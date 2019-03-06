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 Общество, Технологии
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Все про:интернет (1465) киберполиция (136) Демедюк (13) медиагигиена (3)

 Киберполиция предлагает вводить в школах изучение правил кибербезопасности

Начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк высказался за необходимость изучения в школах кибергигиены.

№Как только мы начнем учить граждан элементарным правилам кибербезопасности, я думаю, и на государственном уровне начнут в школах вводить обязательные занятия по кибергигиене", - сказал С.Демедюк на брифинге в среду в Киеве, презентуя социальную кампанию по кибербезопасности, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

Как передает корреспондент агентства журналистам презентовали два видеоролика о правилах защиты информации от взлома и безопасного шопинга в Интернете.

По словам С.Демедюка, видеоролики будут демонстрироваться на телевидении и распространяться в соцсетях.

Кроме того, отметил начальник Департамента киберполиции, буклеты "5 правил защиты информации от взлома в Интернете" и "5 правил безопасного шопинга в Интернете" будут бесплатно распространяться в учебных заведениях.

Социальная кампания по кибербезопасности проходит при поддержке ОБСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115258
 
 
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Причем здесь полиция?
А обычных уроков информатики уже моло? Хотят отщипнуть кусок хлеба у учителей?
Дурня какая-то...
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Я сомневаюсь, что на уроках информатики проходят кибербезопасность. Точнее, ее наверное проходят, но мимо. Ничего отщипывать не нужно, просто ввести цикл занятий на уроках с более глубокой проработкой данной темы.
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Зачем? Шобы потратить опять деньги на ерунду!
С этим должны справляться обычные педагоги, а не менты. Рано еще нашим деткам сталкиваться с нашим "законом".
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Як ці, типу "качки" ******* демонструвати свої біцепси навіть узимку. Значить займається більше особистими справами, ніж державними.
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пригодятся каждому школьнику мечтающему стать токарем , слесарем , художником , журналистом , юристом , поваром ...
Без этих протоколов "жись плоха ..."
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКиберполиция предлагает вводить в школах изучение правил кибербезопасности
 
 
 
 
 
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