 Чехия не выполнила квоты по мигрантам, потому что приняла "тысячи украинцев", - премьер Бабиш

Бабиш отверг обвинения Евросоюза в том, что Чехия не солидарна с другими странами ЕС, раз она не принимает мигрантов с Ближнего Востока. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Parlamentnilisty.cz.

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"Мы хотим сами решать, кого оставить на нашей территории. Невозможно оставить границы открытыми и позволить влиться в ЕС тем, кто не может себя прокормить. И пусть никто говорит, что Чехия не солидарна: тысячи людей из Украины пришли к нам из страны где все еще идет война. И мы приняли их без слов и без оправданий. Но юридически, на основании разрешения на работу и вида на жительство", – сказал Бабиш.

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Ранее глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что его страна хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев. "Текущая ежегодная мощность – 21 тысяча лиц. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч лиц ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", – сообщил министр.

По данным Министерства иностранных дел, в Чехии легально трудятся 120 тысяч украинцев.