 ЦИК увеличила количество населенных пунктов на Донбассе, где можно голосовать

Об этом на пресс-конференции заявил аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ЦИК, на основе представлений местных администраций, увеличила количество населенных пунктов, подконтрольных Украине, где будет обеспечиваться голосование на президентских выборах. Речь идет о фактически восстановлении возможности голосования на тех территориях, где население не голосовало с 2014 года", - отметил Клюжев.
Он подчеркнул, что это было связано с нестабильной ситуацией в этих регионах.
"Мы приветствуем решение о разрешении агитации в этих населенных пунктах, в частности, в Авдеевке, Марьянке, Попасной, Счастье. Обеспечение прав избирателей является обязанностью Нацполиции. Важно также обеспечить там надлежащее администрирование выборов", - сказал Клюжев.
Надо еще типа Донецк и Луганск якобы подключить к голосованию!
"Мертвые души" в таком деле, как выборы, еще никогда никому не мешали.
1. Колишній голова цвк днр Лягін здався в полон.
2. ЦВК збільшила кількість населених пунктів, де можна голосувати.
Там урвати,там приписати,там підтасувати--так куються голоси для *****.Одночасно--й буцегарня для "ковалів".Нехай про це не забувають.