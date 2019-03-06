 Кабмин упростил процедуру получения долгосрочных рабочих виз для иностранцев

Об этом сообщает Правительственный портал по результатам заседания правительства 6 марта, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках заседания правительство также приняло решение об упрощении процедуры получения долгосрочных виз для иностранных граждан для трудоустройства на территории Украины. Отныне для оформления виз граждане зарубежных стран смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, не выезжая за пределы Украины", - говорится в сообщении.

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Ожидается, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников (в частности, и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний).