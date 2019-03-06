EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1007  20
Все про:Труба (69) ГБР (240)

 Необходимо увеличивать количество следователей в ГБР и создавать теруправления в каждой области, - Труба

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба выступает за создание территориальных управлений ГБР в каждой области для более эффективной работы Бюро.

В среду в ходе экспертной дискуссии Р.Труба напомнил, что в настоящее время проходит конкурс на занятие должностей следователей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Необходимо будет увеличивать количество следователей в ГБР. К сожалению, в настоящий период времени мы ограничены количеством следователей в 1500 человек. Это общее количество следователей, оперативных сотрудников", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор ГБР попросит генпрокурора решить вопрос подследственности расследования дел Майдана

Директор ГБР заявил: "Необходимо создать в каждой области структурные подразделения ГБР. В настоящее время у нас действуют территориальные управления, охватывающие несколько областей. Это не содействует эффективности расследования и фиксации доказательств в уголовных производствах".

Кроме того, говоря в целом о работе бюро, он вновь подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство, регламентирующее работу ГБР. Он снова призвал депутатов урегулировать законодательно работу оперативных сотрудников бюро и напомнил, что оперативную работу в ГБР сейчас обеспечивают оперативные сотрудники Нацполиции, СБУ и Госпогранслужбы. "Надеюсь, что Верховная Рада вернутся к этому законопроекту", - сказал Р.Труба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больше всего дел Бюро расследует о преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, - глава ГБР Труба

Он также сообщил, что внес в Кабинет министров проект изменений в постановление, которое регламентирует порядок избрания совета общественного контроля ГБР. "Предлагаю, чтобы члены совета общественного контроля избирались путем онлайн голосования", - сказал Р.Труба.

Источник: https://censor.net.ua/n3115220
 
 
 Топ комментарии
 
Если полтора землекопа за день работы выкапывают 0 кубических метров земли, то сколько кубометров выкопают 100500 землекопов за год?
 показать весь комментарий
 
Скільки різних парфумів на голову не лий, скілки різних "орбітів" не жуй, а поки не струсити лайно з голови, все одно від тебе буде смердіти(українська мудрість Необходимо увеличивать количество следователей в ГБР и создавать теруправления в каждой области, - Труба - Цензор.НЕТ 5968 )
 показать весь комментарий
 
Мечта всех бюрократов, это создание новых органов и расширение штатов)))
https://www.youtube.com/watch?v=8C0FO4Cgk2Y
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если полтора землекопа за день работы выкапывают 0 кубических метров земли, то сколько кубометров выкопают 100500 землекопов за год?
 показать весь комментарий
 
 
ДБП не показало спроможності розслідувати кримінальні провадження, тому скорше за все ДБП буде ліквідоване і створювати теруправління немає сенсу! Мертвонароджена структура не буде працювати!
 показать весь комментарий
 
 
Перед виборами керівництво ДБП поспішає продати посади керівників теруправлінь, поки його не зняв новий Президент!
 показать весь комментарий
 
Да вы хоть десяток министров и депутатов посадите в тюрьму для начала
 показать весь комментарий
 
 
Скільки різних парфумів на голову не лий, скілки різних "орбітів" не жуй, а поки не струсити лайно з голови, все одно від тебе буде смердіти(українська мудрість Необходимо увеличивать количество следователей в ГБР и создавать теруправления в каждой области, - Труба - Цензор.НЕТ 5968 )
 показать весь комментарий
 
 
Надоть довести число следователей до 2-х чел. на каждую единицу населения. Вот тады и заживьом!
 показать весь комментарий
 
 
Мечта всех бюрократов, это создание новых органов и расширение штатов)))
https://www.youtube.com/watch?v=8C0FO4Cgk2Y
 показать весь комментарий
 
 
Цих вже потрібно скоротити, якщо вони щось і зроблять, то вищестоячі пригальмують, або на проценти, вернули в казну-є зарплата, ні-працюй. А від бюджетного корита відсадити.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро уже на одного гражданина Украины будет по два мусора.Всех разогнать к **..ням.Все равно толку ноль.
 показать весь комментарий
 
 
хватит дергаьтся, как вошь на расческе...все, что надо, будет делать уже новая власть... Штаты уже списали мародеров в утиль...или барыги уже за "таежный союз"...?
 показать весь комментарий
 
 
судячи з людей які виступають на його підтримку як кандидата в ПУ - ми "вже" там
 показать весь комментарий
 
Поки що ДБР у нас - це державне бюро розбазарювання, так само як і всі інші так звані "антикорупційні" органи. Створена ширма для західних партнерів, а на виході справ - повний нуль, тільки споживання в неймовірних розмірах бюджетних коштів.
 показать весь комментарий
 
 
...а я то думаю чому ти тут на "цензорі" скучаєш ...це в тебе така "робота" на 20ть "штук"
 показать весь комментарий
 
так необхідно ще більше "борцов" ...вони за минулий рік аж 5000$ на всіх набороли ...а "заробили" ...
 показать весь комментарий
 
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****. Гораздо мєньшє стало підорасів, ******* всі вони як папа Карло на хімії в Черкасах. Лєсбіянки - усі на Соловках." (с)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо увеличивать количество следователей в ГБР и создавать теруправления в каждой области, - Труба
 
 
 
 
 
 вверх