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Все про:ломбард (19) растрата (153) Ужгород (306) Укрпочта (120)

 Сотрудница "Укрпочты" в Ужгороде сдала в ломбард компьютеры дирекции общей стоимостью 1 млн гривен

44-летняя женщина носила технику в ломбард в течение полугода. Теперь ей грозит от 3 до 5 лет за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей работницы Закарпатской дирекции ПАО "Укрпочта" по обвинению в растрате более 1 млн грн имущества общества. В ходе досудебного расследования установлено, что 44-летняя ужгородчанка в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбарды областного центра ряд компьютерного оборудования дирекции", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что всего раскрыто 36 таких эпизодов. Сумма причиненного ущерба составляет более 1 миллиона гривен.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 и ч.3 ст. 191 УК Украины, то есть растрата чужого имущества, которое находилось в ее ведении, совершенные повторно.

За содеянное предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115237
 
 
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Какая глупая женщина)) нет, чтобы эти компьютеры несколько раз продать укрпочте, по примеру предпринимателей свинарчуков((
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Вот это заспамили... намертво. Не смогла распамить.))
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Я предлагаю защищающему её адвокату построить свою речь на тезисе: "Посудите сами, как могла поступить моя подзащитная, которая ежедневно видит перед собой пример, который ей подают - президент, его окружение, министры, депутаты и остальная номенклатура? Уважаемый судья, она всего лишь действовала по образцу лучших людей страны!" ну и так далее...

Оправдают, гарантирую.
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т.е за пол года дирекция почты не кинулась что у них что-то ушло из оборудования?
класс! тут ручку упрут - поубивал бы всех...
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это были компы дирекции, сотрудница сдавала их пол-года. Выбираем версии: - дирекция в полном составе в декретном отпуске? - как часто дирекция на рабочем месте? - другое.
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видать живет в хрущевке , ломбард использовала как склад.
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Что-то слишком уж большая сумма нарисована, вероятней всего техника закупалась по очень завышенным ценам с откатами.
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Ошибаетесь, все, что было сп"""но до нее раннее, было списано на эту женщину. Обычная практика в мире. Украла пару компов, списали сразу сто.
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а ноуты видно с откатом купленные по 30 000 грн как минимум...ну не игровые же на Укрпочту покупали )))
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Она что, грузовик компьютеров в ломбард сдала? А ломбард называется "Достало зубожіння? Ласкаво просимо до нас!"?
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Сегодня, как раз смотрел про "зубожіння" и ломбарды. Весёлый ролик.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5XMv4RtEsw&t=100s
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Будем откровенны, она тупая курица. Она, что думала, никто не заметит?
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Хороший почин. Тырьте граждане все, что у кого под рукой есть.
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Это вообще как, лям гривен это сотня компов, кам можно было не заметить даже пропажу одного. А она полгода носила.))
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Как полгода можно было не заметить пропажу пк на миллион?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудница "Укрпочты" в Ужгороде сдала в ломбард компьютеры дирекции общей стоимостью 1 млн гривен
 
 
 
 
 
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