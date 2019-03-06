 Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин не сдавался по программе "Тебя ждут дома", - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Мы опровергаем эту информацию", - сказали в пресс-центре СБУ агентству в среду.

При этом в спецслужбе напомнили, что дело по заочному обвинению Лягина в государственной измене рассматривается в суде.

Ранее народный депутат Украины (фракция "Самопомич") Наталья Веселова написала в "Фейсбуке", что Лягин может быть полезным свидетелем для Украины в суде в Гааге. По ее словам, он уже воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома". Позднее нардеп откорректировала свой пост в соцсети, указав, что "было бы неплохо, если бы он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома" и стал ценным свидетелем".

Программа "Тебя ждут дома" действует в Украине с 2015 года. По ее условиям, сдавшиеся террористы, не совершавшие тяжких преступлений, могут быть оправданы через суд и вернуться к своей семье.