EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия
  6825  64
Все про:Крым (21203) обыск (1249) прокуратура (3472) пропаганда (2198) государственная измена (266)

 "Крым сдал - Крым принял": в Киеве прошел обыск у прокремлевского пропагандиста Скачко

Прокуратура автономной республики Крым провела обыск в квартире гражданина Украины, размещавшего в СМИ материалы, призывающие к изменению государственных границ Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Во время обыска были обнаружены и изъяты ряд материалов антиукраинской направленности, которые начиная с 2014 года распространялись в украинском и российских СМИ, в том числе и те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства-оккупанта , пропагандирующей оккупацию полуострова", – сообщают в прокуратуре.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пропагандиста Вышинского, обвиняемого в госизмене, этапируют в Киев, - Денисова

Издание "Крым.Реалии" сообщает, что в квартире подозреваемого обнаружили магнит с Хрущевым и Путиным и тарелку с изображением президента РФ.

Крым сдал - Крым принял: в Киеве прошел обыск у прокремлевского пропагандиста Скачко 01
Крым сдал - Крым принял: в Киеве прошел обыск у прокремлевского пропагандиста Скачко 02

"В настоящее время, лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются следственные действия", – подводят итог в прокуратуре.

Также на Цензор.НЕТ: Это просто абсурд. Сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично, - Замана об объявленном ему подозрении

Следователи не называют имени подозреваемого. По данным Цензор.НЕТ, это Владимир Скачко. До 2014 года он был главным редактором еженедельника "Киевский телеграф". В последние 5 лет Скачко редактировал интернет-ресурс "Антифашист". Он активно писал и публиковал материалы, призывающие к нарушению целостности территории Украины. Был частым гостем на пропагандистских ток-шоу в эфире российского телевидения.

Источник: https://censor.net.ua/n3115255
 
   
 Топ комментарии
 
А медведчук наслаждается жизнью. Магнит с Хрущевым, тарелка с Путиным: в Киеве прошел обыск у прокремлевского пропагандиста Скачко - Цензор.НЕТ 60
 показать весь комментарий
 
Вставити у черепну коробку металеву пластину, щоб ці магніти на чолі носила тварюка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А Георгіївська стрічка де? Магнит с Хрущевым, тарелка с Путиным: в Киеве прошел обыск у прокремлевского пропагандиста Скачко - Цензор.НЕТ 4043
Подібні побрехеньки не витримують ніякої критики.
 показать весь комментарий
 
 
ховай тарілки з пуциним, андруша
спецназ вже виїхав.
 показать весь комментарий
 
 
Після вироку віддати йому в тюрму цю тарілку для поїдання баланди.
 показать весь комментарий
 
 
Этого приговора нужно еще дождаться. А то пойдет по программе "вернись домой".
 показать весь комментарий
 
 
Але витримує інформація, що була зафіксована праціниками СБУ.
 показать весь комментарий
 
Коксу ему подкиньте! Штоб наверняка! Магнит с Хрущевым, тарелка с Путиным: в Киеве прошел обыск у прокремлевского пропагандиста Скачко - Цензор.НЕТ 5384
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
що було - те й підкинули ..))
 показать весь комментарий
 
 
Он умнее. Он такой херни дома не держит! Все с собой носит.
 показать весь комментарий
 
 
Засудять виродка і обміняють на когось з наших.
 показать весь комментарий
 
 
Вставити у черепну коробку металеву пластину, щоб ці магніти на чолі носила тварюка.
 показать весь комментарий
 
 
Книжка з Марксом, брошура з Леніним, тарілка з Путіним...
 показать весь комментарий
 
 
а на стенах в квартире, уверен, ковры висели Магнит с Хрущевым, тарелка с Путиным: в Киеве прошел обыск у прокремлевского пропагандиста Скачко - Цензор.НЕТ 3861
 показать весь комментарий
 
 
Теперь на стене должен висеть Скачко.
 показать весь комментарий
 
 
Стереотипы
http://edinstvennaya.ua/uploads/files/a694d906e01b81634a3af573abe2cd4957538692-661x1000.jpg
 показать весь комментарий
 
За таке наші прокурвори і суди не карають.
Карають за Бандеру, за антикорупційні протести, за вимогу дотримувати законів.
 показать весь комментарий
 
