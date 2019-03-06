 Исследование показало, что связи между аутизмом и вакцинацией от кори нет, - Минздрав

Общенациональное исследование в Дании подтвердило, что вакцинация против кори, паротита и краснухи не повышает риск аутизма, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.



Информация об исследовании опубликована на сайте annals.org.



"Вакцинированные КПК дети имели на 7% меньше вероятность аутизма, чем невакцинированные. Это авторитетное научное исследование уже назвали самым масштабным", – сообщили в Минздраве.

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Участниками исследования стал 657 461 ребенок, родившийся в Дании с 1999 года до 31 декабря 2010 года. Они присоединялись к исследованию, когда им исполнился один год (именно в это время делают первую прививку против кори, паротита и краснухи), за ними наблюдали до 31 августа 2013 года.



"Это исследование стало еще одним доказательством того, что вакцины в принципе и вакцинация против кори в частности ни в коем случае не могут быть причиной развития аутизма у детей. Многочисленные мифы, среди которых и миф об аутизме в результате прививки, стали причиной отказа родителей вакцинировать своих детей – по всему миру и в частности в Украине. В нашей стране это привело к масштабной вспышке кори, в результате которой уже заболели 80 тыс. украинцев и 31 человек умер. Только с начала года – 24 тыс. больных корью и 10 потерянных жизней", – продолжили в украинском министерстве.



В Минздраве подчеркивают, что специфического лечения от кори не существует, а вакцинация – единственный надежный способ защиты от болезни.