Причастность правоохранителей к убийству Киселева пока не подтверждается, - ГБР.

Об этом заявил директор ведомства Роман Труба в среду в ходе экспертного обсуждения, которое организовал "Реанимационный пакет реформ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"ГБР расследует уголовные дела, когда преступление было совершено субъектом, подследственным бюро. Не было фактических данных, свидетельствующих, что убийство совершил работник правоохранительного органа или иной субъект, подследственный НАБУ. На этом основании мы не осуществляем досудебное расследование в этом уголовном производстве", - сказал он.
Труба добавил, что после совершения этого преступления было много информации о возможной причастности к нему правоохранителей.
"Поэтому на место происшествия были направлены работники центрального аппарата ГБР и следователи территориального аппарата в Киеве, которые в случае получения информации о такой причастности были бы включены в состав группы или осуществляли осмотр места происшествия", - отметил директор бюро.
Напомним, 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева. По словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".
Похожую информацию обнародовал бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак. Он сообщил, что Киселев был одним из ключевых свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров".
Спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что убитый Киселев не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в названном производстве.
надо категоричнее - не подтверждается! точка.)))))
а этот Труба еще и полномочный (может что-то знает...а может чисто на интуиции)))))
Мабуть, самогубство...
Так мало того, там речь шла о регулярных поборах и взятках корнийцом , у которого был миллионный кредит в банке.
Вообще это вс5 дело начиналось с дела о взятках. Потом это часть испарилась , все сконцентрировались на бриллиантах за 200 долларов мешочек(( также изначально нашли в сейфе наркоту.
И тут такое (( Убивают человека, который опознал свои бриллианты ((
Но больше всего, думаю, вся эта банда ненавидит сакварелидзе , его прокуроров и группу сбу, которые их взяли. Где все эти честные люди, которых по идее должны были наградить и повысить в должности? А нету их. Из всех помножил на ноль порошенко . А сами бриллиантовые не сидят и сидеть не будут !! Потому как система рухнет, если ее будут взрывать изнутри , а это никому ненужно (((