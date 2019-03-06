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 Политика Украины, Общество
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Все про:ветераны (493) Министерство по делам ветеранов (30)

 Кабмин назначил Людмилу Дараган госсекретарем Министерства ветеранов

Кабинет министров Украины назначил на должность государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Людмилу Дараган.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 марта по результатам открытого конкурса.

"Назначили госсекретаря Минветеранов", - сказал агентству вице-премьер-министр Павел Розенко.

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До назначения Людмила Дараган была помощником-консультантом депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Порошенко и координатором проекта "Украина-Солидарность-НАТО".

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Источник: https://censor.net.ua/n3115205
 
 
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Вот нафига было создавать министерство ветеранов?! Был департамент в министерстве социальной политики, вполне достаточно. Но нет, надо насоздавать еще кучу чиновничьих кресел, содержи народ!
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ти не розумієш ніц) в кадровій політиці - "До назначения Людмила Дараган была помощником-консультантом депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Порошенко и координатором проекта "Украина-Солидарность-НАТО".Источник:https://censor.net.ua/n3115205"
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Порошенко розплодився.
http://argumentua.com/novosti/pomoshchnitsa-syna-poroshenko-vyigrala-konkurs-na-gossekretarya-ministerstva-veteranov
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А що воно таке? Звідки воно взялось?У нас що соціальних служб немає,чи немє куди гроші розтринькувати,та й зарплати мабуть немаленькі.
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Министерство ветеранов можно было изначально назвать министерством полюбовниц. Возглавляет его фриз, дараган - госсекретарь. Все при должностях. Кабмін призначив Людмилу Дараган держсекретарем Міністерства ветеранів - Цензор.НЕТ 9228
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин назначил Людмилу Дараган госсекретарем Министерства ветеранов
 
 
 
 
 
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