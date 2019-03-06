EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1832  53
Материалы по теме:
Все про:коррупция (7370) оборона (1053) Порошенко (16497) СНБО (3161) Укроборонпром (585)

 Заседание СНБО по реформированию "Укроборонпрома". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко проведит заседание по вопросу реформирования государственного концерна "Укроборонпром" и усиления прозрачности его деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

Также читайте: "Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности, - я с сожалением, но сделаю это", - гендиректор "Укроборонпрома"

"Доклад Президента Украины Петра Порошенко будет транслироваться в прямом эфире, остальное заседание будет проходить в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, заседание СНБО состоится во исполнение поручения Президента Петра Порошенко, которое он дал во время поездки в Николаев. "Мы уже давно планировали провести заседание СНБО с вопросом в повестке дня о реформировании "Укроборонпрома" и усилении прозрачности его деятельности, расширении правительственного, парламентского и общественного контроля над деятельностью оборонного сектора", - сказал Порошенко, поручив назначить рассмотрение вопроса на 6 марта.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115246
 
 
 Топ комментарии
 
мародеры решают как дальше быть. свынарчуки жестко пошатнули будку.
 показать весь комментарий
 
Коза Ностра и Сицилийская мафия курят бамбук по сравнению со спрутом который образовался в нашей оборонке за время войны. Итальянская мафия ворочает миллионами на переработке мусора, Порох и Свинарчуки ворочают миллирадами мародёря армию
 показать весь комментарий
 
Товарищи, на повестке дня один вопрос. Мы спалились … шо будем блеять ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коза Ностра и Сицилийская мафия курят бамбук по сравнению со спрутом который образовался в нашей оборонке за время войны. Итальянская мафия ворочает миллионами на переработке мусора, Порох и Свинарчуки ворочают миллирадами мародёря армию
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно ліквідовувати Укроборонпром і створювати міністерство оборонної промисловості.
 показать весь комментарий
 
 
По тексту виступу рошена зрозуміло що діла не буде, це буде черговий пустопорожній трьоп ідіотського балабола.
 показать весь комментарий
 
 
20 хвилин на початку засідання було зайнято абсолютно беззмістовною хвальбою рошена про його досягнення! Навіщо нам такий Президент-балабол?
 показать весь комментарий
 
 
Луценко наговорив собі ще на один термін ув'язнення, з 2016 року знає про злочинну фірму в Укроборонпромі і не припинив діяльність цієї бандитської компанії і дозволив Оптімумспецдеталі продавати запчастини Укроборонпрому аж досьогодні! Луценко ти нікчема і корупціонер і буде тобі тюрма!
 показать весь комментарий
 
 
мародеры решают как дальше быть. свынарчуки жестко пошатнули будку.
 показать весь комментарий
 
 
вещает барыга, главный корупционер и все это понимают
 показать весь комментарий
 
 
более того -за него нехилый процент голосовать собирается
 показать весь комментарий
 
не верю в нехилый процент,он наберет меньше ющенки, а меньше в МИРЕ НИКТО НЕ НАБИРАЛ
 показать весь комментарий
 
 
та ми і на Гриценка згодні, на крайній випадок Засідання РНБО щодо реформування "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 9050
 показать весь комментарий
 
 
Товарищи, на повестке дня один вопрос. Мы спалились … шо будем блеять ?
 показать весь комментарий
 
 
сначала аудит проведите , посчитайте сколько украло соевое кодло ... накажите виновных ... а то побыстрее концы в воду
 показать весь комментарий
 
 
Торпедой с Свиногейтом под ватерлинию петиной тонущей баржи. Мародёр в перерывах между белочкой и алкогольной комой отдает бредовые приказы - ака за всем 95 Кварталом возить съёмочую группу кривого анала, сидеть на чердаках, слушать штабы ЗЕ и стучать в штаб будки Заседание СНБО по реформированию "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 5072
 показать весь комментарий
 
 
разве что у журналистов. чтобы не совали их куда не нужно, мешая феодалам спокойно житы па-навому.
 показать весь комментарий
 
 
От же цинічні бандери. Хай спочатку таку будку побудують як у 22-ох річного свинарчука.
 показать весь комментарий
 
 
эти нелюди на заседании- никогда не закончат войну, у них у всех миллиарды, благодаря майдану и войне
 показать весь комментарий
 
 
Прям как рыцари круглого стола!..
Токо рыцари, в отличии от этой свино-массы, были честными, защищали слабых и не воровали деньги из воюющей страны.
 показать весь комментарий
 
 
Говорят перед сегодняшним заседанием РНБО Петр Алексеевич заявил, что если вы , суки, не перестанете хотя бы до 31го воровать, я сниму свою кандидатуру в пользу Тимошенко!
 показать весь комментарий
 
 
А зачем его реформировать,быстренько документацию утилизировать хотите?
 показать весь комментарий
 
 
ЕСЛИ БЫ НЕ ВЫБОРЫ, ВСЕ БЫ ПОХЕРЯЛИ, А ТАК НЕСКОЛЬКО СВИНЕЙ ОТДАДУТ ПОД НОЖ
 показать весь комментарий
 
 
Да проще в КС подать об отмене статьи за мародёрство.
 показать весь комментарий
 
Канал перекрили. Терміново вирішують чим компенсувати і як відмазати своїх бо виведуть на самого... Диву дивуєшся, активність небувала, швидкість космічна, це вперше за пять років.
 показать весь комментарий
 
 
Она предложила лидеру, согласно опросов.
 показать весь комментарий
 
И, кстати, у нее бьіла передача с Садовьім.
И Садовьій не засцал пришел.
А вот Зєля боится.
 показать весь комментарий
 
Реально ржачні комени!!! Все так і є барига спалився!!!
 показать весь комментарий
 
... странно, однако, пока только одна страница и это внушает оптимизм.
 показать весь комментарий
 
одни лозунги и поиски врагов. никаких фактов . гоняют мусор шаблон совка попи-ли и разошлись
 показать весь комментарий
 
 
троллины, вон вас как корежит - и это не может не радовать))))
 показать весь комментарий
 
 
как простой начинатель бизнеса в Украине (21 год назад это было) -- задаю всем вопрос: почему мы такие бедные, если мы такие умные?
 показать весь комментарий
 
Ну і з чого ти почав? Красти обов"язково?
 показать весь комментарий
 
нет, не обязательно... правда начал в 17 лет. я химик по призванию, сначала правда на программера учился, но понял, что это полностью не мое. потом было время, телефоны мобильные продавали (технику из Германии и Польши тягали), потом уже было где-то по USD 10 000, собрались в пятером, и понемногу производство начали (порошки, моющие). да, много времени прошло, очень много, быстро стать богатым -- это только в лотерею, ну или украсть что-то, но в то время опасно это было, могли просто убить
 показать весь комментарий
 
Про поршки і миючі докладніше. Відкриття виробництва. Воно зараз працює?
 показать весь комментарий
 
сидит хозяин Ленинской кузни замешанной в этих схемах , и с трагической мордой вещает как нехорошо красти ...очередная пьеса о борьбе с коррупцией в исполнении Пети & Ко ...
 показать весь комментарий
 
 
Понеслось :"виноваты во всем попередники".
 показать весь комментарий
 
 
Мародеры проводит совещание в закрытом режиме. Как будто ещё никто не знает, кто они есть на самом деле. Заседание СНБО по реформированию "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 5304 Чесслово, такие смешные конспираторы....
 показать весь комментарий
 
 
Переклад на людську мову: зграя "свинарчуків" сьогодні ввечері буде рішати яким чином продовжити розкрадання держави після зашквара в оборонці та викриття злочинної діяльності Порошенко.
 показать весь комментарий
 
ну здесь комментировать нечего, все блоги уже знают виновных и главное доказывают, что если Порошенко не отрицает, то это и есть законный факт. А вот есть ли журналистские расследования правдой, то это не интересно.
 показать весь комментарий
 
Якщо Луценко секунду назад сказав, що інфа злита з матеріалів слідства - то які ще в тебе питання?
 показать весь комментарий
 
значит материал от журналистов вы не смотрели? Какие еще могут быть вопросы
 показать весь комментарий
 
Пашинский с сыном срочно сдернули из Украины, только пятки сверкали, а подгорело у них не случайно…
Об этом на своей официальной страничке в социальной сети сообщил украинский ветеран АТО Евгений Шевченко.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский спешно покинул страну вместе со своим сыном.
Общественный активист поделился информацией, согласно которой Сергей Пашинский не стал дожидаться визита представителей СБУ - чиновник спешно собрал ценные вещи, взял сына и покинул территорию Украины. Очевидно, что он опасается результатов расследования громкого коррупционного скандала, связанного с кражей крупных сумм из государственной казны с помощью предприятия «Укроборонпром».
«На днях детективы из НАБУ арестовали руководителей компании «Спецтехноэкспорт» Павла Барбуля и Владислава Бельбаса. Их обвиняют в незаконном присвоении пятидесяти пяти миллионов гривен. Появились новости о том, что Сергей Пашинский вместе с сыном спешно покинули Украину. Какая связь между двумя этими событиями? Все очень просто: сын Пашинского работал именно «Спецтехноэкспорте», а значит, у кого-то здорово «подгорает», - написал Шевченко

https://akcenty.com.ua/obshchestvo/pashinskij-s-synom-srochno-sdernuli-iz-ukrainy-tolko-pjatki-sverkali-a-podgorelo-u-nih-ne-sluchajno

Засідання РНБО щодо реформування "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 6134
 показать весь комментарий
 
мрази все помазаны, будут рвать волосы за барыгу, иначе сидеть на нарах всем вместе
 показать весь комментарий
 
А звідки такі відомості про те,що взяли Пашинські з собою? Чому випустили з країни,знаючи,що є невизначеність з крадіжкою в Оборонпромі?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание СНБО по реформированию "Укроборонпрома". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
 вверх