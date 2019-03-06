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Все про:Польша (4703) украинцы (2937) заробитчане (318) банкомат (71)

 У части банкоматов в Польше появилось меню на украинском языке

Сеть банкоматов Euronet в Польше ввела меню на украинском языке. Помимо этого, в банкоматах есть меню на польском, английском и немецком языках.

Инициативу реализовали в связи с ростом числа клиентов из Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Новая функция доступна во всех банкоматах и ​​платоматах сети Euronet в Польше.

Ранее обслуживания банкоматов было только на польском, английском и немецком языках.

Также на Цензор.НЕТ: Добрий день!: в польском Люблине появились билборды, обучающие украинскому. ФОТО

Euronet решил сделать такой шаг в связи со все большим количеством граждан Украины, которые по разным причинам приезжают в Польшу.

Украинские работники – желательна группа клиентов для польских финансовых учреждений. Все больше банков предлагают услуги на украинском языке.

"Украинский язык в платоматах и ​​банкоматах – это удобство для все большей украинской общины в Польше. Мы хотим дать возможность украинским гражданам, которые живут и работают в Польше, удобно и без проблем пользоваться нашими сетевыми комплексами", – отметил Роберт Мидура, представитель Euronet в Польше.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza

В Польше почти 8 тыс. банкоматов и платоматив сети Euronet. Эти терминалы находятся, в основном, в торговых центрах, на территории бензозаправочных станций, в ресторанах, на вокзалах, аэропортах и ​​в отделениях банков.

Ранее обслуживание на украинском языке внедрили в терминалах приобретения билетов на общественный транспорт в Варшаве, Познани, Лудзе, Люблине и во Вроцлаве.

Источник: https://censor.net.ua/n3115262
 
   
 Топ комментарии
 
роботодавці поляки--- словяни, а кацапи --перхоть подзалупная,
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А поляки разумные. Вместо того, чтобы принять "непотріб" из Африки и Азии делают все, чтобы украинцы приезжали и чувствовали себя, как дома. Убивают двух зайцев. 1. Решают проблему нехватки рабочих рук, поднимая экономику. 2. Оберегают Польшу от оборванцев из стран с абсолютно иной культурой, которая чужда полякам. И типа аргумент есть для Брюсселя, мол не надо нам навязывать чурбанов всяких, мы "беженцев" из Украины принимаем. Что тут скажешь? Молодцы!
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роботодавці поляки--- словяни, а кацапи --перхоть ***********,
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Лучше на украинском, чем у нас - на китайском.... У части банкоматов в Польше появилось меню на украинском языке - Цензор.НЕТ 6451
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Был как-то в Могилёве, в прошлом году, видел автобус с надписями на китайском, лет пять назад ехал с китайцами в троллейбусе в Минске, на вокзале иногда встречаю китайце раз в пол-года... но в банкомате надписи на русском, беларуском, английском и китайском. По настроению пользуюсь или английским или беларуским. Но китайский... ничего не имею против китайцев и даже уважаю их, если они живут в Китае...
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Жирное подтверждение, что люди с Украины туда едут миллионами. Слава пэтьке.
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вільні люди могуть їздити куди завгодно, і тільки раби до кацапстану.
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Слава славителям *****, который создал беженцев что в Украине, что - в Сирии...
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Коли поляки приїжджали на заробітки в Україну - банкоматів ще не існувало. Думаєте це казка?
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))) общественные парижские туалеты обосрутся от зависти.
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Ну вот, сразу на личности... Точно - ватник, и к гадалке не ходи.
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Путен, приди, защити польскоговорящее население!
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Х*ило пока никак не соберётся защитить русскоговорящее население Брайтон Бич
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А поляки разумные. Вместо того, чтобы принять "непотріб" из Африки и Азии делают все, чтобы украинцы приезжали и чувствовали себя, как дома. Убивают двух зайцев. 1. Решают проблему нехватки рабочих рук, поднимая экономику. 2. Оберегают Польшу от оборванцев из стран с абсолютно иной культурой, которая чужда полякам. И типа аргумент есть для Брюсселя, мол не надо нам навязывать чурбанов всяких, мы "беженцев" из Украины принимаем. Что тут скажешь? Молодцы!
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Це гарна новина, Польща все робить для наших заробітчан. Сподіваюсь, що багато біженців з України зможуть цим скористатися. Адже це зроблено не для туристів звісно... У части банкоматов в Польше появилось меню на украинском языке - Цензор.НЕТ 233
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ части банкоматов в Польше появилось меню на украинском языке
 
 
 
 
 
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