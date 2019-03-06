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 Общество, За рубежом
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Все про:мигранты (567) трудовая миграция (182) Чехия (852) заробитчане (318)

 Чехия не выполнила квоты по мигрантам, потому что приняла "тысячи украинцев", - премьер Бабиш

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш оправдал нежелание выполнять квоты ЕС по приему мигрантов наплывом украинских заробитчан и мигрантов.

Бабиш отверг обвинения Евросоюза в том, что Чехия не солидарна с другими странами ЕС, раз она не принимает мигрантов с Ближнего Востока. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Parlamentnilisty.cz.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza

"Мы хотим сами решать, кого оставить на нашей территории. Невозможно оставить границы открытыми и позволить влиться в ЕС тем, кто не может себя прокормить. И пусть никто говорит, что Чехия не солидарна: тысячи людей из Украины пришли к нам из страны где все еще идет война. И мы приняли их без слов и без оправданий. Но юридически, на основании разрешения на работу и вида на жительство", – сказал Бабиш.

Также на Цензор.НЕТ: Более миллиона украинцев с марта 2018 года выехали на заработки за границу

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что его страна хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев. "Текущая ежегодная мощность – 21 тысяча лиц. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч лиц ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", – сообщил министр.

По данным Министерства иностранных дел, в Чехии легально трудятся 120 тысяч украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3115207
 
