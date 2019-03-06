EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Экономика
  1579  17
Все про:бизнес (1146) Кабмин (10864) Кубив (170) Нефьодов (74)

 Кабмин отменил 149 нормативных актов в рамках дерегуляции, упростив жизнь бизнесу

Кабинет министров на своем заседании 6 марта отменил 149 нормативных актов, регулирующих экономику, и утвердил соответствующий законопроект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новые предложения по дерегуляции представили министр экономического развития Степан Кубив и его первый заместитель Максим Нефьодов.

В частности Кубив сообщил об усовершенствовании законодательства по лицензионной деятельности, отмене книги жалоб и предложений, что в общем позволит украинскому бизнесу экономить 125 млн гривен. Вместо книги жалоб предлагается организовать работу колл-центров и более современных методов коммуникации.

Также правительство отменяет максимальную надбавку в 10% на медицинское оборудование, но будет использовать рыночные показатели.

По словам Кубива, эта надбавка привела к искусственному дефициту по ряду медоборудования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правительство Гройсмана отменило или изменило за время своей работы более 1200 регулирующих актов. ВИДЕО

Как отметил Нефьодов, на сегодняшний день все иностранные компании, которые поставляют оборудование в Украину, убыточны, потому что эта надбавка сдерживает их.

"Мы сами загоняем бизнес в эту ситуацию, и, простите, сами стреляем себе в колено", - добавил он.

Кроме того, иностранцам разрешается оформлять бессрочные визы без выезда из страны, что позволит привлечь иностранных специалистов и инвесторов.

Также Минэкономики анонсировало законопроект о масштабном реформировании лицензированной сферы. В частности, предлагается отменить ряд ненужных лицензий.

"Например, до сих пор в Украине лицензируется деятельность космических компаний, что делает невозможным выход на укрианский рынок компании SpaceX. И есть просто таки комические лицензии", - отметил Нефьодов.

Предлагается ввести механизм обжалования бизнесом действий лицензированных органов. Также - отменить 150 актов неценового регулирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3115212
 
 
 Топ комментарии
 
ну...кроме отмены жалобной книги...остальные 148... какие?
а не считается ли это - реформами...
как-то подозрительно совпало число отмененных актов и число реформ...
или это таки совпадение???))))))
 показать весь комментарий
 
і куди ці "зекономлені" кошти йдуть?
в космос))), як каже нєфйодов?! чи кобелеву на місячний прокорм?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
теперь законно можно делать колбасу с табуретки.
 показать весь комментарий
 
 
Делай, главное укажи на ней, шо именно с табуретки.
 показать весь комментарий
 
 
і куди ці "зекономлені" кошти йдуть?
в космос))), як каже нєфйодов?! чи кобелеву на місячний прокорм?!
 показать весь комментарий
 
 
Маме Кобелева. Она в США бедствует в проклятых капиталистов.
 показать весь комментарий
 
 
ну...кроме отмены жалобной книги...остальные 148... какие?
а не считается ли это - реформами...
как-то подозрительно совпало число отмененных актов и число реформ...
или это таки совпадение???))))))
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы налог снизили, бизнес итак еле дышит.
 показать весь комментарий
 
 
Это смотря какой... Ахметовский и косюковский успешно развиваются, и даже субсидируются государством, а Вы говорите...
 показать весь комментарий
 
 
А мелкому и среднему приготовится на взлёт... или вылет...
***
Глава правительства анонсировал новый пакет норм по дерегуляции, подготовленный Министерством экономического развития. По его словам, это ряд решений, которые облегчают ведение бизнеса.
 показать весь комментарий
 
Кабміну залишилось жити з гулькин ніс, ось і спростили життя бізнесу. При варовкє бізнес ішов на підйом. Чомусь.
 показать весь комментарий
 
Можно еще миллионов 200 сэкономить на вывесках "открыто-закрыто"
 показать весь комментарий
 
Когда у меня бизнес почти развалился,вони спростили!
 показать весь комментарий
 
 
КОГДА ЖЕ КАБМИН УПРОСТИТ ЖИЗНЬ ПРОСТЫМ ГРОМАДЯНАМ?
 показать весь комментарий
 
Судя по перечисленному, это дерегуляция для западного бизнеса + немножко косметики
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин отменил 149 нормативных актов в рамках дерегуляции, упростив жизнь бизнесу
 
 
 
 
 
 вверх