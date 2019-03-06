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 Политика Украины, Общество
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 ОБСЕ отслеживает, как 7 украинских телеканалов соблюдают законы о выборах

Миссия ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) проводит мониторинг вещания украинских телеканалов "UA: Первый", "1+1", "112 Украина", "5 канал", "Украина", "Интер" и ICTV в прайм-тайм.

Об этом сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, информирует Цензор.НЕТ.

При выборе этих телеканалов представители ОБСЕ ориентировались на то, сколько зрителей они охватывают, в том числе территориально.

"Отслеживается баланс, соблюдение избирательного закона в отношении всех кандидатов, являются ли медиа свободными в размещении своих материалов, могут ли граждане получить достаточное количество информации об избирательной кампании различных кандидатов", – сообщает Нацсовет со ссылкой на слова представителя миссии ОБСЕ Франчески Боггери.

Читайте на Цензор.НЕТ: Телеканал "Украина" заявляет, что ему глушат сигнал

Нацсовет пригласил представителей мониторинговых миссий к участию в рабочей группе Национального, осуществляющей надзор за ходом избирательного процесса в СМИ.

Как сообщалось, по состоянию на 5 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта.

Также на Цензор.НЕТ: Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг

Источник: https://censor.net.ua/n3115226
 
 
 Топ комментарии
 
Построено свыше 200 новых заводов.
5 - Построено рекордное количество новых дорог.
6 - Посажено рекордное количество коррупционеров...

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ОБСЕ отслеживает, как 7 украинских телеканалов соблюдают законы о выборах - Цензор.НЕТ 5026
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Столько плюсов,а народ в жопе ,больше чем при всех остальных-парадокс
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Я уверен, что у многих сейчас начнется зрада и вопли - хгде ваши доказательства и.т.п - Я и мне подобные, воспринимают такой ливень бреда, как убогую попытку всепропальщиков, оправдать свою тупость. Читать до конца, даже если мозг начнет плавится. Если вы узнаете что то новое, фантастическое, это не значит что я рассказываю нереальные вещи - это значит что вы живете вне реальности.

Тем кто согласен с нижеуказанными заявлениями, но молчит об этом - Друзья, молчать об этом преступление...

Если оценивать правление Порошенко по 10 бальной шкале.

1 - Безвиз

2 - Восстановил Армию и ВПК Украины с нуля.

3 - Томос

4 - Возобновил, модернизировал и вывел в прибыль более 7 заводов среди которых

- Харьковский тракторный завод,

- Харьковский танкостроительный завод Малышева,

- Харьковский завод Электротяжмаш.

- Нефтеперерабатывающий завод - Карпатнефтехим

- НПК Искра

- Судостроительный завод Искра

- Судостроительный завод Паллада

Построено свыше 200 новых заводов.

За время независимости Украины, именно при Порошенко

5 - Построено рекордное количество новых дорог.

6 - Посажено рекордное количество коррупционеров - Информацию можно найти на сайте Минюст.

7 - Компания Нефтегаз, впервые вышла в прибыль перестав быть убыточной.

8 - Впервые были выиграны суды против российских корпораций. Нефтегаз, выиграл у Газпрома суму свыше 5 миллиардов долларов

9 - Полный вывод Украины, из экономической и энергетической зависимости от России. Более 50% экономики Украины, держится на рынках ЕС, США, Канады, Израиля, Саудовской Аравии, Турции, Пакистана, Индии. Это более широкие возможности для украинской экономики.

10 - Более 2 миллиардов гривен уплаты налогов от компании Рошен.

Далее выходим в плюс.

11 - Более 1 миллиарда гривен семья Порошенко вложила в благотворительный фонд Украины.

12 - Более 500 миллионов семья Порошенко выделила на Армию Украины.

13 - Система внедрение в украинскую политику системы Прозоро.

14 - Идеальная работа во внешней политике.

15 - Принуждение ВР голосовать за необходимые Украине законы.

Поэтому, оценка работы Порошенко, умными людьми оценивается в 10++++

Соотношение сделанного при Порошенко, наглухо закрывает то, что не сделано. Ни один из предыдущих президентов, не сможет сравнится с Порошенко по объему выполненных работ. Радикально говоря - Порошенко выполнил больше работы, чем все предыдущие президенты вместе взятые за 24 года. Кто не согласен - прошу перечислить все достижения предыдущих президентов, чтобы соотнести их работу, к работе Порошенко. Если нет что вспомнить о работе предыдущих президентов, тогда не пиз@ите о работе Порошенко потому что вы не имеете на это морального права.

PS: Для люмпенов, предателей и классических долб@оебов, которые оценивают работу Порошенко по выполнению его обещаний, хочу пожалеть только одного - побольше мозгов вам товарищи "умственные паразиты". Почему умственные паразиты? Потому что вы существуете не за счет своих мыслей, а за счет чужих, выполняя роль советского радио - что влили вам в мозг, то вы и поете.
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еще бы и печатные отслеживали , а то что ни день, то сюрпризы. Не только бедные с петиной тысячей, но и журналисты на теме выборов хотят урвать хоть брехней, хоть сплетнями, но...
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Я уверен, что у многих сейчас начнется зрада и вопли - хгде ваши доказательства и.т.п - Я и мне подобные, воспринимают такой ливень бреда, как убогую попытку всепропальщиков, оправдать свою тупость. Читать до конца, даже если мозг начнет плавится. Если вы узнаете что то новое, фантастическое, это не значит что я рассказываю нереальные вещи - это значит что вы живете вне реальности.

