хищения чиновниками средств на реконстуркцию Голосеевского парка.

Источник: https://censor.net.ua/n3115272
 
 
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какая в сраке застройка? от чего спасать? я там живу. Нормальный парк.
У "активистов" там речь шла о чистке прудов, на которую просили пару десятков миллионов гривень.

Причем просили для той же компании которая уже такой тендер выигрывала. А пруды как были слегка почищены (ну явно не на 2 миллиона, как в смете) - так и сейчас стоят.
тьфу, гыдота.
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инициаторам сего действа хотелось баблишка на тендере отхватить. А не вышло.

конечно обидно - сколько бабок вброшено, по всему Голосеевскому району стояло штук 20 палаток, аренда каждой стоила по 500-600 грн в день - посчитайте-ка за год.

выгодное какое дело - работать "активистом".
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Беляков, как только тема про Боксерскую клику - ты тут как тут. У тебя все активисты запроданцы, за печеньки стоят.
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1. вы меня с кем-то путаете. Я не работаю троллем и пишу тогда когда есть пара минут и вижу интересную темую. Это - раз
второе - я живу в Киеве, в Голосеевском районе, в 5 минутах от парка. И само собой - в теме и неравнодушен к жизни Киева. Ну и малость кое-что об этом знаю, в отличие от писак, которые только и могут что какашку кинуть, а по делу сказать - НОЛЬ.
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30 марта 2018 года В Киеве на базе Святошинского озера №15 во время ночного дежурства неизвестные убили активиста ГО "Беличанский рыбак" Николая Ярему.

Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
5 июня 2018 года Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией
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Вот так вот коррупционеры поступают с активистами, и никакой ответственности, виновных конечно же не нашли. Ну еще бы, коррупционеры в стране хозяева жизни, а найти крышу в правоохранительных органах раз плюнуть, были бы деньги.
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у меня во дворе мужика зарезали. Забрали телефон и банковскую карту. То есть заработали гривень 200 и срок лет 8 - если найдут.

может тоже активистом был, хз?

развелось "активистов" шо собак нерезанных. В кого не плюнь - аткивный.
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Беляков, иногда лучше промолчать. За дурака походить не будешь.
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