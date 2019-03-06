 Кабмин назначил Людмилу Дараган госсекретарем Министерства ветеранов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 марта по результатам открытого конкурса.

"Назначили госсекретаря Минветеранов", - сказал агентству вице-премьер-министр Павел Розенко.

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До назначения Людмила Дараган была помощником-консультантом депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Порошенко и координатором проекта "Украина-Солидарность-НАТО".

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