 Дания еще не приняла решение по прокладке "Северного потока - 2" в своих территориальных водах, - глава МИД Самуэльсен

А.Самуэльсен, по данным агентства, заявил, что Копенгаген планирует оценить, "что происходит в России и то, как они (российские власти. - Ред.) обходятся с Украиной", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что с учетом продолжающегося конфликта с Украиной действия России "определенно не соответствуют интересам Дании в целом".

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В настоящее время Датское энергетическое агентство рассматривает заявку от "Газпрома" на строительство газопровода. Если заявка будет отклонена, альтернативный маршрут прокладки будет более дорогостоящим, отмечает агентство.

К настоящему времени оператор проекта "Северный поток - 2" получил национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию, кроме Дании.

Дания затянула процесс выдачи разрешения, приняв законодательство, которое позволяет наложить вето на прокладку газопровода по своей территории. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в июне прошлого года заявил, что предлагает вынести обсуждение проекта "Северный поток - 2" на общеевропейский уровень.

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Оператор "Северного потока - 2" подал также заявку на прокладку газопровода по другому маршруту, который не затрагивает территориальные воды Дании, а проходит в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Однако компания не отозвала и первоначальную заявку.