 Заседание СНБО по реформированию "Укроборонпрома". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .
"Доклад Президента Украины Петра Порошенко будет транслироваться в прямом эфире, остальное заседание будет проходить в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось, заседание СНБО состоится во исполнение поручения Президента Петра Порошенко, которое он дал во время поездки в Николаев. "Мы уже давно планировали провести заседание СНБО с вопросом в повестке дня о реформировании "Укроборонпрома" и усилении прозрачности его деятельности, расширении правительственного, парламентского и общественного контроля над деятельностью оборонного сектора", - сказал Порошенко, поручив назначить рассмотрение вопроса на 6 марта.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
Буквар в руки - читати, читати, читати!
Токо рыцари, в отличии от этой свино-массы, были честными, защищали слабых и не воровали деньги из воюющей страны.
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/2381918008486285/UzpfSTEwMDAwMTU5MTIyNTM5MDoyMzAxNDQ3MTc5OTE4MzAw/
И Садовьій
не засцалпришел.
А вот Зєля боится.
Але надіюсь, що в слідчих через пару місяців буде безліч запитань, як до колишнього президента, так і до колишніх керівника НАБУ та генпрокурора. І до інших фігурантів журналістського розслідування.
Об этом на своей официальной страничке в социальной сети сообщил украинский ветеран АТО Евгений Шевченко.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский спешно покинул страну вместе со своим сыном.
Общественный активист поделился информацией, согласно которой Сергей Пашинский не стал дожидаться визита представителей СБУ - чиновник спешно собрал ценные вещи, взял сына и покинул территорию Украины. Очевидно, что он опасается результатов расследования громкого коррупционного скандала, связанного с кражей крупных сумм из государственной казны с помощью предприятия «Укроборонпром».
«На днях детективы из НАБУ арестовали руководителей компании «Спецтехноэкспорт» Павла Барбуля и Владислава Бельбаса. Их обвиняют в незаконном присвоении пятидесяти пяти миллионов гривен. Появились новости о том, что Сергей Пашинский вместе с сыном спешно покинули Украину. Какая связь между двумя этими событиями? Все очень просто: сын Пашинского работал именно «Спецтехноэкспорте», а значит, у кого-то здорово «подгорает», - написал Шевченко
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/pashinskij-s-synom-srochno-sdernuli-iz-ukrainy-tolko-pjatki-sverkali-a-podgorelo-u-nih-ne-sluchajno
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Другими словами - по заметанию следов
Полезнее смотреть грядущую серию от Бигус Инфо
Правда СНБО почему-то с этим не согласен.