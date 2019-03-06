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Все про:Крым (21203) покушение (769) мемуары (9) Билецкий (93) Поклонская (138)

 Билецкий пытался убить меня смертоносным взрывным устройством, - Поклонская

Предательница Украины, бывший оккупационный "прокурор" Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выпустила книгу мемуаров. В ней она утверждает, что Билецкий приказал подложить под здание "прокуратуры" Крыма начиненную саморезами бомбу.

О покушении Поклонская рассказывает в книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст", написанной в соавторстве с супругом Иваном Соловьевым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Поклонская написала, что когда она являлась "прокурором" Крыма, входившие в ее охрану "ополченцы" обнаружили под зданием "прокуратуры" взрывное устройство. Оно "должно было сработать в 8 часов 45 минут, когда большинство сотрудников идут на работу", а автомобиль прокурора "как раз въезжает в ворота прокуратуры".

Читайте на Цензор.НЕТ: На "экс-прокурора" оккупированного Крыма Поклонскую прокуратура завела дело из-за Меджлиса, готовит еще одно - за Сенцова

Она утверждает, что покушение заказал экс-командир украинского полка "Азов", народный депутат Украины Андрей Билецкий. При этом, как написала Поклонская, взрывное устройство установил 19-летний житель Крыма Максим Филатов.

"Когда сотрудники ФСБ принесли в мой кабинет обезвреженное взрывное устройство, я увидела, чем оно было начинено. Это были болты-саморезы, различные небольшого размера стальные детали с острыми краями. Даже на секунду не могу представить, что могло бы случиться, сработай это мощное и смертоносное взрывное устройство. Каков бы был его радиус поражения и сколько человек могли бы пострадать", – пишет бывший оккупационный "прокурор" Крыма. .

Публичных комментариев Андрея Билецкого по поводу обвинений Поклонской нет.

Также на Цензор.НЕТ: Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат Динзе. ДОКУМЕНТ

Крымчанина Максима Филатова военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 6 годам колонии строгого режима. По версии российского следствия, он в апреле 2014 года поджег здание мечети "Чукурча" в Симферополе, а в августе пытался совершить теракт у здания оккупационной "прокуратуры" Крыма.

В "Азове" не подтвердили принадлежность арестованного в Крыму и осужденного в России Филатова к полку.

Источник: https://censor.net.ua/n3115202
 
 
 Топ комментарии
 
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ИГИЛ пока еще не взяло на себя ответственность
за рождение Натальи Поклонской...
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Там к бомбе ещё мешок гавна был привязан😁
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Видимо он его в сексшопе купил вот она и возмущяется,надо было в конюшню ее пригласить может и медальку бы получил.
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Меня больше поражает почему Гиркин ещё эту землю топчет.
Это плевок в лицо украинскому народу.
Тупой маньяк спокойно себе ездит в московском метро и без охраны.
Где СБУ?
Білецький намагався вбити мене смертоносним вибуховим пристроєм, - Поклонська - Цензор.НЕТ 2933
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Кому это ковно сейчас нужно? Вот если его убьют, то кремляди обязательно сделают из него мученика погибшего от рук клятых укропов.
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значит надо ему устроить самоубийство. Білецький намагався вбити мене смертоносним вибуховим пристроєм, - Поклонська - Цензор.НЕТ 9170
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у него в портфельчике болты и саморезы, зачем ему охрана
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Не факт... Його точно пасуть своїж фсбешники, бо на ***** багато назвиздів...
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хто ще сприймає всерйоз цього провокатора?
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ты ему льстиш.он какминимум в половину меньше Білецький намагався вбити мене смертоносним вибуховим пристроєм, - Поклонська - Цензор.НЕТ 1134
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Гиркина путлер охраняет лучше, чем мешки с кокаином... он (Гиркин) путлеру нужен, когда дойдет до Гааги за сбитый "Боинг"... Гиркина будут судить, а путлер -- как бы и ни при чем....
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поэтому Гиркин может говорить, что угодно, про кого угодно, и ничего не бояться....
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А Билецкий ей своим "половым членом" не угрожал?! Кому она "нахрен впёрлась", "юродивая"?...
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опечатка: "грибов" вместо "овощей" ))
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ИГИЛ пока еще не взяло на себя ответственность
за рождение Натальи Поклонской...
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Не ображайте порнозірок Білецький намагався вбити мене смертоносним вибуховим пристроєм, - Поклонська - Цензор.НЕТ 3505. То файні дівчата.
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а ведь это Украина её поставила прокурорить в Крыму...ценный был кадр...многих тут юмористов могла легко упрятать за решетку...нахохотались бы тогда...бараны.
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В 2011-2012 годах руководила Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.С октября по декабрь 2012 года работала начальником отдела участия прокуроров в рассмотрении дел апелляционным судом Крыма.С декабря 2012 года по март 2014 года занимала должность старшего прокурора 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины (Киев) - это называется, что Украина ее поставила прокурорить в Крыму? Поставил ее Аксенов, а это совсем не Украина.

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Девочка ошиблась: не Билецкий, а Балицкий. Білецький намагався вбити мене смертоносним вибуховим пристроєм, - Поклонська - Цензор.НЕТ 7314
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Щоб Білецький пішов на такий ризикованний крок - йому потрібно перед носом помахати добрячою сумой грошей. Для нього простіше вивести тітушок десь під Міністерство внутрішніх справ, генпрокуратуру, МО України, АП. І гроші живі, і ризику нуль.
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Весна... Знову бідолашній в голову надуло...
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А високоточного балончика з монтажною піною, що вприскує піну точно поміж ногами, там на вході не було ? ... Значить це не Білецький був !
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Даже на секунду не могу представить, что могло бы случиться, сработай это мощное и смертоносное взрывное устройствоИсточник: https://censor.net.ua/n3115202 Ну как шо ? Одним болтом разнесло бы нах прокуратуру ,вторым -размазало бы Няшу в бронированном автомобиле , ну а третьим избавило бы мир от главного х...ла и рикошетом ранило спящего неДимона. Білецький намагався вбити мене смертоносним вибуховим пристроєм, - Поклонська - Цензор.НЕТ 4136
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Шуткуєте... А тут справа серйозна. Он як пташки у прокуроршиній голові заспівали.
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Білецький намагався вбити мене смертоносним вибуховим пристроєм, - Поклонська - Цензор.НЕТ 3658

Або навпаки. Тут особливий випадок - можливе всяке.
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Вклочья.
Отобедал, хотел кофе попить - но пока не рискую. От огненных комментов можно стол и монитор заплевать.
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я знову ж, в 2661-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А що там про інших укрофашизтов написано? Чому вона, болєзна, тільки Білецького пєаріт - у Кримняші ж побували і Гриценко, й Порошенко...
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Начнем с того что она лжет, на этом и закончим
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Астанавитесь! Нимагу!!!
Читаю комменты - все приличные мысли из головы улетучились!
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Видно, Мадуро завёз в Госдуму, свежего кокса, с Венесуэлы) вот их и штырит)
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Cудя по тому , что она мочит в госдуме, боньба взорвалась.
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що там у Поклонської замироточило після пам'ятнику царя Миколи ІІ.?
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Та самая скандальная (и очень приятная) миссия No Russian из Modern Warfare 2, с террористической бойней в свинособачьем аэропорту... Білецький намагався вбити мене смертоносним вибуховим пристроєм, - Поклонська - Цензор.НЕТ 2430

Білецький намагався вбити мене смертоносним вибуховим пристроєм, - Поклонська - Цензор.НЕТ 8323
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