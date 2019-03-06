 У части банкоматов в Польше появилось меню на украинском языке

Инициативу реализовали в связи с ростом числа клиентов из Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
Новая функция доступна во всех банкоматах и платоматах сети Euronet в Польше.
Ранее обслуживания банкоматов было только на польском, английском и немецком языках.
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Euronet решил сделать такой шаг в связи со все большим количеством граждан Украины, которые по разным причинам приезжают в Польшу.
Украинские работники – желательна группа клиентов для польских финансовых учреждений. Все больше банков предлагают услуги на украинском языке.
"Украинский язык в платоматах и банкоматах – это удобство для все большей украинской общины в Польше. Мы хотим дать возможность украинским гражданам, которые живут и работают в Польше, удобно и без проблем пользоваться нашими сетевыми комплексами", – отметил Роберт Мидура, представитель Euronet в Польше.
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В Польше почти 8 тыс. банкоматов и платоматив сети Euronet. Эти терминалы находятся, в основном, в торговых центрах, на территории бензозаправочных станций, в ресторанах, на вокзалах, аэропортах и в отделениях банков.
Ранее обслуживание на украинском языке внедрили в терминалах приобретения билетов на общественный транспорт в Варшаве, Познани, Лудзе, Люблине и во Вроцлаве.