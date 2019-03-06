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 Политика Украины
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 "Пусть убегают из страны те, кто крадет и распространяет фейки", - Пашинский в Коростене прокомментировал информацию о "бегстве за границу"

Заместитель руководителя фракции НФ, председатель профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский опровергает информацию о своем выезде за границу. В 16:00 он намерен принять участие в заседании СНБО по вопросам реформирования Укроборонпрома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.Life.

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Ранее на свой странице в Facebook соотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко заявил, что Пашинский вместе с сыном поспешно выехали за пределы Украины.

Журналисты сайта Житомир.Life 6 марта находясь в городе Коростень встретились с народным избранником во время его визита к медицинским работникам городской больницы и поздравления женской части коллектива с наступающим праздником весны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году, - Bihus.info

На вопрос журналистов относительно его возможного отъезда за границу в свете событий вокруг госпредприятия "Спецтехноэкспорт", Сергей Пашинский заявил, что опровергать очевидные фейки не видит смысла. В то же время, добавил нардеп, сам факт его пребывания на территории страны говорит о том, что он никуда не убегал и не собирается. "Я никогда и никуда не убегал. Пусть таким путем идут те, кто ворует у страны, или разгоняет фейки. Также сообщаю, что сегодня в 16:00 я буду участвовать в заседании СНБО по реформированию "Укроборонпрома"", - заявил Сергей Пашинский.

Пусть убегают из страны те, кто крадет и распространяет фейки, - Пашинский в Коростене прокомментировал информацию о бегстве за границу 01

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115234
 
   
 Топ комментарии
 
Пашинский - болезнь Украины. Выбрать способ лечения нужно 31 марта.
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Він святий. Якщо придивитися, видні крильця і німб над головою.
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Він святий. Якщо придивитися, видні крильця і німб над головою.
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Пашинский - болезнь Украины. Выбрать способ лечения нужно 31 марта.
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це він на на фотці, на) сцені) співає?!
чи каже шо ці руки не крали, з папірця, як лі-брежнєв?!
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Т.е. эта чупакабра говорит, что он не ворует. Чотаржу😀
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а сынок..?. что-то сынка не видать...
он то как раз в оборонпроме и крутился...
где наследный прынц? кажи народу...)))
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воно просто впевнене , що сьогодні таким казнокрадам як він - в країні едем ...
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Пашинского будут первого судить после выборов за минометы и т.д.
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Пашинский, ха-ха, первое падло в этой шайке, а когда запахнет жареным, рванет так, что пятки спалит.
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ничего, гнида плешивая, скоро вспомнят тебе и винтовки снайперские на майдане и разворовывание и грабежи,
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Досвідчений мужик. Поки Юля не взяла в свою команду працював керівником Ощадбанку.
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Тикать им ещё рано..а если пэпа, несмотря на всю мощь админресурса и виртуозного подсчёта голосов, таки пролетит на выборах, то всегда смогут договориться с приемниками..до этого так всегда и было..
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Повна атрофація інстинкту самозбереження.
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Ну не, що у Зєлі
«Доброго ранку, друзі!
Третій місяць, як ми кличемо Владимир Зеленский у Рандеву
Крайній лист був відправлений минулого тижня на адресу прес-секретаря 95 кварталу.
Лист дійшов, відповіді немає.
Нижче наше публічне запрошення.
Я. Соколова»

https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/2381918008486285/UzpfSTEwMDAwMTU5MTIyNTM5MDoyMzAxNDQ3MTc5OTE4MzAw/«Якщо не сцикун, то приходь.»
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пусть убегают из страны те, кто крадет и распространяет фейки", - Пашинский в Коростене прокомментировал информацию о "бегстве за границу"
 
 
 
 
 
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