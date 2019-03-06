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 Политика Украины
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 Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС о новом "азовском пакете" санкций в отношении РФ, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение о новых санкциях против РФ за агрессию в Керченском проливе. Он собирается посетить Брюссель для координации действий с НАТО и ЕС.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен за поддержку моей инициативы и неизменную солидарность и единство с украинским народом в отпоре российскому агрессору. Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья", – написал Порошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп продлил санкции против России, введенные за агрессию против УкраиныЕС продлил на год санкции против Януковича и его 11 соратников: одного из списка исключили

Президент отметил, что планирует в ближайшее время посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО.

Ранее стало известно, что послы ЕС согласовали санкции против восьми российских граждан, причастных к атаке на украинские суда в Керченском проливе. Ограничительные меры вступят в силу уже на следующей неделе.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: ЕС продлил на год санкции против Януковича и его 11 соратников: одного из списка исключили

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3115209
 
   
 Топ комментарии
 
Заслуженная победа. А шо там, петя, корабли у нас ещё есть? Предлагаю каждую неделю по одному посылать под мост. Кацапы их будут хватать, ЕС вводить санкции, а у тебя - каждую неделю будет перемога.
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Тебя от шоколада еще не пучит?
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кординатор хренов.
п*ять років американська розвідка попереджала про те що наступним буде Азов і давала Айленди і інші кораблі.
але ж тоді не було б гешефту у будкобудівника з річковими катерами які в в рази дорожче ніж щоб оснастити і перегнати Айленди.
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Лицемеры озабоченые, как плевок эти санкции
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ПЭТРЭ, 100 дней с лишним просидели, сколько осталось?
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Ну, справи Порошенка, безперечно, неперевершені - щодо ізоляції Росії. А що ще може зробити найбідніший президент Європи? Жебрачина.
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Заслуженная победа. А шо там, петя, корабли у нас ещё есть? Предлагаю каждую неделю по одному посылать под мост. Кацапы их будут хватать, ЕС вводить санкции, а у тебя - каждую неделю будет перемога.
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Жаль тебя там не было,ты бы лаптям точно не уступил и копоти дал) такие нетные херои.
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Що знов Порох винуватий, що пуйлу щось в голові перемкнуло?
Раніше кораблі нормально плавали з Маріуполя в Одесу і назад.
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это единственное, что в нынешних реалиях может приветствовать порошенко​.
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кординатор хренов.
п*ять років американська розвідка попереджала про те що наступним буде Азов і давала Айленди і інші кораблі.
але ж тоді не було б гешефту у будкобудівника з річковими катерами які в в рази дорожче ніж щоб оснастити і перегнати Айленди.
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Поддержим отечественного производителя!
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молодец Петр Алексеевич!!весь мир тебя поддерживает!! вместе мы победим ********* в ближайшие 5 лет!!!
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Кого предложите,кто всё порешает? Или вам лишь бы отметиться..
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Вместе??? Надеешься у пєти для тебя лишнее место в чартере найдется? Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС про новий "азовський пакет" санкцій щодо РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4342
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и даже подаренные Айленды несколько лет назад, до сих пор так и не забраны.
а ведь они не боятся шторма, в отличие от петиных речных катерков, боящихся морской волны.
а может оно и лучшему пока они в США , и не сдал или продал их мордору. главноторгующий.
сменится скоро тот который занимает место главнокомандующего на главнокомандующего тогда и будет совершенно другой "базар". и Айленды и че покруче пригодится, для обуздания мордора.
а при нынешнем
ежедневные сводки о погибших героях защищающих страну, которым даже не всегда разрешено давать ответку.
шоб путин не напав.
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"петиних речних катерков"
Така зневага до наших моряків...
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Украина не приняла от США военные корабли из-за завода Порошенко Украина отказалась от поставок американских военных кораблей в качестве помощи по обеспечению безопасности Украины от агрессии России.

Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст, передает УНИАН.

По его словам, на предложение помощи от американской стороны в Украине ответили отказом из-за сложностей с приемом кораблей. Однако безопасность со стороны Азовского моря могут обеспечить 10-15 небольших патрульных кораблей, которые позволили бы предотвратить эскалацию конфликта.
https://comments.ua/politics/645216-ukraina-prinyala-ssha-*******.html
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Буду голосовать за алчного . Мир на диване дороже , и безопасность детей . Плевать , что о нём пишут . Все войны рано или поздно заканчиваются . На любой войне зарабатывают . Когда издохнет путло , тогда и поговорим .
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кто хочет сменить войну позором, тот получит и позор и войну.
(С)
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Береги себя и своих детей . Все войны заканчиваются . Потом наступает прозрение .
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а завтра путіннападє, петро не дасть збрехати і тебе твій алчний на фронт, в окопи покличе!
В поміч буде амуніція і техніка від свиногейту!! Прозріїш на раз!
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Американская сторона предложила Киеву взять несколько кораблей для ВМС Украины, но у украинской стороны возникли сложности с тем, чтобы принять их.

Отвечая на вопрос о готовности США предоставить Украине серьезное вооружение (ракеты и катера), экс-посол отметил, что подобные предложения Вашингтон уже делал. «США уже предложили Украине взять некоторые корабли, но сложности с этим возникли у украинской стороны. Сам я, конечно, не военный человек, однако знаю хоть что-то о безопасности. Я думаю, что Украине сейчас нужны небольшие корабли патрулирования (по-английски PT boats) - есть типы Mark IV, Mark V и Mark VI. Такие небольшие корабли быстроходны, у них есть торпеды и ракеты. Я думаю, что флот из 10-15 таких кораблей в Азовском море вызвал бы тревогу со стороны российских военных командиров», - отметил он.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/10384272-ssha-predlozhili-kievu-prinyat-neskolko-korabley-dlya-vms-ukrainy-eks-posol.html
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ху@..ло тоже приветствует новый пакет туалетной бумаги.
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"...Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль..."
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Не зря писали, что полкило шоколада = 1г. марьивановны(
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Зрадовня так і хоче, щоб не було міжнародної підтримки, лапки до гори і не чинити опір! Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС про новий "азовський пакет" санкцій щодо РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7881
Слава Богу, що Україна не тільки цензоровськи дописувачі!
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3 кораблі захоплені
24 моряки в полоні
ЄС ввів санкції проти 8 "ваньок з зажопонська"

потужно шо пздц...
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Ты же гнида недавно аккумуляторы на постройку вонючего моста отправлял Сиди ровно на жопе тебе осталось 25 дней Петух ***
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Невже президенту нічим зайнятися при витратах в мільйони грн. на добу. Санкції це прерогатива європейських бюрократів.І не потрібно примазуватися до всього не свого.
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може колись і мальдівенко введе санкції проти расії
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС о новом "азовском пакете" санкций в отношении РФ, - Порошенко
 
 
 
 
 
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