 ОБСЕ отслеживает, как 7 украинских телеканалов соблюдают законы о выборах

Об этом сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, информирует Цензор.НЕТ.
При выборе этих телеканалов представители ОБСЕ ориентировались на то, сколько зрителей они охватывают, в том числе территориально.
"Отслеживается баланс, соблюдение избирательного закона в отношении всех кандидатов, являются ли медиа свободными в размещении своих материалов, могут ли граждане получить достаточное количество информации об избирательной кампании различных кандидатов", – сообщает Нацсовет со ссылкой на слова представителя миссии ОБСЕ Франчески Боггери.
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Нацсовет пригласил представителей мониторинговых миссий к участию в рабочей группе Национального, осуществляющей надзор за ходом избирательного процесса в СМИ.
Как сообщалось, по состоянию на 5 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта.
Также на Цензор.НЕТ: Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг
Тем кто согласен с нижеуказанными заявлениями, но молчит об этом - Друзья, молчать об этом преступление...
Если оценивать правление Порошенко по 10 бальной шкале.
1 - Безвиз
2 - Восстановил Армию и ВПК Украины с нуля.
3 - Томос
4 - Возобновил, модернизировал и вывел в прибыль более 7 заводов среди которых
- Харьковский тракторный завод,
- Харьковский танкостроительный завод Малышева,
- Харьковский завод Электротяжмаш.
- Нефтеперерабатывающий завод - Карпатнефтехим
- НПК Искра
- Судостроительный завод Искра
- Судостроительный завод Паллада
Построено свыше 200 новых заводов.
За время независимости Украины, именно при Порошенко
5 - Построено рекордное количество новых дорог.
6 - Посажено рекордное количество коррупционеров - Информацию можно найти на сайте Минюст.
7 - Компания Нефтегаз, впервые вышла в прибыль перестав быть убыточной.
8 - Впервые были выиграны суды против российских корпораций. Нефтегаз, выиграл у Газпрома суму свыше 5 миллиардов долларов
9 - Полный вывод Украины, из экономической и энергетической зависимости от России. Более 50% экономики Украины, держится на рынках ЕС, США, Канады, Израиля, Саудовской Аравии, Турции, Пакистана, Индии. Это более широкие возможности для украинской экономики.
10 - Более 2 миллиардов гривен уплаты налогов от компании Рошен.
Далее выходим в плюс.
11 - Более 1 миллиарда гривен семья Порошенко вложила в благотворительный фонд Украины.
12 - Более 500 миллионов семья Порошенко выделила на Армию Украины.
13 - Система внедрение в украинскую политику системы Прозоро.
14 - Идеальная работа во внешней политике.
15 - Принуждение ВР голосовать за необходимые Украине законы.
Поэтому, оценка работы Порошенко, умными людьми оценивается в 10++++
Соотношение сделанного при Порошенко, наглухо закрывает то, что не сделано. Ни один из предыдущих президентов, не сможет сравнится с Порошенко по объему выполненных работ. Радикально говоря - Порошенко выполнил больше работы, чем все предыдущие президенты вместе взятые за 24 года. Кто не согласен - прошу перечислить все достижения предыдущих президентов, чтобы соотнести их работу, к работе Порошенко. Если нет что вспомнить о работе предыдущих президентов, тогда не пиз@ите о работе Порошенко потому что вы не имеете на это морального права.
PS: Для люмпенов, предателей и классических долб@*****, которые оценивают работу Порошенко по выполнению его обещаний, хочу пожалеть только одного - побольше мозгов вам товарищи "умственные паразиты". Почему умственные паразиты? Потому что вы существуете не за счет своих мыслей, а за счет чужих, выполняя роль советского радио - что влили вам в мозг, то вы и поете.
5 - Построено рекордное количество новых дорог.
6 - Посажено рекордное количество коррупционеров...
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А что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Петро создал и чего раньше никогда не перед никакими президентскими выборами не было, так это могучую армию порохоботов, порохопатриотов, которые денно и нощно славят великого Петра, гадят на других кандидатов в президенты. Почитай лучше рейтинги международных организаций , какие места занимает Украина во важнейшим , жизненно важным для простых людей показателям. Очень часто - это последние места! Прощай, Габон и Никарагуа, с Венесуэлой вместе, Петро вперед, к победам нас ведет!