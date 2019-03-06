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 Происшествия, Общество
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 Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин не сдавался по программе "Тебя ждут дома", - СБУ

В Службе безопасности Украины опровергают информацию о том, что бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин сдался по программе СБУ "Тебя ждут дома".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Мы опровергаем эту информацию", - сказали в пресс-центре СБУ агентству в среду.

При этом в спецслужбе напомнили, что дело по заочному обвинению Лягина в государственной измене рассматривается в суде.

Ранее народный депутат Украины (фракция "Самопомич") Наталья Веселова написала в "Фейсбуке", что Лягин может быть полезным свидетелем для Украины в суде в Гааге. По ее словам, он уже воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома". Позднее нардеп откорректировала свой пост в соцсети, указав, что "было бы неплохо, если бы он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома" и стал ценным свидетелем".

Программа "Тебя ждут дома" действует в Украине с 2015 года. По ее условиям, сдавшиеся террористы, не совершавшие тяжких преступлений, могут быть оправданы через суд и вернуться к своей семье.

Источник: https://censor.net.ua/n3115235
 
   
 Топ комментарии
 
Лягін не на часі,зараз головний герой Петра,це кобила Дрюк)))
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Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин не сдавался по программе "Тебя ждут дома", - СБУ

Он по другой программе: "Тебя ждут, но не дома".
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Идиоты придумали программу для отбеливания предателей.
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а мы вообще то читаем здесь правду или только то что найдут на фейсах админы? Вы вчера читали все противоречивое о убийстве алмазника. Сегодня снова опровержение вчерашних сенсаций...
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Лягін не на часі,зараз головний герой Петра,це кобила Дрюк)))
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Той хто здав Горлівку,зараз готує до здачи Київ.
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Получается лягин пока не лёг, а залегает Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин не сдавался по программе "Тебя ждут дома", - СБУ - Цензор.НЕТ 6015
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Я проти його добровільної здачі. Настрій псується. Хіба що добровільна здача трупа.
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Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин не сдавался по программе "Тебя ждут дома", - СБУ

Он по другой программе: "Тебя ждут, но не дома".
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ну теперь на подвале будет сидеть..пока программу не отменят в Украине...и поминать Веселову не злым тыхим словом
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Идиоты придумали программу для отбеливания предателей.
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отличная шутка . и телка в Фейсбуке лайков заработала . и этот сепар Лягин прочитав обосрался Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин не сдавался по программе "Тебя ждут дома", - СБУ - Цензор.НЕТ 173
нужно их тролить время от времени . может кого то и свои не разобравшись пристрелят за измену
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Сепар сдавайся!
Хунта гарантирует тебе жизнь, вкусную еду и нормальную одежду
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Короче все врут, А журналисты пишут.Не проверяя.
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моторыло с гивнём сдались по программе "тебя ждут в аду"
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У аватара лицо с признаками интеллекта и благородства в отличие от
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я прочитал ЦИРК ДНР заглавие новости
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сама програма "тебе чекають .." не законна ст 260 БЕЗ тяжких наслідків ???? тебе чекають в пеклі !!! ТАК
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Я его рожу запомнил ещё с 14 го года, когда он сидел с корешами в Донецкой ОГА. Ещё подумал, какие же мерзкие рожи у сепаров. Погибли тысячи людей из за таких как он, а теперь его ещё и кормить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший "глава ЦИК ДНР" Лягин не сдавался по программе "Тебя ждут дома", - СБУ
 
 
 
 
 
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