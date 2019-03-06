Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным.

Запрос о предоставлении законопроекта направил Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко", сообщает Цензор.НЕТ.
В ответ Минюст пишет, что "предоставить текст доклада в Правительство Российской Федерации не представляется возможным, поскольку данный документ относится к служебной переписке с Правительством Российской Федерации, материалы которой не предоставляются".
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Доклад посвящен смягчению закона для коррупционеров.
В ЦАП уверены, что инициатива Минюста ошибочна и усугубит коррупцию в России.
"Сейчас многие правонарушения разбирают комиссии внутри госорганов. Это глубокий изъян системы – чиновники проверяют сами себя на коррупцию. Если дать им дополнительный инструмент ухода от наказания, результат будет ещё более плачевный", – заявил директор ЦАП, юрист Алексей Карнаухов.
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ЦАП намерен обжаловать отказ предоставить доклад.
"В федеральных законах нет "служебной переписки" как основания для отказа на запрос информации", – подытожили антикоррупционеры.
а народ нехай мовчить і брюквою закусює
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/2381918008486285/UzpfSTEwMDAwMTU5MTIyNTM5MDoyMzAxNDQ3MTc5OTE4MzAw/
Конечно, не пойдет. Иначе Беня зарплаты лишит
Впрочем, если победит баба Юля, то слово коррупция просто будет заменена на "коммерция"...
Пофигу на кацапскую коррупцию! Хай они друг друга хоть живьем жрут, нам то шо до них?
Это так в новостных стримах пытаются "сгладить" скандал на крови?
Не получится. Это кацапы нами больше интересуются, чем самими собой, мы же, больше щас переживаем за внутреннюю войну, чем - "путин нападе". Он уже давно напал... чем подогрел алчные амбиции некоторых "патриотов".
- Он не берёт.
- Тогда дайте столько, чтобы не мог не взять.
"Крадем ради вашей же безопасности"
Зате у нас
Конспроституційний суд виправдав корупцію відкрито, навіть з гордістю.