 "Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности, - я с сожалением, но сделаю это", - гендиректор "Укроборонпрома"

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

Отметим, в расследовании указывается, что в 2016 году "Укрспецэкспорт", который тогда возглавлял Букин, закупил высотомеры для казахских Ан-26 в семь раз дороже, и сообщается об "откате" в 10 тысяч долларов.

"Получение вознаграждения категорически отрицаю. Это неправда", - заявил Букин.

Также он возразил, что цена на детали была завышена в семь раз.

"У нас есть соответствующая процедура отбора поставщиков. Зафиксированная во времени и документах, в переписке. Мы готовы всю эту информацию предоставить по запросу любого правоохранительного органа", – заверил Букин.

Он также утверждает, что по расследованию "нельзя четко делать вывод о том, что цена была действительно завышена".

"Что показывается в расследовании (и это подчеркивают журналисты): что товар ввозился изначально как другой товар... - чтобы скрыть его военное назначение, так как он устанавливался на военный самолет. Как в этом случае можно комментировать, было завышение, не было? Люди выполняли задачи по поставке техники поточного производства. К сожалению, российского. Мы еще не освоили производство этих комплексов самостоятельно", - объясняет Букин.

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На вопрос, являются ли опубликованные скриншоты переписки ложью, директор "Уроборонпрома" ответил следующим образом:

"Я не знаю, откуда они взялись. Не хочу обвинять журналистов в направленной информационной провокации. Но расследователи сами говорят, что получили информацию из неизвестных источников".

Букин говорит, что реакции от международных партнеров на последний журналистский материал пока не было.

"Конечно, это сильный удар по репутации, его надо будет как-то комментировать и закрывать. Это может повлиять на объемы реализации услуг по ремонту авиапарка нашими предприятиями", - сказал он.

Букин дал понять, что пока не планирует уходить с поста генерального директора "Укроборонпрома" на время возможных проверок:

"На данный момент, такого намерения у меня нет. Но это не какая-то категорическая позиция. Просто я не считаю себя виновным в чем-то. Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности – я с сожалением, но сделаю это. Спокойно и без какой-то политизации".

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.