 Кабмин отменил 149 нормативных актов в рамках дерегуляции, упростив жизнь бизнесу

Как сообщает Цензор.НЕТ, новые предложения по дерегуляции представили министр экономического развития Степан Кубив и его первый заместитель Максим Нефьодов.
В частности Кубив сообщил об усовершенствовании законодательства по лицензионной деятельности, отмене книги жалоб и предложений, что в общем позволит украинскому бизнесу экономить 125 млн гривен. Вместо книги жалоб предлагается организовать работу колл-центров и более современных методов коммуникации.
Также правительство отменяет максимальную надбавку в 10% на медицинское оборудование, но будет использовать рыночные показатели.
По словам Кубива, эта надбавка привела к искусственному дефициту по ряду медоборудования.
Как отметил Нефьодов, на сегодняшний день все иностранные компании, которые поставляют оборудование в Украину, убыточны, потому что эта надбавка сдерживает их.
"Мы сами загоняем бизнес в эту ситуацию, и, простите, сами стреляем себе в колено", - добавил он.
Кроме того, иностранцам разрешается оформлять бессрочные визы без выезда из страны, что позволит привлечь иностранных специалистов и инвесторов.
Также Минэкономики анонсировало законопроект о масштабном реформировании лицензированной сферы. В частности, предлагается отменить ряд ненужных лицензий.
"Например, до сих пор в Украине лицензируется деятельность космических компаний, что делает невозможным выход на укрианский рынок компании SpaceX. И есть просто таки комические лицензии", - отметил Нефьодов.
Предлагается ввести механизм обжалования бизнесом действий лицензированных органов. Также - отменить 150 актов неценового регулирования.
в космос))), як каже нєфйодов?! чи кобелеву на місячний прокорм?!
а не считается ли это - реформами...
как-то подозрительно совпало число отмененных актов и число реформ...
или это таки совпадение???))))))
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Глава правительства анонсировал новый пакет норм по дерегуляции, подготовленный Министерством экономического развития. По его словам, это ряд решений, которые облегчают ведение бизнеса.