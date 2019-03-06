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 ЦИК увеличила количество населенных пунктов на Донбассе, где можно голосовать

ЦИК увеличила количество населенных пунктов на границе разграничения в Донецкой и Луганской областях, где будет обеспечиваться голосование на выборах Президента.

Об этом на пресс-конференции заявил аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЦИК, на основе представлений местных администраций, увеличила количество населенных пунктов, подконтрольных Украине, где будет обеспечиваться голосование на президентских выборах. Речь идет о фактически восстановлении возможности голосования на тех территориях, где население не голосовало с 2014 года", - отметил Клюжев.

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Он подчеркнул, что это было связано с нестабильной ситуацией в этих регионах.

"Мы приветствуем решение о разрешении агитации в этих населенных пунктах, в частности, в Авдеевке, Марьянке, Попасной, Счастье. Обеспечение прав избирателей является обязанностью Нацполиции. Важно также обеспечить там надлежащее администрирование выборов", - сказал Клюжев.

Источник: https://censor.net.ua/n3115248
 
 
 Топ комментарии
 
Наверно ЦИКом уже управляют сепары.
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Треба ж ті "чесно і прозоро" замовлені бюлетені десь вкинути.
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Якось так співпали дві новини:
1. Колишній голова цвк днр Лягін здався в полон.
2. ЦВК збільшила кількість населених пунктів, де можна голосувати.
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У ПАПы повышаются шансы, т.к., при выходе во второй тур Бойко и ПАПы, проходит ПАПа.
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Вот это уже будет вата и сепарня из неподконтроля голосовать за рыга Бойка - ті самі гості в ту саму хату...
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Наверно ЦИКом уже управляют сепары.
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А если еще на кладовищах открыть избирательные участки? То вообще....
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Сподіваюся, це не у Горлівці, Донецьку, чи в Ізваріно?
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Тепер я розумію, чому прізвище донецького підрахуя Ляґіна так зненацька виплило. ЦИК увеличила количество населенных пунктов на Донбассе, где можно голосовать - Цензор.НЕТ 3587
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Правильно!
Надо еще типа Донецк и Луганск якобы подключить к голосованию!
"Мертвые души" в таком деле, как выборы, еще никогда никому не мешали.
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Авдеевка...Марьянка..Попасная..Счастье...это украинские города и там украинская власть...таи развивается украинский флаг...так что все правильно...
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Треба ж ті "чесно і прозоро" замовлені бюлетені десь вкинути.
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Конечно. Там же теперь основной Петин електорат.
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они будут голосовать за того кто на колени перед ними станет что бы помочь ху..лу.
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Да. Именно на дамбасе. Большое турне Пети Харьков-Мариуполь-Одесса в обнимку с друзьями Кернесом, Ахметовым, Трухановым.
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Їм взагалі заборонити голосувати, бо вони вже закликами війну з путлером.
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Оккупированные территории должны быть полностью на содержании оккупанта и проживающие там голосовать не должны. Но как всегда правила меняют.
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не поменяли бы - объявили бы Пороха диктатором ЦИК увеличила количество населенных пунктов на Донбассе, где можно голосовать - Цензор.НЕТ 5034
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За то что оккупант должен нести ответственность за тех кого приручил?
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да не, я согласен с тобой, что нехер им шастать по выборам. Но есть нормы Закона, которые никто не отменял, дамбасян гражданства Украины не лишили...
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Якось так співпали дві новини:
1. Колишній голова цвк днр Лягін здався в полон.
2. ЦВК збільшила кількість населених пунктів, де можна голосувати.
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А по минимальному количеству жителей в населенном пункте были требования, или достаточно наличия одного лишь кладбища?
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і шо тепер, вишка з папом виходять у другий тур? ЦИК увеличила количество населенных пунктов на Донбассе, где можно голосовать - Цензор.НЕТ 8564
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То тут сто грамм,то там сто грамм...
Там урвати,там приписати,там підтасувати--так куються голоси для *****.Одночасно--й буцегарня для "ковалів".Нехай про це не забувають.
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Включити стрьомні населені пункти, щоб потім можна було тягти кота за хвоста із підрахунком, киваючи на неможливість доставки з них протоколів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК увеличила количество населенных пунктов на Донбассе, где можно голосовать
 
 
 
 
 
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