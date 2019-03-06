 НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС статьи о незаконном обогащении

Об этом сообщило НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки нравственным убеждениям, во исполнение решения Конституционного Суда, который фактически узаконил незаконное обогащение в Украине, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины. Среди уже закрытых - дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы ", - сообщили в НАБУ.

Они напомнили, что Одесский городской голова уже обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета. Дело в отношении него слушает Малиновской районный суд Одессы.

"Решение КС о признании неконституционным ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку чиновник обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии ", - отметили в НАБУ.

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В бюро подчеркнули, что решение КС заставляет детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения.

"Вместе с тем другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств, квалифицированные по статьям, которые не отменены КС, будут расследоваться и дальше", - добавили в бюро.

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Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник.