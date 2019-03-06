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 Послы ЕС согласовали санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе, - Йозвяк

Послы ЕС согласовали санкции против восьми российских граждан, причастных к атаке на украинские суда в Керченском проливе. Они вступят в силу уже на следующей неделе.

Об этом сообщил постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС согласовали санкции против 8 человек из России, ответственных за задержание 24 военнослужащих из Украины после инцидента в Азовском море в ноябре. Их введут в действие на следующей неделе. Также на 6 месяцев продлят санкции против 163 человек и 44 предприятий причастных к оккупации Крыма", - написал он.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3115193
 
 
 Топ комментарии
 
Наверное европейские послы не знают что те кто захватывал украинские суда и так по закону РФ невыездные из страны и им плевать на ваши санкции да и счетов в Швейцарском банке у них вряд ли имеется.
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Уж не позорились бы европейцы с такими санкциями, лицемеры.
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За захват трех военных кораблей государством кацапстан санкции против восьмерых кацапов? Гора родила мышь. Мальдивский главнокомандующий и то больше пропиарился на ожидании этих санкций.
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узнав хйлопутин всю ночь плакаль
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8 кацапа? Ого! Это сверхпотужни санкции! Завтра же кацапы вернут моряков, которых Офшорник послал им в лапы
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Так уже ж вернули.
)(уйло как только о персональных санкциях против своих подчинённых услышал - сразу обоссался от страха и приказал вернуть всех.
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Чем ответит однотуровый кондитер? Неужели визовым режимом? Даже страшно подумать!
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За захват трех военных кораблей государством кацапстан санкции против восьмерых кацапов? Гора родила мышь. Мальдивский главнокомандующий и то больше пропиарился на ожидании этих санкций.
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Уж не позорились бы европейцы с такими санкциями, лицемеры.
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Наверное европейские послы не знают что те кто захватывал украинские суда и так по закону РФ невыездные из страны и им плевать на ваши санкции да и счетов в Швейцарском банке у них вряд ли имеется.
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Конечно, знают. Чисто формальные "санкции" "для галочки".
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"санкции против 8 человек"

Как бы и галочку поставили, что якобы санкции и одновременно с этим - 0 эффект. Мощно...
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весь мир уже понял что ПОРОШЕНКО победит в один тур!! его рейтинг растет 5-6 % в неделю!!!
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А уж после таких санкций сразу на 10% рванет, как только уломал запад на такую жестокость.))
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это называется азовский пакет санкций, который был хорошо распиарен, а на поверку оказался полной херней над которой в кремле ржут и остановится не могут.
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,,очень очень серьёзная реакция ЕС,,
Вы спокойно отпустили экипаж. Норд
Фсбешников обменяли в пропорции
Таких всегда наказывают
Только не ,,элита ,, страдает а простые патриоты
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тема "глибокого занепокоєння" в даних потужних санкціях не розкрита ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПослы ЕС согласовали санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе, - Йозвяк
 
 
 
 
 
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