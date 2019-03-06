 НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС статьи о незаконном обогащении

Об этом сообщило НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вопреки нравственным убеждениям, во исполнение решения Конституционного Суда, который фактически узаконил незаконное обогащение в Украине, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины. Среди уже закрытых - дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы ", - сообщили в НАБУ.
Они напомнили, что Одесский городской голова уже обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета. Дело в отношении него слушает Малиновской районный суд Одессы.
"Решение КС о признании неконституционным ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку чиновник обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии ", - отметили в НАБУ.
В бюро подчеркнули, что решение КС заставляет детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения.
"Вместе с тем другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств, квалифицированные по статьям, которые не отменены КС, будут расследоваться и дальше", - добавили в бюро.
Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник.
Опять-опять-опять.
О, как намаялся я с тобой
Моя рехворма 145...
последняя гадость и харчок для украинцев от вольсмана перед его бегством из Украины с награбленными миллиардами..
Хм...делов то все на 185 млн.гривен...какая мелочь для них(((
Обратите внимание, что эти люди не прилетели в Данию с другой планеты, они есть частью этого общество и выходцами с этого общества
"Все, за что нас уважают, - это благодаря вам!" - Труханов высказался в поддержку Порошенко
чи це не можна робити бо *****, одразу нападьЁт ?!
Или кто то скажет что все выше перечисленные поменяли свои недавние взгляды и стали патриотами?