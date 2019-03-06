Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным.

Запрос о предоставлении законопроекта направил Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко", сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ Минюст пишет, что "предоставить текст доклада в Правительство Российской Федерации не представляется возможным, поскольку данный документ относится к служебной переписке с Правительством Российской Федерации, материалы которой не предоставляются".

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Доклад посвящен смягчению закона для коррупционеров.

В ЦАП уверены, что инициатива Минюста ошибочна и усугубит коррупцию в России.

"Сейчас многие правонарушения разбирают комиссии внутри госорганов. Это глубокий изъян системы – чиновники проверяют сами себя на коррупцию. Если дать им дополнительный инструмент ухода от наказания, результат будет ещё более плачевный", – заявил директор ЦАП, юрист Алексей Карнаухов.

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ЦАП намерен обжаловать отказ предоставить доклад.

"В федеральных законах нет "служебной переписки" как основания для отказа на запрос информации", – подытожили антикоррупционеры.