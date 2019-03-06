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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10864) МВФ (2640) ГФС (3140)

 Кабмин принял положения, которые разъединяют таможенную и налоговую системы

Кабинет министров на заседании 6 марта принял положения, которые разъединяют таможенную и налоговую системы. Обязательство о такой реформе ГФС Украина взяла на себя перед МВФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, принят проект постановления о положениях о Государственной таможенной службе и о Государственной налоговой службе.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, эти подзаконные акты являются ключевыми для реформы Государственной фискальной службы. Также она отметила важность скорейшего принятия постановлений, чтобы быстрее объявить конкурс на должности в новых структурах. Деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.

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Главы служб будут назначаться на конкурсной основе и будут увольняться правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность работников служб также устанавливает правительство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115213
 
   
 Топ комментарии
 
Соединяют теперь разъединяют - реформа и так до бесконечности... Кабмин принял положения, которые разъединяют таможенную и налоговую системы - Цензор.НЕТ 5564
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Праильна! Теперь "зарабатывать" будутт меньше, но поотдельности. А в общем итоге их содержание удвоится для всех остальных, ведь они величину мзды наверняка менять не собираются.
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шо? гроця й поця таки не поделили? Кабмин принял положения, которые разъединяют таможенную и налоговую системы - Цензор.НЕТ 6261
ага, гроші добре діляться на "один", хлопці!
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Козел, осел и косолапый мишка, задумали сыграть квартет. Но вы друзья как не садидесь, у музыканты не годитесь. (Кажись Крилов).
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***
осел, козел, проказница мартышка,
песец, орел да косолапый мишка…
барсук и жук, тигренок и волчица,
хомяк, паук, котенок и тигрица,
лиса, коза... да 33 коровы
затеяли играть оркестр…
а дальше было все, как у Крылова,
но более нестройно и хреново…
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Тут навіть Пушкін би підійшов, а не лише байкар Крилов: "...Смешались в КУЧУ КОНИ, ЛЮДИ, и залпы тысячи орудий слились в ПРОТЯЖНЫЙ ВОЙ..." Кабмін ухвалив положення, які роз'єднують митну і податкову системи - Цензор.НЕТ 4045
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Спасибо Вася! Это все наши кандидаты в президенты?
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33 коровы - это как бы... помощницы-агитаторши Кабмін ухвалив положення, які роз'єднують митну і податкову системи - Цензор.НЕТ 3114
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Веревочка в горшочек входит... и выходит... входит... и выходит
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..бывший шарик входит и выходит, а веревочка у шарика на шейке.Она только входит...
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шо? гроця й поця таки не поделили? Кабмин принял положения, которые разъединяют таможенную и налоговую системы - Цензор.НЕТ 6261
ага, гроші добре діляться на "один", хлопці!
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В Україні сильна соціальна нерівність - віп особи з замками, депутати. В цивілізованих країнах - чому би й ні, але лише тоді, коли ти платих 60% з прибутку й не маєш дотацій і всяких інших привілегій. Порошенко має платити 60%, Ахметов - 60% і т.д. І тоді вони віп-особи.
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Соединяют теперь разъединяют - реформа и так до бесконечности...
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Праильна! Теперь "зарабатывать" будутт меньше, но поотдельности. А в общем итоге их содержание удвоится для всех остальных, ведь они величину мзды наверняка менять не собираются.
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Вот так по мировому и порешали с должностью для насирова. 😂😅😂
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Когда в борделе Одессы, наблюдался упадок, то не кровати переставляли, а бл..дей меняли.. Кабмін ухвалив положення, які роз'єднують митну і податкову системи - Цензор.НЕТ 8589 В кабмине, кровати переставляют, с тем же ворьём. Кабмін ухвалив положення, які роз'єднують митну і податкову системи - Цензор.НЕТ 2828
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Десятий раз уже цих злодіїв "об'єднують-роз'єднують".
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Вот через это в средние века их четвертовали. Что бы больше не соединялись.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин принял положения, которые разъединяют таможенную и налоговую системы
 
 
 
 
 
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