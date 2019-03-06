 ВККС определила победителей конкурса на должности судей Антикоррупционного суда. СПИСОК

Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом заявил заместитель главы комиссии Станислав Щотка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Он зачитал итоговый список с баллами за конкурс 52 кандидатов в судьи. Первые по списку 27 претендентов являются победителями конкурса в Антикоррупционный суд.

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Как сообщает Судебно-юридическая газета, список победителей в ВАС по баллам выглядит следующим образом:

1. Танасевич Елена Витальевна, 782,25, судья, Печенежский районного суда Харьковской области

2. Маслов Виктор Васильевич, 779, судья, Тростянецкий районный суд Сумской области

3. Федорак Леся Николаевна, 769,5, судья, председатель суда, Гребинковский районный суд Полтавской области

4. Олейник Оксана Викторовна, 768,75, судья, Ахтырский городской суд Сумской области

5. Гавриленко Татьяна Григорьевна, 767,5, судья, Новосанжарский районный суд Полтавской области

6. Бицюк Андрей Владимирович, 763,5, судья, Заводской районный суд города Николаева

7. Колиуш Олег Леонидович, 759,5, судья, Автозаводской районный суд Кременчуга Полтавской области

8. Дубас Виталий Михайлович, 757,5, адвокат, индивидуальная адвокатская деятельность

9. Крикливый Виталий Викторович, 751,5, судья, Комсомольский городской суд Полтавской области

10. Шкодин Ярослав Витальевич, 749,75, адвокат, индивидуальная адвокатская деятельность

11. Федоров Олег Владимирович, 747,75, старший партнер, адвокат, адвокатское объединение "A.C.F. Partners"

12. Воронько Владимир Дмитриевич, 746,5, судья, Хозяйственный суд Днепропетровской области

13. Ногачевский Виктор Викторович, 745, директор, адвокат, общество с ограниченной ответственностью "Линия Права"

14. Кравчук Алексей Олегович, 740,5, заведующий кафедрой хозяйственного и административного права, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

15. Мовчан Наталья Владимировна, 739,25, судья, Ахтырский городской суд Сумской области

16. Ткаченко Олег Владимирович, 735, глава адвокатского объединения, адвокат, адвокатское объединение "Больверк"

17. Широкая Екатерина Юрьевна, 732,25, судья, Луганский окружной административный суд

18. Хамзин Тимур Рафаилович, 730,75, судья, Куйбышевский районный суд Запорожской области

19. Крук Евгений Васильевич, 727,5, начальник департамента международного, частного и финансового права, адвокатское объединение "Ситнюк и Партнеры"

20. Сорочан Алла Васильевна, 725,5, судья Врадиевского районного суда Николаевской области в отставке, сейчас адвокат

21. Сикора Екатерина Александровна, 721,75, юрист, общество с ограниченной ответственностью НПП "Альянс-Д"

22. Михайленко Вера Владимировна, 718, руководитель по совместительству, адвокатское объединение "Веста"

23. Задорожная Лариса Ивановна, 716,25, судья Теплицкого районного суда Винницкой области в отставке

24. Белоус Инна Александровна, 715,5, судья, Тернопольский окружной административный суд

25. Галабала Маркиян Васильевич, 715,25, управляющий, адвокатское бюро "Маркиян Галабала"

26. Мойсак Сергей Мирославович, 714,75, адвокат, индивидуальная адвокатская деятельность

27. Саландяк Ольга Ярославовна

У четырех победителей из списка в Высший антикоррупционного суда есть негативные выводы Общественного совета доброчесности. Это Галабала Маркиян, Белоус Инна, Саландяк Ольга, Воронько Владимир.

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Кроме того, ВККС огласила список победителей конкурса в апелляционную палату Антикоррупционного суда.

1. Боднар Сергей Богданович, 780, ассистент кафедры публичного права, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

2. Чорна Валерия Викторовна, 764,25, судья, Днепропетровский окружной административный суд;

3. Калугина Инна Олеговна, 745,75, судья, Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области;

4. Панкулич Виктор Иванович, 742,5, председатель адвокатского объединения, Адвокатское объединение "Украинская адвокатская группа";

5. Никифоров Андрей Сергеевич, 711, управляющий партнер, Адвокатское объединение "ОПС ЛИГАЛ";

6. Чорненька Даниила Степановна, 696,25, судья, Монастырищенский районный суд Черкасской области;

7. Михайленко Дмитрий Григорьевич, 694,25, доцент кафедры уголовного права, Национальный университет "Одесская юридическая академия";

8. Цикало Владимир Игоревич, 692,5, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета, Львовский национальный университет им. Ивана Франко;

9. Панаид Игорь Васильевич, 685,25, судья, Чугуевский городской суд Харьковской области;

10. Глотов Николай Сергеевич, 681,75, адвокат, юрисконсульт, Индивидуальная адвокатская деятельность. Высшее профессиональное училище №1 города Ровно;

11. Семенников Александр Юрьевич, 681, судья, Пятихатский районный суд Днепропетровской области;

12. Марчак Виталий Ярославович, 678,2, судья, Апелляционный суд Черновицкой области.

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Окончательный список победителей ВККС утвердит сегодня 7 марта. После этого материалы кандидатов будут переданы в Высший совет правосудия, который также имеет полномочия отсеять кого-то из них. Указ о назначении судей подписывает президент.