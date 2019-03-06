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Все про:коррупция (7368) Россия (72207)

 Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным

Министерство юстиции России отказалось раскрыть текст доклада для правительства, по которому коррупцию могут оправдывать "обстоятельствами непреодолимой силы".

Запрос о предоставлении законопроекта направил Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко", сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ Минюст пишет, что "предоставить текст доклада в Правительство Российской Федерации не представляется возможным, поскольку данный документ относится к служебной переписке с Правительством Российской Федерации, материалы которой не предоставляются".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Борьба не закончена даже после ощутимого прогресса после Революции Достоинства": полный текст выступления посла США Йованович о ситуации в Украине

Доклад посвящен смягчению закона для коррупционеров.

В ЦАП уверены, что инициатива Минюста ошибочна и усугубит коррупцию в России.

"Сейчас многие правонарушения разбирают комиссии внутри госорганов. Это глубокий изъян системы – чиновники проверяют сами себя на коррупцию. Если дать им дополнительный инструмент ухода от наказания, результат будет ещё более плачевный", – заявил директор ЦАП, юрист Алексей Карнаухов.

Также на Цензор.НЕТ: G7 и Всемирный банк требуют от Украины вернуть наказание за незаконное обогащение и продолжить уже начатые расследования

ЦАП намерен обжаловать отказ предоставить доклад.

"В федеральных законах нет "служебной переписки" как основания для отказа на запрос информации", – подытожили антикоррупционеры.

Источник: https://censor.net.ua/n3115244
 
 
 Топ комментарии
 
Отмена закона о обогащении не муляет？ фраза "они вынуждены воровать" слух не режет. Это от уже выбраных, кстати
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Выберите Люлю будет то же самое. У неё по документам касиры Ашана и мастера маникюра, жертвуют по миллиону на её партию Родина прокремлёвскую. Тоже наверно "обстоятельства непреодолимой силы"
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Выберите Люлю будет то же самое. У неё по документам касиры Ашана и мастера маникюра, жертвуют по миллиону на её партию Родина прокремлёвскую. Тоже наверно "обстоятельства непреодолимой силы"
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Отмена закона о обогащении не муляет？ фраза "они вынуждены воровать" слух не режет. Это от уже выбраных, кстати
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Я только никак не пойму - - а как это оправдывает Юлю??
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Во первых, при чем юлька к парашинскому секрету, второе, при чем юлька к отмене закона о обогощении и оправданию воровства властьимущими？
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Закон отменил суд...в раду внесен новый закон...кстати Президентом внесен...и не депутатом тимошенко....
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Суд рэформованый пэтюней, чем он несказанно горд, тем законом, шо внес синелобый можно печку топить, т.к. все, кто ранее хоть как то висели на крючке, теперь кристально чисты и те материалы дел можно в топку вместе с пэтиным законом. Привет с кисточкой😀
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а Юля тут при чому? Навіть смішні якісь докази з касирами порівняно з дотаціями Косюку і друзям.
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Опыт мальдивских мародеров им в помощь.
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Цензор тебе в руки с 2014 по 2019 годы, соя-чукча.
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коррупцию на россии оправдывают "обстоятельствами непреодолимой силы" Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным - Цензор.НЕТ 3624
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хто ж відмовиться від мільярдів, якщо ось вони лежать
а народ нехай мовчить і брюквою закусює
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там не смотреть надо, а слушать, как Зуб будет без суфлера полено строгать Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным - Цензор.НЕТ 5613
Конечно, не пойдет. Иначе Беня зарплаты лишит
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не, у нас просто конституционный суд коррупцию отменил Все, нема ее Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным - Цензор.НЕТ 1260
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не, не по нашим, по пэтины, это у него же свий шлях
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От тільки не треба тут кацапами махати. Наш КСУ ще гірше зробив.
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Гениально, Ватсон! Учитывая то, к ретиво Порошенко копирует методы Путина, я не сомневаюсь, что (в случае победы Пети на выборах), у нас будет то же самое.
Впрочем, если победит баба Юля, то слово коррупция просто будет заменена на "коммерция"...
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Что то напоминает мне отношение к коррупции в Украине.Видимо, Порошенко все таки кацапов в єтом смьісле опережает,только не принимая, а отменяя уже принятьій закон.Через КС.Освобождая партнера Труханова от ответственности. в кацапии бьістро перенимают передовой опьіт, однако. Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным - Цензор.НЕТ 9180
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лола фсё у раши копирует : коррупции зелёный, антикоррупции - красный.
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Чувствую этот трюфельный барыга россиюшку до ручки доведёт.
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Без коррупции Нароссия перестанет существовать, это её основная скрепа.
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"Обстоятельства непреодолимой силы" это форс-мажор. Он в параше особенный.
Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным - Цензор.НЕТ 1715
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коррупцию могут оправдывать "обстоятельствами непреодолимой ордынско кумовской силы". ... ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКУ НЕ ЛЕЗТЬ и отстёгивать налог, а так в колониях Московии всё можно делать на больших просторах с малым количеством проживающих ватников на площади 1000 кв. км, там это работает. Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным - Цензор.НЕТ 2984 Источник: https://censor.net.ua/n3115244
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Нам бы своих крыс удавить...
Пофигу на кацапскую коррупцию! Хай они друг друга хоть живьем жрут, нам то шо до них?
Это так в новостных стримах пытаются "сгладить" скандал на крови?
Не получится. Это кацапы нами больше интересуются, чем самими собой, мы же, больше щас переживаем за внутреннюю войну, чем - "путин нападе". Он уже давно напал... чем подогрел алчные амбиции некоторых "патриотов".
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- Дайте ему денег.
- Он не берёт.
- Тогда дайте столько, чтобы не мог не взять.
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Тю. Рупор Банкової Карл Волох нічого не приховує, а навіть наголошує, що влада краде, щоб нам всім добре було:
"Крадем ради вашей же безопасности"
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Эти придурки в РФ отменят закон о незаконном обогащении?
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не...ну они еще не такие продвинутые, как наши... отстают азиопы...что с них взять))))
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Доклад об оправдании коррупции в России признали секретным.

Зате у нас Конс проституційний суд виправдав корупцію відкрито, навіть з гордістю.
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Обстоятельство непреодолимой силы закинуло этот проклятый Майбах в мой гараж вместо доблестного Москвича типа "Алеко". Это-же обстоятельство прикрутило к нему мой регистрационный номер.
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От кляті москалі ! Добре що у нас все в порядку. )
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Победит та страна, которая первой избавится от коррупции. Пэтя сделал все чтобы Украина проиграла. Юлька или Зе, а это установление режима яценючего коррупционного "рая", добьет страну окончательно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДоклад об оправдании коррупции в России признали секретным
 
 
 
 
 
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