 
 Топ комментарии
 
Ви прийняли українців працювати і піднімати економіку, а мова йде про мігрантів- нахлібників, які сидітимуть на виплати з бюджету.
Які всі хитрі Чехия не выполнила квоты по мигрантам, потому что приняла "тысячи украинцев, - премьер Бабиш - Цензор.НЕТ 3125
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не ЕС а хитрожопики из польши и чехии - наплив украинцев по раб визам которие РАБОТАЮТ по 300 часов сравнивают с макаками африканскими которие живут на пособие
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Чехи правы.Большая часть(если не все) жителей Востока едут в ЕС не работать,а паразитировать на социалке и при этом они навязывают свою культуру и поднимают до небес уровень приступности.Почему то в рашку они не бегут.
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Одна страна адекватна, дай волю все побегут.
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Что значит квоты по иммигрантам,а потом что будет квоты по геям?ЕС куда то не туда рулит
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Мы вообще никуда не рулим 27 лет
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вы - кацапы с самого своего появления, то есть где-то последние лет 300, никуда не рулите
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ты, амеба кроме "кацапы абыр абыр валг" другим словам не обучен,лучше поглощай бактерии путем фагоцитоза
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не ЕС а хитрожопики из польши и чехии - наплив украинцев по раб визам которие РАБОТАЮТ по 300 часов сравнивают с макаками африканскими которие живут на пособие
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Хитрожопые это только русские обворовать свою страну,обворовать своего ближнего и с деньгами свалить в Европу,а Польша и Чехия грамотно отстаивают свои интересы,работать украинцев никто не заставляет ,сами едут и должны быть благодарны,что им дают такую возможность заработать
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...а "украинцы" .. ті що розігнали народ по Світу не "хітропопі" ?
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Да эта Меркель своеобразная на всю голову... Зачем вообще негров пускать? Они кроме как бананы собирать ничего не умеют. Вы видели пальмы в Германии? А в Чехии?
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"- Ты слышал, Ванька начитался интернета, купил фальшивый сирийский паспорт и дернул в Германию.
- Ну и как?
- Раскусили его. В мечети креститься начал". (С)
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вопрос в том что и бананы они не хотят собирать, а хотят в Европе на субсидиях жить.Там был один хороший проект закрыть помощь, если их женщины не захотят работать....Интересно как он этот проект.
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"Фальшивые свидетельства о рождении, фиктивные трудовые контракты и прописки. Немецкие чиновники признают - махинации имеют место. Но насколько они масштабны - оценить не могут. У государства не хватает ресурсов тщательно проверять всех и каждого". В Германии планируют сократить пособия на детей
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Потому "беженцы" и рвутся в Германию. Никто ничего не проверяет.
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не проверяли. Мне когда сотрудница-сирийка показала на карте реальную зону войны, было жутко. А рванули все под шумок. Даже фильм вспомнился, как хотели одну страну подвести под согласие в одном вопросе путем ложной информации в СМИ о военных действиях в этой стране.
Моя зарплата стала выше, а вот детские , то их платят 2 раза работающим и город и работодатель
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а ти б хотів щоб твою країну заполонили чорножопі мавпи?
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та хіба в цьому справа??? НЕ ДАВАЙТЕ їм грошей просто так - тільки зроблені на роботі і вони самі звідти потікають, так вроді в Швецарії зробили - оно робота йди роби нехош подихай на морозі з голоду...
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Українці ж мабуть трохи освітченіші, ніж азіати. Тому як робітники - однозначно кращі. Не повезло з освітою трохи - рабська, і з країною - окупована дурнями. А так все нормально.
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как работники китайцы ничем не хуже украинцев,а может и лучше только не нужно из Европы делать Китай
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так мова не про китайців, а про Ближній Схід
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вы написали про азиатов,китайцы азиаты,арабы это ближний и средний Восток и Северная Африка,хотя Ближнй Восток тоже относится к Азии конечно
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Тут речь вообще о ближневосточных: Сирия, Ливия и т.п. Сегодня ты его принял типа беженцем, а завтра оно грузовиком народ на ярмарке давить станет.
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Китай років за десять обійде Еуропу, вже зараз там за тарілку рису ніхто не працює... Зарплата на рівні 500 баксів норма, але ціни не як в Еуропі.
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так "китайцы" роботяги ...поки їх японці 3.14...или то робили щось путнье ...а після приходу комуняк тільки горщики з дерьма ліпити у їх виходить добре все інше куйня ...але багато
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А тут еще вопрос хто жвавіший по життю ,розповідь Українця із Китаю там і про працьовитість і про інші кліше...https://www.youtube.com/watch?v=TvF1KgYSdQg&t=1s
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тей українець бачить тільки те що йому показують ...нехай спробує "повернути" десь в сторону ...
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Чехи правы.Большая часть(если не все) жителей Востока едут в ЕС не работать,а паразитировать на социалке и при этом они навязывают свою культуру и поднимают до небес уровень приступности.Почему то в рашку они не бегут.
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от ті Чехи)), не ******* арабів, і інших муслімів)))
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не знаю), може не хочуть негрів) пивом своїм поїти?! )))
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)) их пыва, по мну, не фонтан. оно сильно горькое (они возмущаются за "горькое" и всегда поправляют -"тёрпкое") туда хмеля они шуруют, видно немерянно.
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я пива не споживаю))), це так згадалось чехи, пиво, ШВЕЙК!
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ти взагалі чеського пива не пив, якщо таку дурню пишеш. У чехів пиао і гірке і терпке і м'яке і яке завгодно - на будь-який смак.
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)) речь шла о немецком. я пью только одно - чешский "будвайзер". в зноймо есть ещё пивоварня ничо. там мона попить вообще свеженького. оно лучше даже "будвайзера". остальное на любителей - хоть хрен туда пусть мокают для "горькости" ))))
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Ви прийняли українців працювати і піднімати економіку, а мова йде про мігрантів- нахлібників, які сидітимуть на виплати з бюджету.
Які всі хитрі Чехия не выполнила квоты по мигрантам, потому что приняла "тысячи украинцев, - премьер Бабиш - Цензор.НЕТ 3125
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чехи в адеквате, цыганам с ближнего востока--намногое комфортнее на дальнем востоке, а это в противоположной стороне.
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))) чехи вслед за поляками распробали действительное супертрудолюбие украинцев и их желание работать за полцены. ведь вторую половину той зарплаты, что они могли бы получать на том же рабочем месте, за ту же смену, они получают работая сверхурочно вторую смену)))). это поняла уже и немецко. остальная европа подтянетца.
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не смогли свою страну построить,придется принимать условия других
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они бы прекрасно смогли построить свою страну. люди действительно супертрудолюбивы, супертерпеливы, но и суперпокорны. возможности построить для себя, а не для властей, им просто не давали, не дают, да и вряд ли дадут (глядя на 44х кандидонов на царство) ((
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Да и не хотят... Хотели бы построили. А может, ума не хвататет. Но я вижу настроению, что не хотят. Хотят туда, где уже построили. И это не хороший признак.
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хочуть там працювати, бо дома працювати за тарілку зупи від порося - нема дурних.
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Эти Чехи о себе думают, о своем народе. В отличии от нас. А то понаедет дешевая сила.
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яка, яка сила? приїдуть тунеядці на велфер і сядуть місцевим на шію.
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Ну бреше, як сивий мерин.. Звідки взялася в нього цифра тисяч мігрантів з України в Чехії, якщо офіційні цифри кажуть зовсім протилежне.. Це вже щось більше нагадує повідомлення Ростату РФ про мільйони туристів в окупованому кацапо-рашистами Криму в розпал курортного сезону..😃😃😃
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"Текущая ежегодная мощность - 21 тысяча лиц. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч лиц ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", - сообщил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3115207

