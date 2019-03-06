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 Политика Украины, Общество
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 Админсуд Киева просят установить несоответствие министра Авакова требованиям должности

В Окружной административный суд Киева подан иск о противоправности действий главы МВД Арсена Авакова и бездействия премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ.

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"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову о признании противоправными их действий и бездействия", - сказано в нем.

В частности, истец просит суд признать противоправными действия Авакова относительно положений ст. 7 закона "О Кабинете Министров Украины", касающихся требований к членам правительства.

Кроме того, среди требований иска - признать противоправной бездеятельность Гройсмана относительно неосуществления контроля за деятельностью министра внутренних дел.

Истец просит премьера внести в Верховную Раду представление об увольнении Авакова

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Источник: https://censor.net.ua/n3115260
 
 
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Кто этот смелый заявитель? Фамилию героя в студию!
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Кто этот смелый заявитель? Фамилию героя в студию!
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Ты без него рассвет уже не встретишь и вечернюю зорьку не проведешь.Абы всунуть и плюсик заработать.(
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Вот ты мне скажи,какой толк с плюсика.Это раз.Ну а два-это таки петя.
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Не оправдывайся.Здесь все читают одинаково.Все хотят узнать имя,партию или организацию кто подал.Может за "ложись бандера" и ногами в лицо..А где там про петю вычитал?
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.А где там про петю вычитал?

Мы говорим коррупция - подразумеваем петя, говорим петя - подразумеваем коррупция...
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радиКал мусийчук, или сам везунчик шляшко, больше некому
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Выборы на носу. Аваков раскрыл схему (сетку) Пети, прямо обвинив его в этом.
Вот кто-то по указке Гаранта коррупции и подал иск, чтобы убрать помеху проведению фальсификаций.
Почему-то этот "то-то" не подает иск, например на Реву или на Коболева.
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Все очевидно.
Что бы Аваков не помешал Пете сфальсифицтровать выборы.
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я бы тоже подала 3 иска по вопросу несоответствии должности для этого человека
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за шо, за шо? за азіровщину? так там весь заднєприводний комітет надо в синю даль слати.
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Забыл пр рюкзаки!? Юля велела забыть?
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чомусь соєва команда , про це , 4 роки не згадувала - а тут наказали згадати ? Адмінсуд Києва просять встановити невідповідність міністра Авакова вимогам посади - Цензор.НЕТ 2173
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Не соевая, а шоколадная, соя это для антипорохоботов эрзац-продукт...
Во-вторых, как только Аваков наехал на Порошенко антипорохоботы вознесли Авакова на небеса.
В-третьих, приведи пример, что порохоботы защищали Авакова, а не требовали, чтобы зрада прекратила истерию и начала приводить убедительные доказательства, а не Вальцмана или Лолиту.
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Пересичный громадянын типа Юри Тимошенко, который на 5 год таки вник в тонкости назначения на такую должность. Главное не подумать, что это как то связано с заявлениями авакова о предвыбочих методах работы БПП.
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Значить Аваков Пороху на яйца наступил.
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Не защищает он гаранта коррупции от гнева народа.
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Аваков себя спасает. Там каждый сам за себя.
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В США уже установили Рюкзакова с несоответствием его должности. Последний визит в США Рюкзакова отказались принять на должном уровне.
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Трагикомедия продолжается. Делаем ставки кто кого: или Арсен петю, или наоборот.
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пеця вже політичний труп , але якщо не заспокоїться може скоро і не політичним стати ...
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все лаптеногие также как ты говорят...
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До осені авакова не знімуть бо мусорофронт не підтримає,а без них не вистачить голосів. Админсуд Киева просят установить несоответствие министра Авакова требованиям должности - Цензор.НЕТ 6169
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Хвэмиль заявныка клептораст будкасраилов. Админсуд Киева просят установить несоответствие министра Авакова требованиям должности - Цензор.НЕТ 3073 Админсуд Киева просят установить несоответствие министра Авакова требованиям должности - Цензор.НЕТ 3073 Админсуд Киева просят установить несоответствие министра Авакова требованиям должности - Цензор.НЕТ 3073
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І хто ж цей таємничій позивач ?! Админсуд Киева просят установить несоответствие министра Авакова требованиям должности - Цензор.НЕТ 7051
Схоже , в Пепи , взагалі від страху дах поїхав ..))
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В свій час "друхини авакова" будуть калічити і вбивати ще на підході до Майдану.
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какая ирония. единственный кто мешает ********* спокойно воцарится на троне еще раз - бандит из противостоящей ОПГ сабаков.
зы фамилию заказчика угадать совсем не сложно.
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Вот те на! А ведь пять лет соответствовал !?
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І хто ж цей равлик? Чи спляча красуня? Админсуд Киева просят установить несоответствие министра Авакова требованиям должности - Цензор.НЕТ 8447 П'ять років відповідав посаді, а тепер перестав? А хто у нас посаді віідповідає? Генпрокурор без юридичної освіти? Чи Грановський без інженерно-економічної?
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не люстрований сліпотрастовий президент - капєц як відповідає ...
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Бачите, шановний, яка тут справа. Президент вибраний на виборах. Раз був допущений до виборів, то відповідає. У нас навіть Зеленський, якщо його виберуть, теж буде відповідати. І це вже наші проблеми, чи вина, що ми зробили такий вибір, але це зроблено за Законом. А посада Генпрокурора чи міністра МВС, чи судді Конституційного Суду передбачає деякі вимоги до кандидатів - зокремв наявність профільної освіти. Тому давайте, раз вже хочемо жити за Законом, дивитись правді у вічі.
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Суду передбачає деякі вимоги до кандидатів - зокрема наявність профільної освіти