Тем кто согласен с нижеуказанными заявлениями, но молчит об этом - Друзья, молчать об этом преступление...

Если оценивать правление Порошенко по 10 бальной шкале.

1 - Безвиз

2 - Восстановил Армию и ВПК Украины с нуля.

3 - Томос

4 - Возобновил, модернизировал и вывел в прибыль более 7 заводов среди которых

- Харьковский тракторный завод,

- Харьковский танкостроительный завод Малышева,

- Харьковский завод Электротяжмаш.

- Нефтеперерабатывающий завод - Карпатнефтехим

- НПК Искра

- Судостроительный завод Искра

- Судостроительный завод Паллада

Построено свыше 200 новых заводов.

За время независимости Украины, именно при Порошенко

5 - Построено рекордное количество новых дорог.

6 - Посажено рекордное количество коррупционеров - Информацию можно найти на сайте Минюст.

7 - Компания Нефтегаз, впервые вышла в прибыль перестав быть убыточной.

8 - Впервые были выиграны суды против российских корпораций. Нефтегаз, выиграл у Газпрома суму свыше 5 миллиардов долларов

9 - Полный вывод Украины, из экономической и энергетической зависимости от России. Более 50% экономики Украины, держится на рынках ЕС, США, Канады, Израиля, Саудовской Аравии, Турции, Пакистана, Индии. Это более широкие возможности для украинской экономики.

10 - Более 2 миллиардов гривен уплаты налогов от компании Рошен.

Далее выходим в плюс.

11 - Более 1 миллиарда гривен семья Порошенко вложила в благотворительный фонд Украины.

12 - Более 500 миллионов семья Порошенко выделила на Армию Украины.

13 - Система внедрение в украинскую политику системы Прозоро.

14 - Идеальная работа во внешней политике.

15 - Принуждение ВР голосовать за необходимые Украине законы.

Поэтому, оценка работы Порошенко, умными людьми оценивается в 10++++

Соотношение сделанного при Порошенко, наглухо закрывает то, что не сделано. Ни один из предыдущих президентов, не сможет сравнится с Порошенко по объему выполненных работ. Радикально говоря - Порошенко выполнил больше работы, чем все предыдущие президенты вместе взятые за 24 года. Кто не согласен - прошу перечислить все достижения предыдущих президентов, чтобы соотнести их работу, к работе Порошенко. Если нет что вспомнить о работе предыдущих президентов, тогда не пиз@ите о работе Порошенко потому что вы не имеете на это морального права.

PS: Для люмпенов, предателей и классических долб@*****, которые оценивают работу Порошенко по выполнению его обещаний, хочу пожалеть только одного - побольше мозгов вам товарищи "умственные паразиты". Почему умственные паразиты? Потому что вы существуете не за счет своих мыслей, а за счет чужих, выполняя роль советского радио - что влили вам в мозг, то вы и поете.
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Столько плюсов,а народ в жопе ,больше чем при всех остальных-парадокс
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вы знаете это здесь на форуме все такие незрячие и пишут о народе в....а в самом деле многие имеют реальное знание о + и -. Когда мой брат начинает дискутировать, я просто спрашиваю-сколько раз вы уже побывали у меня? Сколько квартир смогли мы купить сообща и как ты смог купить машину ….
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Построено свыше 200 новых заводов.
5 - Построено рекордное количество новых дорог.
6 - Посажено рекордное количество коррупционеров...

======================================
ОБСЕ отслеживает, как 7 украинских телеканалов соблюдают законы о выборах - Цензор.НЕТ 5026
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прінуждєніє ВР галасовать ) 10 )) повноваження Президента ) для порохожопів РЕКЛАМА - ТІЛЬКИ прошенко здатний зберегти державу ?? ) ( після пяти років правління - суд -поруратура -МВС- ВР і тд)
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И - главное - миллионы туристов из Украины в Западную Европу, а некоторые миллионы даже в бывшую "братскую Расею". Билеты в Венскую оперу закуплены на 10 лет вперед, потребление фирмовых кофе и пива в Западной Европе увеличилось в десятки раз благодаря украинским туристам! Слава безвизу! Слушай, бредун, ты предупреждай, когда шутишь, а то можно надорваться от смеха до слез!
А что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Петро создал и чего раньше никогда не перед никакими президентскими выборами не было, так это могучую армию порохоботов, порохопатриотов, которые денно и нощно славят великого Петра, гадят на других кандидатов в президенты. Почитай лучше рейтинги международных организаций , какие места занимает Украина во важнейшим , жизненно важным для простых людей показателям. Очень часто - это последние места! Прощай, Габон и Никарагуа, с Венесуэлой вместе, Петро вперед, к победам нас ведет!
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Зрение вернулось ? Случилось чудо ? Танки и "грады" они не видят ?
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******* так все контролит, как и войну на даунбасе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ отслеживает, как 7 украинских телеканалов соблюдают законы о выборах
 
 
 
 
 
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