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 Политика Украины, Общество
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 "Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности, - я с сожалением, но сделаю это", - гендиректор "Укроборонпрома"

Генеральный директор ГК "Уроборонпром" Павел Букин заявил, что изложенные журналистами "Bihus.info" факты о хищениях в оборонной сфере беспочвенны. Он также сообщил, что если нужно уволиться, он это сделает.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

Отметим, в расследовании указывается, что в 2016 году "Укрспецэкспорт", который тогда возглавлял Букин, закупил высотомеры для казахских Ан-26 в семь раз дороже, и сообщается об "откате" в 10 тысяч долларов.

"Получение вознаграждения категорически отрицаю. Это неправда", - заявил Букин.

Также он возразил, что цена на детали была завышена в семь раз.

"У нас есть соответствующая процедура отбора поставщиков. Зафиксированная во времени и документах, в переписке. Мы готовы всю эту информацию предоставить по запросу любого правоохранительного органа", – заверил Букин.

Он также утверждает, что по расследованию "нельзя четко делать вывод о том, что цена была действительно завышена".

"Что показывается в расследовании (и это подчеркивают журналисты): что товар ввозился изначально как другой товар... - чтобы скрыть его военное назначение, так как он устанавливался на военный самолет. Как в этом случае можно комментировать, было завышение, не было? Люди выполняли задачи по поставке техники поточного производства. К сожалению, российского. Мы еще не освоили производство этих комплексов самостоятельно", - объясняет Букин.

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На вопрос, являются ли опубликованные скриншоты переписки ложью, директор "Уроборонпрома" ответил следующим образом:

"Я не знаю, откуда они взялись. Не хочу обвинять журналистов в направленной информационной провокации. Но расследователи сами говорят, что получили информацию из неизвестных источников".

Букин говорит, что реакции от международных партнеров на последний журналистский материал пока не было.

"Конечно, это сильный удар по репутации, его надо будет как-то комментировать и закрывать. Это может повлиять на объемы реализации услуг по ремонту авиапарка нашими предприятиями", - сказал он.

Букин дал понять, что пока не планирует уходить с поста генерального директора "Укроборонпрома" на время возможных проверок:

"На данный момент, такого намерения у меня нет. Но это не какая-то категорическая позиция. Просто я не считаю себя виновным в чем-то. Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности – я с сожалением, но сделаю это. Спокойно и без какой-то политизации".

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115232
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно будет, чтобы ты сел, а не просто уволился.
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Не плачь! Справедливость восторжествует и свобода встретит нас радушно у входа в РАЙ.
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Реально,ходят слухи,что пашинский с сыном уехали из Украины.
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тоже читал... якобы, пашинский на звонки не отвечает и носу не кажет...
вполне может быть что драпака дали.
тогда для петра лучше тихонько следом... без вариантов.
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не зря авакян спасательных вертолетов накупил!.....будет продавать билеты этим тварям и раздевать их во время побега!))
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Потрібно щоб Букін пішов на угоду зі слідством і розповів про всі оборудки банди рошена та банди яценюка-авакова в оборонній сфері. Це буде найбільш мудрим кроком Букіна! рошен вже не буде Президентом, як не стане Президентом и тимошенко, тому надіятись на допомогу цих двох людей Букіну не варто. Новий Президент буде зовсім по-іншому вирішувати питання притягнення до відповідальності корупціонерів, це буде показово, це буде максимально жорстко і Букіну це не сподобається! Тому в Букіна та інших фігурантів є зараз шанс відносно спокійно домовитись про співпрацю з НАБУ щодо надання показів проти всіх корупціонерів! Вважайте що акціонна пропозиція, термін якої закінчується 31 березня!
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теперь это не беспочвенные картинки Бигуса....Шарию слили реальные документы этой гоп-компании во главе с парашником

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Нужно будет, чтобы ты сел, а не просто уволился.
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Что значит - вернул? Вернул звучит как-то "добровольно". Только конфискация - при чём всего и у всех родственников, которые не смогут убедительно и с бумажками объяснить происхождение их средств.
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да что они на одно лицо все? морда поросячья розовая ,глазки свинныезаплывшие жиром
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лучше застрелись или повеся.....мародер
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Ти повинен сісти на довго,з конфіскацією майна.
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их спецом так откармливают..? может специальная программа..?
"Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности, - я с сожалением, но сделаю это", - гендиректор "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 5442
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Они в самом деле все как под копирку )) поросята такие (( в смысле взрослые поросята
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Я подозреваю, что это у них дресс-код такой. Пока свиную ряшку не отожрёшь, к главной кормушке не допустят. В общем все под босса косят и подстраиваются.
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У всьому світі маючи таку купу грошей наймають дієтологів, фітнес-тренерів, кухарів, що б хоч виглядати молодим і здоровим. І тільки у нас такі пики: дайте таблетку від жадності і побільше.
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Его уволили а он еще и условия ставит. Что за бардак господа?
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не только сядешь, а еще всех сдашь к их сожалению, и всеобщей радости...
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це дійсно провокація), і взагалі красти пагано)))
але я не піду! П.Букін !!!
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пусть вначале докажут каждое печатное слово, каждую запись и каждый разговор, а потом и увольняйтесь А пока это только сенсация в преддверии выборов.
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Такому лагідному і позитивному чоловіку п'ятнадцять років на зоні треба провести.
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Букин дал понять, что пока не планирует уходить с поста генерального директора "Укроборонпрома" на время возможных проверок.

Правильно, павлик. Проверки, то да сё... А если петя управится себя ещё раз выбрать, то на этом вся эта история и закончится.
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Это типа так?
-Паша!!Всё раскрыто!Единственный и проверенный способ избежать нар,это уволится!Потом восстановим!
-Жалко конечно(( Ну надо так надо..
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А на нары с конфискацией имущества и у родственников первой линии, Букин?
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***
Я согласен - совсем не платите,
Пусть шатает меня на ходу,
Не давайте житья, не кормите,
Всё равно на работу приду.

Отдыхать никуда не поеду,
Эти Бали имел я - "в виду",
Бледный чай и сухарик к обеду...
Всё равно на работу приду.

"Премиальных" мне вовсе не надо,
Я фигуру свою берегу,
Не нужны никакие награды...
Всё равно на работу приду.

Ничего, что одежда помята,
Я не вру вам, имейте в виду,
Если "вход" для меня будет платным -
Я "в кредит" на работу приду.

Я приду, даже если затменье,
О морозах зимою забуду,
Даже если в мозгу помутненье,
Я приду! Но... работать - НЕ БУДУ !!!
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Нам будет тебя не хватать.Слёзы текут-не могу никак успокоиться.Не будет тебя-не будет "Укроборонпрома".
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С сожалением..****,какая же циничная мразота.Порядочный человек уже дано бы ушел в отставку и начал сотрудничать со следствием.На фронт его заберите на пару месяцев,пусть там поОБОРОНяет родину.Мож хоть немного жир сбросит.
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а пожить с парашей в обнимку? лет 10-15? слабо?
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Пора вже хмирю писати явку з повинною.Трибунал це врахує.
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Букин Павел Юрьевич был помощником (на общественных началах) народного депутата 6-го созыва от "Партии регионов" Петра Цюрко (2010-2012 гг.).

2012-2013 годы - Букин был заместителем генерального директора ГК «Укроборонпром».

Возглавлял государственную компанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт".

22 февраля 2018 года президент Петр Порошенко назначил его генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром»
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Без ордену з підвищенням точно не піде.
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Как же вольготно себя чувствуют коррупционеры в Украине! Зато Саакашвили, который попытался бороться с коррупцией, Порошенко быстренько лишил гражданства и вышвыпнул из страны.
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Нужно, федя, нужно, и всю свою контору расформировуй к чертовой матерт
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Их что там клонируют? И второе, конечноно с сожалением, а столько было задумано!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности, - я с сожалением, но сделаю это", - гендиректор "Укроборонпрома"
 
 
 
 
 
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