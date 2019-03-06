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 Происшествия, Общество
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Все про:ГБР (240) Киселев Сергей бизнесмен (1)

 Причастность правоохранителей к убийству Киселева пока не подтверждается, - ГБР

Госбюро расследований на данный момент не располагает данными, которые бы свидетельствовали о причастности правоохранителей к убийству основателя ООО "ЮВК- Агат" Сергея Киселева 5 марта в Киеве.

Об этом заявил директор ведомства Роман Труба в среду в ходе экспертного обсуждения, которое организовал "Реанимационный пакет реформ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"ГБР расследует уголовные дела, когда преступление было совершено субъектом, подследственным бюро. Не было фактических данных, свидетельствующих, что убийство совершил работник правоохранительного органа или иной субъект, подследственный НАБУ. На этом основании мы не осуществляем досудебное расследование в этом уголовном производстве", - сказал он.

Труба добавил, что после совершения этого преступления было много информации о возможной причастности к нему правоохранителей.

"Поэтому на место происшествия были направлены работники центрального аппарата ГБР и следователи территориального аппарата в Киеве, которые в случае получения информации о такой причастности были бы включены в состав группы или осуществляли осмотр места происшествия", - отметил директор бюро.

Напомним, 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева. По словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".

Похожую информацию обнародовал бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак. Он сообщил, что Киселев был одним из ключевых свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров".

Спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что убитый Киселев не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в названном производстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3115215
 
 
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как-то неуверенно - пока -
надо категоричнее - не подтверждается! точка.)))))
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оця мєнтовська фуражка, яку знайшли в машині біля трупу, виявляється не належить поліцейському Причастность правоохранителей к убийству Киселева пока не подтверждается, - ГБР - Цензор.НЕТ 2930
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а у кого труба - тот и трубит первым)))
а этот Труба еще и полномочный (может что-то знает...а может чисто на интуиции)))))
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Тобто правоохоронці заявили, що вони непричетні, і тому будуть відпрацьовувати інші версії?
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как-то неуверенно - пока -
надо категоричнее - не подтверждается! точка.)))))
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а у кого труба - тот и трубит первым)))
а этот Труба еще и полномочный (может что-то знает...а может чисто на интуиции)))))
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оця мєнтовська фуражка, яку знайшли в машині біля трупу, виявляється не належить поліцейському Причастность правоохранителей к убийству Киселева пока не подтверждается, - ГБР - Цензор.НЕТ 2930
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та отож), політична справа))) - камінці і пісок! Причастность правоохранителей к убийству Киселева пока не подтверждается, - ГБР - Цензор.НЕТ 7511
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Таке можна заявити тільки в тому випадку, якщо знайдено убивцю, а можливо, і замовника. В іншому випадку це, м'яко кажучи, ознака непрофесійності.
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какая то странная инфа по этому делу. свидетель, нет, пострадавший, нет...как квартет..
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Причастность правоохранителей к убийству Киселева пока не подтверждается, - ГБР.

Мабуть, самогубство...
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По делу бриллиантовых проходил ещё один человек, владелец кампании по вывозу мусора, которую корниец у него отжал и переписал , по- моему , на свою сестру. Потом сестру спрашивали журналисты, а она рассказала, что понятия не име5т, почему на неё какой- то человек переписал свой бизнес. Наверное, ее объяснение прокуратура нашла исчерпывающим (((
Так мало того, там речь шла о регулярных поборах и взятках корнийцом , у которого был миллионный кредит в банке.
Вообще это вс5 дело начиналось с дела о взятках. Потом это часть испарилась , все сконцентрировались на бриллиантах за 200 долларов мешочек(( также изначально нашли в сейфе наркоту.
И тут такое (( Убивают человека, который опознал свои бриллианты ((
Но больше всего, думаю, вся эта банда ненавидит сакварелидзе , его прокуроров и группу сбу, которые их взяли. Где все эти честные люди, которых по идее должны были наградить и повысить в должности? А нету их. Из всех помножил на ноль порошенко . А сами бриллиантовые не сидят и сидеть не будут !! Потому как система рухнет, если ее будут взрывать изнутри , а это никому ненужно (((
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так вы и хрен подтвердите, это и так всем понятно, своих не предают...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПричастность правоохранителей к убийству Киселева пока не подтверждается, - ГБР
 
 
 
 
 
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