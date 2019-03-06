 Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС о новом "азовском пакете" санкций в отношении РФ, - Порошенко

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен за поддержку моей инициативы и неизменную солидарность и единство с украинским народом в отпоре российскому агрессору. Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья", – написал Порошенко.
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Президент отметил, что планирует в ближайшее время посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО.
Ранее стало известно, что послы ЕС согласовали санкции против восьми российских граждан, причастных к атаке на украинские суда в Керченском проливе. Ограничительные меры вступят в силу уже на следующей неделе.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Раніше кораблі нормально плавали з Маріуполя в Одесу і назад.
п*ять років американська розвідка попереджала про те що наступним буде Азов і давала Айленди і інші кораблі.
але ж тоді не було б гешефту у будкобудівника з річковими катерами які в в рази дорожче ніж щоб оснастити і перегнати Айленди.
а ведь они не боятся шторма, в отличие от петиных речных катерков, боящихся морской волны.
а может оно и лучшему пока они в США , и не сдал или продал их мордору. главноторгующий.
сменится скоро тот который занимает место главнокомандующего на главнокомандующего тогда и будет совершенно другой "базар". и Айленды и че покруче пригодится, для обуздания мордора.
а при нынешнем
ежедневные сводки о погибших героях защищающих страну, которым даже не всегда разрешено давать ответку.
шоб путин не напав.
Така зневага до наших моряків...
Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст, передает УНИАН.
По его словам, на предложение помощи от американской стороны в Украине ответили отказом из-за сложностей с приемом кораблей. Однако безопасность со стороны Азовского моря могут обеспечить 10-15 небольших патрульных кораблей, которые позволили бы предотвратить эскалацию конфликта.
https://comments.ua/politics/645216-ukraina-prinyala-ssha-*******.html
(С)
В поміч буде амуніція і техніка від свиногейту!! Прозріїш на раз!
Додому на рассєю! Там язік.
Отвечая на вопрос о готовности США предоставить Украине серьезное вооружение (ракеты и катера), экс-посол отметил, что подобные предложения Вашингтон уже делал. «США уже предложили Украине взять некоторые корабли, но сложности с этим возникли у украинской стороны. Сам я, конечно, не военный человек, однако знаю хоть что-то о безопасности. Я думаю, что Украине сейчас нужны небольшие корабли патрулирования (по-английски PT boats) - есть типы Mark IV, Mark V и Mark VI. Такие небольшие корабли быстроходны, у них есть торпеды и ракеты. Я думаю, что флот из 10-15 таких кораблей в Азовском море вызвал бы тревогу со стороны российских военных командиров», - отметил он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/10384272-ssha-predlozhili-kievu-prinyat-neskolko-korabley-dlya-vms-ukrainy-eks-posol.html
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Не зря писали, что полкило шоколада = 1г. марьивановны(
Слава Богу, що Україна не тільки цензоровськи дописувачі!
24 моряки в полоні
ЄС ввів санкції проти 8 "ваньок з зажопонська"
потужно шо пздц...