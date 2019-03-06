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 Кабмин передал ГПУ здание "Укроборонпрома" для размещения там Военной прокуратуры

Кабинет министров Украины передал Генпрокуратуре здание "Укроборонпрома" в Киеве для размещения там Военной прокуратуры Центрального региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в 6 марта.

Речь идет о здании госконцерна по улице Бориспольской в Киеве.

Отмечается, что данные здания и сооружения, которые пребывают в управлении "Укроборонпрома" и находятся на балансе ГП "Киевский бронетанковый завод", на сегодня не используются предприятием в его производственной деятельности и не содержатся в надлежащем состоянии.

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В то же время уверяют, что Генпрокуратура нуждается в дополнительном помещении для размещения Военной прокуратуры Центрального региона.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115243
 
 
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а переоборудовать под жилье для бесквартирных военнослужащих слабо? Или Матиосу тесно?
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Скоро для ГПУ будем новое здание искать в местах не столько отдаленных . Например в Менской колонии для для силовиков. (Где наш гениальный пгокугог пол рукавици шил).
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