 
Мощная структура эта прокуратура крыма, такое дело раскрутила. За пять лет.
 показать весь комментарий
 
 
в эту мышинную предвыборную возню уже и тараканы не верят.
 показать весь комментарий
 
 
одним зрадоватніком менше стало в інтернеті.
 показать весь комментарий
 
 
надовго? цих собачих ресурсів, як собак нерізаних, і хто колись був посажений? і ця скотина закінчить оглядом у дурці. це все.
 показать весь комментарий
 
Уже скулят ********* и соловей.Радуются в душе,что на неделю сценарий писать не надо время тратить.И молятся,чтобы только посадили..Тогда ещё на месяц работой обеспечатся.
 показать весь комментарий
 
Украина начинает понимать что информационная война это серьёзно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ванятко, ты сейчас Украину слабоумной обозвал, ибо пять лет войны, а понимать только начала.
 показать весь комментарий
 
 
"Краще пізно, ніж ніколи.." подумала Аня Карєніна і поклавши голову на рейки довго дивилася в слід поїзду, що швидко віддалявся від неї..😃
 показать весь комментарий
 
Усі згадані та зображені артефакти тепер мають кумедно стирчати з дупи Скачко.
 показать весь комментарий
 
 
Скачко - давно известная антиукраинская сволочь.
 показать весь комментарий
 
 
В последние 5 лет Скачко редактировал "Антифашист". Он активно писал и публиковал материалы, призывающие к нарушению целостности территории Украины. Был частым гостем на пропагандистских ток-шоу Источник: https://censor.net.ua/n3115255 - навіщо чекали аж цілих 5 років ? "Крым сдал - Крым принял": в Киеве прошел обыск у прокремлевского пропагандиста Скачко - Цензор.НЕТ 6427
 показать весь комментарий
 
 
А шоб ти вата за нього потім вписався. Твоя людина?
 показать весь комментарий
 
 
Мабудь він рошенівский торт їсть з цієї тарілки...
 показать весь комментарий
 
 
якщо він так скаже - одразу відпустять ... "Крим здав - Крим прийняв": у Києві відбувся обшук у прокремлівського пропагандиста Скачка - Цензор.НЕТ 8438
 показать весь комментарий
 
а мене не посодють, є тарілки розенталь зі свастикою а ще на "фазенді " в туалеті пол навколо дирки разфарбований в триколор москальський ?
 показать весь комментарий
 
 
А сделать ли нам музей сепаратизма? Подобные экземпляры нужно сохранить для потомков, как доказательство .
 показать весь комментарий
 
 
Ця гнида Скачко не вилазила з ефірах "сливного бачка" на каналі "Россия1" .. Не дарма ж вже який день "сливних бачок" разом зі своїм "унитазом" так переймаються цією паскудою..😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Он активно писал и публиковал материалы, призывающие к нарушению целостности территории Украины.

===========================================================

А чому прийшли до нього лише зараз. Виборами запахло.
 показать весь комментарий
 
 
Эта дрянь уже лишних лет пять на воле ходит а может и побольше.
 показать весь комментарий
 
 
я вот не пойму - троллота к вам вопрос - а как это петя такое допустил - может ответите,а?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У пети сушняк, ему не до этого.
"Крим здав - Крим прийняв": у Києві відбувся обшук у прокремлівського пропагандиста Скачка - Цензор.НЕТ 4912
 показать весь комментарий
 
а сколько еще подбного подйухловного ватоголового дерьма у нас в стране....
 показать весь комментарий
 
 
Хм... Тарілка із зображенням ***** "Самий вєжлівий із людєй".
У одного дебіла була футболка з тим самим "вєжлівим".
"Крим здав - Крим прийняв": у Києві відбувся обшук у прокремлівського пропагандиста Скачка - Цензор.НЕТ 2388

"Крим здав - Крим прийняв": у Києві відбувся обшук у прокремлівського пропагандиста Скачка - Цензор.НЕТ 4644
 показать весь комментарий
 
 
Проснулись.Он эту байду еще с 2014 года распространяет в том числе и на мокшанских телеканалах
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Крым сдал - Крым принял": в Киеве прошел обыск у прокремлевского пропагандиста Скачко
 
 
 
 
 
 вверх