21 тысяча - разве это много? Тысячи - не миллионы.
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Погугли краще тему. Реальна кількість не перевищує декілька сотень за останні п'ять років..
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Хитрые чехи, и рыбку съели и.. Решают свою проблему с недостатком рабочей силы открывая рабочие визы украинцам, а заодно избавляются от необходимости содержать бездельников беженцев с ближнего востока которые работать бы все равно не стали, но при этом бы требовали пособие.
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В данному випадку українці-це робочі (трудові сезонні емігранти) а не емігранти які тікають з Азії та Африки назавжди, яких чехія повинна прийняти за квотою полюбому.. Ох і боться аллахів з акбарами)
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Арабы и индусы ленивые,не работают,а живут на пособия.
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Индусы не ленивые. Но протиивные. А арабы - да. У мусульман вообще считается, что работать должны женщины и рабы. А мужчины должны или воевать, или торговать. Чехія не виконала квот щодо мігрантів, оскільки прийняла "тисячі українців", - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1845
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Європа вже не та яка була на початку дев'яностих. Це вже більше азія чи африка. З цими біженцями не все так однозначно. Ні одна багата арабська країна не взяла до себе цих братів по вірі. А чому? Бо вони їм нафіг не потрібні. Іде простий нахабний захват тереторії європейського континенту, без всяких війн. Простою міграцією населення. Дехто мабудь в єс отримує кошти для лобіювання цих процесів. А чехи і поляки як можуть, чи як уміють так захищають свої інтереси.
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Бабиш ещё тот мудак. Здесь ещё до войны украинцы были самой многочисленной диаспорой. Чехи своё нежелание принимать арабов и негров всегда сводят на украинцев. И хоть экономика Чехии остро нуждается в рабочей силе, но для привлечения людей, фактически ничего не делается. Наши часто работают нелегально, потому что легализоваться непросто. Кстати вчера приматор Праги, на встрече с украинской диаспорой сказал, что некоторые отрасли чешской экономики критически зависят от украинцев, а в процветании Чехии украинцы внесли огромный вклад. Но, повторюсь, реально для привлечения наших, мало что делается.
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Так расширяют же квоты. Хотя и депортируют немало.
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Потребность экономики где то 120000 рабочих, квоты хотят около 20000. Но и по картам не так просто. Чехи хотели набрать рабочих в Греции и Испании, типа там большая безработица, но те их послали, сказали что там холодно. Румыны, поляки,болгары уже в Зап.Европе пашут, нету там cвободных рук. Так что чехам остаётся или украинцев или чучмеков. В последнее время замечаю много монголов и среднеазиатов. Правда произведенные узбеками здесь запчасти для машин, годятся на свалку.
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этак называемые квоты не что иное как навязывание нахлебников и зачастую без оснований. В Украине война занимает более обширную территорию чем в Сирии. Почему им можно и доступно все, а украинцам нет? Да Украину не бомбили, но бомбандиры не наказаны
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Два роки тому щось подібне втирала ЄС тодішня польська прімьєрка Беата Щидло...
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Ну, поляки вообще украинцев "неграми" называют... Чехія не виконала квот щодо мігрантів, оскільки прийняла "тисячі українців", - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 4550
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не приймають чорножопих лінивих мавп - і правильно роблять.
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Не хвилюйтеся пан посол, ми оберемо кого треба.
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Краще вже збільшити квоти для українців (і заробітчан і емігрантів) , ніж тупо годувати субсидіянтів з близького сходу . Українці хочуть працювати за чесну зарплату , чеські працедавці згідні чесно платити українцям , а не дурити їх , недоплачуючи 80% , як це робить український спритник-бізнесмен . То до чого тут біженці з близького сходу ? Це вільний ринок праці . А мільйони українців , мають можливість не залежати від скупердяя працедавця , просто перетнувши кордон . Все нормально Чехія робить .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧехия не выполнила квоты по мигрантам, потому что приняла "тысячи украинцев", - премьер Бабиш
 
 
 
 
 
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