 Билецкий пытался убить меня смертоносным взрывным устройством, - Поклонская

О покушении Поклонская рассказывает в книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст", написанной в соавторстве с супругом Иваном Соловьевым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Поклонская написала, что когда она являлась "прокурором" Крыма, входившие в ее охрану "ополченцы" обнаружили под зданием "прокуратуры" взрывное устройство. Оно "должно было сработать в 8 часов 45 минут, когда большинство сотрудников идут на работу", а автомобиль прокурора "как раз въезжает в ворота прокуратуры".
Читайте на Цензор.НЕТ: На "экс-прокурора" оккупированного Крыма Поклонскую прокуратура завела дело из-за Меджлиса, готовит еще одно - за Сенцова
Она утверждает, что покушение заказал экс-командир украинского полка "Азов", народный депутат Украины Андрей Билецкий. При этом, как написала Поклонская, взрывное устройство установил 19-летний житель Крыма Максим Филатов.
"Когда сотрудники ФСБ принесли в мой кабинет обезвреженное взрывное устройство, я увидела, чем оно было начинено. Это были болты-саморезы, различные небольшого размера стальные детали с острыми краями. Даже на секунду не могу представить, что могло бы случиться, сработай это мощное и смертоносное взрывное устройство. Каков бы был его радиус поражения и сколько человек могли бы пострадать", – пишет бывший оккупационный "прокурор" Крыма. .
Публичных комментариев Андрея Билецкого по поводу обвинений Поклонской нет.
Также на Цензор.НЕТ: Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат Динзе. ДОКУМЕНТ
Крымчанина Максима Филатова военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 6 годам колонии строгого режима. По версии российского следствия, он в апреле 2014 года поджег здание мечети "Чукурча" в Симферополе, а в августе пытался совершить теракт у здания оккупационной "прокуратуры" Крыма.
В "Азове" не подтвердили принадлежность арестованного в Крыму и осужденного в России Филатова к полку.
Это плевок в лицо украинскому народу.
Тупой маньяк спокойно себе ездит в московском метро и без охраны.
Где СБУ?
ИГИЛ пока еще не взяло на себя ответственность
за рождение Натальи Поклонской...
В 2011-2012 годах руководила Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.С октября по декабрь 2012 года работала начальником отдела участия прокуроров в рассмотрении дел апелляционным судом Крыма.С декабря 2012 года по март 2014 года занимала должность старшего прокурора 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины (Киев) - это называется, что Украина ее поставила прокурорить в Крыму? Поставил ее Аксенов, а это совсем не Украина.
Або навпаки. Тут особливий випадок - можливе всяке.
Отобедал, хотел кофе попить - но пока не рискую. От огненных комментов можно стол и монитор заплевать.
Читаю комменты - все приличные мысли из головы улетучились!