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 Политика Украины
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 Хотелось бы большего, продолжаем работать дальше, - Климкин об "азовском пакете" санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе.

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ

"Приветствую санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими европейскими и, конечно, американскими друзьями и партнерами", - написал Климкин.

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Хотелось бы большего, продолжаем работать дальше, - Климкин об азовском пакете санкций ЕС против РФ 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

6 марта в ЕС согласовали санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.

Источник: https://censor.net.ua/n3115265
 
   
 Топ комментарии
 
после выборов и Петиной победы - надо бы начинать делать свое ядерное оружие - рассчитывать, кроме себя, не на кого
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А почему не возбуждают уголовное дело против Кучмы за госизмену? Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, сделав так как хотел Запад, наплевав на интересы Украины. Какое право он имел так поступать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а до Украины им и дела нет.
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спочатку - отменить безъядерный статус. Он был провозглашен в обмен на гарантии Будапештского меморандума. Нет гарантий - нет статуса Хотелось бы большего, продолжаем работать дальше, - Климкин об "азовском пакете" санкций ЕС против РФ - Цензор.НЕТ 7663
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после выборов и Петиной победы - надо бы начинать делать свое ядерное оружие - рассчитывать, кроме себя, не на кого
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спочатку - отменить безъядерный статус. Он был провозглашен в обмен на гарантии Будапештского меморандума. Нет гарантий - нет статуса
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Так не расчитывай ни на кого, а только на себя - делай ядреную бимбу уже сегодня. Зачем за зря воздух сотрясаешь?))
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Знайшов Аладін пляшку. Відкриває - а звідти Джин: "що хочеш Аладін? Виконаю будь-яке твоє побажання!" - "Хочу санкцій для Росії.."
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***
- интересно, почему вы дали мне кличку Джинн? наверное, потому что я многое могу?
- нет.... потому что как только кто-то начинает открывать бутылку,
ты тут же появляешься...из ниоткуда...
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Мальдивский главнокомандующий уже раз пять объявил, что это очередная победа на врагом, достигнутая под его чутким руководством. Жаль, что Климкин не видит масштабов этого соевого "достижения".
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А почему не возбуждают уголовное дело против Кучмы за госизмену? Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, сделав так как хотел Запад, наплевав на интересы Украины. Какое право он имел так поступать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а до Украины им и дела нет.
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Сначала необходимо завести дела о приглашении политтехнологом из паРаши УПЫ МП, но юлины не дают...
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170 млрд.долл. - слабые санкции ? Хотілося б більшого, продовжуємо працювати далі, - Клімкін про "азовський пакет" санкцій ЄС проти РФ - Цензор.НЕТ 8388 Будет и еще добавка, потом еще и еще, пока это болото не зашевелится и не поймет, что так жить нельзя. Сегодняшние расеяне привыкли к хорошим машинам, а не ведрам с болтами; к импортным шмоткам и хавчику; к загрантурам. Лиши их этого - пипец, в украинский флаг обмотаются, про крым забудут. Это ща там телевизор еще побеждает холодильник. Но когда в холодильнике будет висеть дохлая мышь - все поменяется
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8 персональних санкцій це знущання над 24 полоненими моряками.
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А ты хотел сразу забор с колючей проволокой поставить? Тебя удивит, но экономика Украины не рушится, т.к. не полностью прекратили торговлю с паРашей, а только по возможности ищут новые рынки сбыта...
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так это раша специально поддерживает экономику "фашисткой" Украины...?
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Когда повзрослеешь, тогда и поймёшь, что такое выгода и что означает - поддержка производства в трудные времена...
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Чєртовскі хочєца поработять ішо,потому как душа трєбуіт большего і большего - сказав старий хабарник і барига...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХотелось бы большего, продолжаем работать дальше, - Климкин об "азовском пакете" санкций ЕС против РФ
 
 
 
 
 
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