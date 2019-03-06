 Админсуд Киева просят установить несоответствие министра Авакова требованиям должности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову о признании противоправными их действий и бездействия", - сказано в нем.
В частности, истец просит суд признать противоправными действия Авакова относительно положений ст. 7 закона "О Кабинете Министров Украины", касающихся требований к членам правительства.
Кроме того, среди требований иска - признать противоправной бездеятельность Гройсмана относительно неосуществления контроля за деятельностью министра внутренних дел.
Истец просит премьера внести в Верховную Раду представление об увольнении Авакова
На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Мы говорим коррупция - подразумеваем петя, говорим петя - подразумеваем коррупция...
Вот кто-то по указке Гаранта коррупции и подал иск, чтобы убрать помеху проведению фальсификаций.
Почему-то этот "то-то" не подает иск, например на Реву или на Коболева.
Что бы Аваков не помешал Пете сфальсифицтровать выборы.
Во-вторых, как только Аваков наехал на Порошенко антипорохоботы вознесли Авакова на небеса.
В-третьих, приведи пример, что порохоботы защищали Авакова, а не требовали, чтобы зрада прекратила истерию и начала приводить убедительные доказательства, а не Вальцмана или Лолиту.
Схоже , в Пепи , взагалі від страху дах поїхав ..))
зы фамилию заказчика угадать совсем не сложно.
Та да. Можно сказать цвет нации. Ляшко к примеру...
є такі -
Это Печерский суд без заминки дела проворачивает,а эти знают, чем это пахнет.
А що сталось ? Раптом світ перевернувсь чи аваков до юлі перебіг тому і погарнішав прям на очах ?