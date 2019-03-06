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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Дания (189) Минздрав (1875) прививка (77) корь (187)

 Исследование показало, что связи между аутизмом и вакцинацией от кори нет, - Минздрав

Миф об аутизме в результате прививки от кори стал одной из причин отказа родителей вакцинировать своих детей и это привело к вспышке кори. Исследование показало, что у привитых детей на 7% меньше риск развития аутизма.

Общенациональное исследование в Дании подтвердило, что вакцинация против кори, паротита и краснухи не повышает риск аутизма, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Информация об исследовании опубликована на сайте annals.org.

"Вакцинированные КПК дети имели на 7% меньше вероятность аутизма, чем невакцинированные. Это авторитетное научное исследование уже назвали самым масштабным", – сообщили в Минздраве.

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Участниками исследования стал 657 461 ребенок, родившийся в Дании с 1999 года до 31 декабря 2010 года. Они присоединялись к исследованию, когда им исполнился один год (именно в это время делают первую прививку против кори, паротита и краснухи), за ними наблюдали до 31 августа 2013 года.

"Это исследование стало еще одним доказательством того, что вакцины в принципе и вакцинация против кори в частности ни в коем случае не могут быть причиной развития аутизма у детей. Многочисленные мифы, среди которых и миф об аутизме в результате прививки, стали причиной отказа родителей вакцинировать своих детей – по всему миру и в частности в Украине. В нашей стране это привело к масштабной вспышке кори, в результате которой уже заболели 80 тыс. украинцев и 31 человек умер. Только с начала года – 24 тыс. больных корью и 10 потерянных жизней", – продолжили в украинском министерстве.

В Минздраве подчеркивают, что специфического лечения от кори не существует, а вакцинация – единственный надежный способ защиты от болезни. 

Источник: https://censor.net.ua/n3115263
 
 
 Топ комментарии
 
Не роби щеплень, і дітей своїх не вакцинуй. Вакцини це зло, яке придумали медкорпорації для заробітку грошей))) а ще "на все воля Божа")
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І ще "слов'яно-арійський імунітет має перемагати всі хвороби!!!111!1" (в тому числі правець, сказ, чуму та бубонну холеру) Исследование показало, что связи между аутизмом и вакцинацией от кори нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9600
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Первый пошел! Кто конкретно делал исследования не сказано! Типа "английские ученые"! Кто заказывал "исследования" --не сказано! И самое главное: вакцины каких стран применялись в Дании и какие в Украине!!!!
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Не роби щеплень, і дітей своїх не вакцинуй. Вакцини це зло, яке придумали медкорпорації для заробітку грошей))) а ще "на все воля Божа")
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Можешь ёрничать! Из шестерых своих детей вакцинировал первую дочку по молодости! Слава Богу все живы , здоровы, двое учатся и живут в Германии!
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Не потрібно було вакцинувати взагалі))) а як вони навчаються у Германії без щеплень? Чи давили на те, що віруючі, і Бог не дозволяє?
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І ще "слов'яно-арійський імунітет має перемагати всі хвороби!!!111!1" (в тому числі правець, сказ, чуму та бубонну холеру)
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чёта я не пойму, самому старшему из испытуемых сейчас 20 лет, и он уже имеет детей ? в Дании? аутизм по моему врождённое заболевание. нужно подождать пока у испытуемых не родятся дети и внуки, а потом можно говорить о безопасности.
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Если врожденное, то вакцинация по определению ни при чем - если только вы не сторонник школы генетики имени тов. Лысенко.
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откройте секрет, что влияет на врождённые изменения? по какой причине у здоровых людей, рождаются больные дети?
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я не против вакцин, а только за. я против глупых исследований и дебильных выводов.
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Тут не школа, а я - не учитель. Но в данном конкретном случае, если только вакцина не приводит к мутациям на уровне ДНК (что давно бы заметили, т.к. такой эффект есть разве что при сильном облучении), то вакцины ну никак не могут вызвать врожденное заболевание. Это как отрезать корове хвост и ждать рождения бесхвостых телят.
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плохой пример с телятами. прививки как раз делают на основе разных "мутаций", прививку кори неделают одну, ее делают в составе нескольких разных вирусов
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Ніфіга: дитина може в бога вірити, молитися щовечора, а потім рептилоїди заштрик зробили - і все, став аутистом...
Дослідження показало, що зв'язку між аутизмом і вакцинацією від кору немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 215
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))) не верю что здоровый ребёнок от прививки станет аутистом, а вот его правнуки- тут исследований нет.
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Участниками исследования стал 657 461 ребенок, родившийся в Дании с 1999 года до 31 декабря 2010 года.Источник: https://censor.net.ua/n3115263Які у нас були вакцини - треба запитати у представників МОЗУ. Ми майже встигли до богатирьової ( багато писали про ті вакцини). Дитина щеплена по графіку, за 16 років ніяких відхилень, тільки вітрянка у легкій формі.
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Исследование доказало что связь между аутизмом и зе -ко-****** есть
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Да как это так - связи нет? И вы верите этим врачам?! Да они все в заговоре! Всё это делают жидорептилоиды с Нибиру руками иллюминатов! Потому что война между славяно-арийцами с Полярной Звезды и иудеями с Сириуса ещё до Большого Взрыва семь тысяч лет назад! Надо полагаться только на славянский иммунитет - тогда нас даже бубонная холера не брала, а сейчас своими вакцинами рептилоиды-маланцы сделают из всех славяно-ариев аутистов, которые в бога не верят!!!111!1
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оправданы ли траты на вакцину и саму вакцинацию при такой низкой смертности от заболевания..? при риски побочных эффектов вакцинации я промолчу..
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В 2018 году смертность от осложнений после кори в Украине была 0,03%, а, например, от пневмоний была 3%, то есть в 300 раз больше. Не говоря уже о смертях от других инфекций.
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Вот и я о том..А освободившиеся средства перенаправить на другие цели..
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Так доход от впаривания этой бодяги здоровым направляется только ее производителям и впаривателям. Кто ж такие деньги упустит.
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а ты в курсе что сейчас взрослым например если нетипичная корь (без высокой температуры) то врачи пишут что это аллергия... крута.... причем сами про это говорят что им запретили писать что это корь. сыпь есть а кори нет

вот тебе и статистика.
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Так это всемирное шулерство давно практикуется. Но наш МОЗ особенно циничен в этом отношении.
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Взагалі цей міф бере початок у Британії, з публікації др. Ендрю Уейнфилда. Його дослідження не підтвердились, і стаття була відкликана. Людина робила собі наукову ступінь... ну не пройшла халтура) а низькоосвічені громадяни країн, що розвиваються, готові вірити у любий міф, особливо якщо він активно розганяється на форумах овуляшок та у деяких сектах.
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да нету... ага....

только сейчас логопеды стали второй специальностью по прибыли после дантистов, а так да у нас последствий нету только прибыль.
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все люди делятся на три группы:
без проблем

с проблемами после прививоки... те кто еще непонял что проблема из за прививки
и пока ты сам не сталкнулся с осложнениями от прививок в это никогда не поверишь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсследование показало, что связи между аутизмом и вакцинацией от кори нет, - Минздрав
 
 
 
 
 
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