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Все про:Кабмин (10864) Нафтогаз (2633) Гройсман (4608) Коболев (297)

 Кабмин объявил конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины"

На сегодняшнем заседании правительство приняло решение о проведении конкурса на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Конкурс стартует 23 марта, когда контракт теперешнего главы компании Андрея Коболева закончится.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, решение было приняло на заседании правительства 6 марта.

Конкурс начнется 23 марта, на следующий день после окончания контракта нынешнего главы компании Андрея Коболева.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство обратится к Наблюдательному совету "Нафтогаза" по поводу условий контракта нового главы правления.

"Мы все сделаем, чтобы украинские компании были открытыми и публичными", – отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это более семи цифр до запятой", - Коболев о своей зарплате

Источник: https://censor.net.ua/n3115196
 
 
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да за такую премию как Коболеву отслюнявили и Ахметов будет в конкурсе учавствовать. Кабмін оголосив конкурс на посаду глави правління НАК "Нафтогаз України" - Цензор.НЕТ 4704
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Назначение нового главы пройдет на конкурсной основе - кто больше даст.
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можно я хотя бы на пару месяцев? Мне только дом достроить и маме денег переслать?
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вообще ох@ел, тут уже есть такая очередь!
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зачем так долго из-за таких пустяков? На "дом и маму" тебе пару минут с головой хватит Кабмін оголосив конкурс на посаду глави правління НАК "Нафтогаз України" - Цензор.НЕТ 1991
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Кабинет министров объявил конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Ураины".

Мабуть, між Коболєвим та Свинарчуком...
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Раися апплодирует стоя.... так как Коболев ей поперк горла.... а новый сделает все чтобы она ничего не потеряла.... и чтобы в международных судах проиграла раисе... просто что нибудь где нибудь затянет .... и миллиардные убытки Украине обеспечены....

Напоминает ...делить шкуру неубитого медведя..... Уже переживают заранее что надо выплатить процент... а потом будет проще.... не с чего будет платить процент....
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А мне нассать на рабсию - меня интересует, что мне цену на газ взвинтили, а эта тварь теперь за мой счет прибылью нафтогаза хвастается. Государственной компании
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не неси чушь - те судовые иски это было техническим заданием вот от куда такая уверенность что только коболев с этим справится мог - нанять европейские адвокатские конторы что бы выиграть и без того безпроигрошное дело
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Или паренек соскочит, или продолжит. Картина маслом и так хорошо, и так.
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а об американской мамке ты подумал...как же она теперячи на одну пенсию жить то будет...
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ми вже всим циганським табором написали заяви. Чекаємо призначення. згодні усі разом на половину премії працювати.
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Коболев технично выводится из игры. Теперь его надежно спрячут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин объявил конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины"
 
 
 
 
 
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