 Билецкий пытался убить меня смертоносным взрывным устройством, - Поклонская

О покушении Поклонская рассказывает в книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст", написанной в соавторстве с супругом Иваном Соловьевым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Поклонская написала, что когда она являлась "прокурором" Крыма, входившие в ее охрану "ополченцы" обнаружили под зданием "прокуратуры" взрывное устройство. Оно "должно было сработать в 8 часов 45 минут, когда большинство сотрудников идут на работу", а автомобиль прокурора "как раз въезжает в ворота прокуратуры".

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Она утверждает, что покушение заказал экс-командир украинского полка "Азов", народный депутат Украины Андрей Билецкий. При этом, как написала Поклонская, взрывное устройство установил 19-летний житель Крыма Максим Филатов.

"Когда сотрудники ФСБ принесли в мой кабинет обезвреженное взрывное устройство, я увидела, чем оно было начинено. Это были болты-саморезы, различные небольшого размера стальные детали с острыми краями. Даже на секунду не могу представить, что могло бы случиться, сработай это мощное и смертоносное взрывное устройство. Каков бы был его радиус поражения и сколько человек могли бы пострадать", – пишет бывший оккупационный "прокурор" Крыма. .

Публичных комментариев Андрея Билецкого по поводу обвинений Поклонской нет.

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Крымчанина Максима Филатова военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 6 годам колонии строгого режима. По версии российского следствия, он в апреле 2014 года поджег здание мечети "Чукурча" в Симферополе, а в августе пытался совершить теракт у здания оккупационной "прокуратуры" Крыма.

В "Азове" не подтвердили принадлежность арестованного в Крыму и осужденного в России Филатова к полку.