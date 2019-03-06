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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2615) КС (1255) Труханов Геннадий (174)

 НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС статьи о незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро начало закрывать уголовные производства по статье о незаконном обогащении, которую ранее отменил Конституционный суд. Среди закрытых - дело мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщило НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки нравственным убеждениям, во исполнение решения Конституционного Суда, который фактически узаконил незаконное обогащение в Украине, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины. Среди уже закрытых - дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы ", - сообщили в НАБУ.

Они напомнили, что Одесский городской голова уже обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета. Дело в отношении него слушает Малиновской районный суд Одессы.

"Решение КС о признании неконституционным ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку чиновник обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии ", - отметили в НАБУ.

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В бюро подчеркнули, что решение КС заставляет детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения.

"Вместе с тем другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств, квалифицированные по статьям, которые не отменены КС, будут расследоваться и дальше", - добавили в бюро.

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Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник.

Источник: https://censor.net.ua/n3115197
 
 
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А я простил, а я простил его
Опять-опять-опять.
О, как намаялся я с тобой
Моя рехворма 145...
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Порошенко не уиноуат НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС статьи о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 7051 У него не хватает полномочий НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС статьи о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 3516
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Маловато полномочий будет! Маловато! НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС статьи о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 4262 почти (с)
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Пора розпочинати Майдан і вішати койкого.
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то шо, теперь воровать мона всем и безнаказанно? НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС статьи о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8994
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Можно конечно - только таких как ты да я закроют сразу - а таким как Труханов еще компенсация и дичайшие извинения - а так да можно всем воровать
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а вот ежели ювелирку бомбануть, то это будет кража или незаконное обогащение? НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС статьи о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 1192
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Если миллионов 500 грабанешь - это премия и должность в высших гос органах.
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Нет, можно только миллионы, а если булочку в магазине то 100500 лет.
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С отменой этой статьи пробито очередное днище. Петю и его банду воров - на кол!
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Зато соевые социсследования покажут опять небывалый рост его рейтинга
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ТРУХАНОВ вместе с ПОРОШЕНКО превратили Одессу в город европейского качества!!!
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Петя говорит независимый суд, а оказывается всё было сварганино под конкретных пацанов

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Яркие итоги правления соевого мародера.Вышвырнуть его в один тур,это задача минимум,ну а потом в тюрму со всеми подельниками.
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вальцманат дожирает Украину..
последняя гадость и харчок для украинцев от вольсмана перед его бегством из Украины с награбленными миллиардами..
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Тру-ля-ля, тру-ля-ля … Все могу за три ру***! Дебилы-***
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НАБУ начало закывать дела по решению КС..............А чЕ так торопимся???? ...и почему труха первый "счастливчик"???? - ну да - выборы)))))))
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* закРывать*
Хм...делов то все на 185 млн.гривен...какая мелочь для них(((
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Так а из-за чего Майдан стоял тогда не пойму? Ради повышения цен и тарифов в 10 раз? Так нужно было тогда просто Януковоща попросить он бы сделал вам перемогу, ато бедолага стеснялся повысить цены даже на 10% не то что в 10 раз как Петя.
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Это когда в Украине банда правит страной, а народ деградировал ниже плинтуса. А какие люди в депутатах в Дании. Как говорится , почувствуйте разницу: http://www.sclistok.com/politics/1165-deputat-parlamenta-danii-prevratitsya-na-odnu-nedelyu-v-bezdomnogo.

Обратите внимание, что эти люди не прилетели в Данию с другой планеты, они есть частью этого общество и выходцами с этого общества
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Знаете почему Порошенко для меня враг №1 а Ху*ло враг №2. Пому что Ху*ло стреляет по нам из-за границы а Порошенко в спину.
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Але цей труханов не зрадив. Чесно здав кацапський паспорт. Не побіг як сотні щурів, не пішов пуйлу поклони бити, коли не ясно було де Україна в 2014 зупинить фронт.
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ап-ублікуйте))) весь список, де)-криміналізованих крадіїв-чинуш))
чи це не можна робити бо *****, одразу нападьЁт ?! НАБУ закрило справу Труханова через скасування КС статті про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 7554
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Вот что значит быть патриотом, все можно. Остальные РУКА КРЕМЛЯ.
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Есть народная истина- називи кто твой друг и я скажу кто ты. Если друзья Порошенка Кернес, Труханов, Медведчук, Фирташ, Ахметов, Лукашенко, то не нужно много ума чтобы понять что вся Украина окупирована сепарами и врагами.
Или кто то скажет что все выше перечисленные поменяли свои недавние взгляды и стали патриотами?
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Недарма він хрестиком вишивав з Марфою Порошенко))
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