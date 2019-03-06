 Заседание СНБО по реформированию "Укроборонпрома". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

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"Доклад Президента Украины Петра Порошенко будет транслироваться в прямом эфире, остальное заседание будет проходить в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, заседание СНБО состоится во исполнение поручения Президента Петра Порошенко, которое он дал во время поездки в Николаев. "Мы уже давно планировали провести заседание СНБО с вопросом в повестке дня о реформировании "Укроборонпрома" и усилении прозрачности его деятельности, расширении правительственного, парламентского и общественного контроля над деятельностью оборонного сектора", - сказал Порошенко, поручив назначить рассмотрение вопроса на 6 марта.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.