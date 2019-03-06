 Кабмин объявил конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины"

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, решение было приняло на заседании правительства 6 марта.
Конкурс начнется 23 марта, на следующий день после окончания контракта нынешнего главы компании Андрея Коболева.
Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство обратится к Наблюдательному совету "Нафтогаза" по поводу условий контракта нового главы правления.
"Мы все сделаем, чтобы украинские компании были открытыми и публичными", – отметил он.
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Мабуть, між Коболєвим та Свинарчуком...
Напоминает ...делить шкуру неубитого медведя..... Уже переживают заранее что надо выплатить процент... а потом будет проще.... не с чего будет платить процент....