Та да. Можно сказать цвет нации. Ляшко к примеру...
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Статья 7. Требования к членам Кабинета Министров Украины 1. Членами Кабинета Министров Украины могут быть граждане Украины, имеющих право голоса, высшее образование и владеют государственном языке.
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Кто бы мог быть заказчиком этого? Прямо теряюсь в догадках) Не тот ли, кто садового мусором завалить решил , когда тот отказался под него лечь ?
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Пффф, так у Авакова есть "жёны" - пушки заряжены , он никого уже не боится же .
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так у Авакова есть "жёны" ....

є такі -
Адмінсуд Києва просять встановити невідповідність міністра Авакова вимогам посади - Цензор.НЕТ 9913
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я бы на месте суда не спешил
Это Печерский суд без заминки дела проворачивает,а эти знают, чем это пахнет.
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Аваков-це людина честі і принциповості.
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Порошенко обгадився тим що його "любі друзі" підставили його і Аваков для них як кістка в горлі.
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Единственная реформа из всех-это реформа полиции которая более или менее полезна для народа.
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Есть много признаков, позволяющих сделать вывод, что кумир воров на должностях, чикистов и прокурвов с судьями Пеця Барыга не выйдет даже во второй тур. И поведение Авакова-Сабакова, который лучше многих других знает о РЕАЛЬНЫХ рейтингх кандидатов, тому подтверждение.
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Аваков ответит достойно: "бе-бе-бе-бееее!"
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За Аваковым сила из полиции и Нацгвардии. А значит он ценная фигура в борьбе за власть. Юлия Владимировна этот козырь хорошо припрятала в свое время. Умная женщина.
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Леонид Сала-монович, шо вы тут все секреты кладете и кладете.
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Тимошенко я уверен на 99% будет президентом Украины. Матиос первым это понял слив дело Свинарчука журналистам.
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Порошенко не войдет во второй тур а значит это "моменто в море"..
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Удар по Свинарчуку-это удар по рейтингу Порошенко. Еще одна серия Бигуса и всем кто воровал в команде Порошенко пора бежать пока не поздно.
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Зараз майже не бачу згадок, що аваков вбив Сашка Білого, і мусора вже не казли..
А що сталось ? Раптом світ перевернувсь чи аваков до юлі перебіг тому і погарнішав прям на очах ?
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Месть Авакову за схемы Порошенко подкупа избирателей.
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