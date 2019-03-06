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 Политика Украины
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Все про:Холодницкий (591) САП (1000) Йованович (142)

 Пусть Йованович комментируют дипломаты. Ждите, будет интересно в понедельник, - Холодницкий

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий высказался о вчерашней рекомендации посла США в Украине Мари Йованович уволить его с поста руководитель САП из-за потери доверия.

Слова Йованович Холодницкий оценил в комментарии изданию "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Руководитель САП сказал, что заявления дипломата должно комментировать Министерство иностранных дел Украины.

"Я не могу комментировать дипломатов. Пусть дипломатов комментируют дипломаты. Я думаю, пусть комментирует МИД. Я не уполномочен на дипломатические отношения с любым другим государством. Комментировать пока нечего. Подождите понедельника. В понедельник все прокомментируют", – сказал Холодницкий.

Также на Цензор.НЕТ: Холодницкого и Сытника вызвали на заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции ВР из-за хищений в оборонке, - нардеп Береза

Холодницкий заявил, что не даст возможности обливать грязью САП.

"Ждите, будет интересно в понедельник. Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Никакой пресс-конференции, мы просто выполняем работу: надо показать кто работает, а кто...", – добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: САП ведет более 10 производств по оборонной сфере, - Холодницкий. ВИДЕО

Накануне посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Назара Холодницкого необходимо уволить, так как он потерял доверие в борьбе с коррупцией.

Также посол добавила, что необходимо провести расследование в отношении лиц, причастных к коррупции. Эти лица должны предстать перед судом, и, если их вина будет доказана, они должны "оказаться в тюрьме", отметила Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/n3115192
 
 
 Топ комментарии
 
Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Источник: https://censor.net.ua/n3115192 Пусть Йованович комментируют дипломаты. Ждите, будет интересно в понедельник, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1400

и это говорит юный хенерал с нездоровым румянцем, который сливает коррупционерам инфу и шастает по ночам в АП чаю попить??
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Что закроете Ахметова?, за незаконное обогащение, спонсирование и сотрудничество с террористами ЛНР ДНР, спонсирование и получение неправомерной выгоды, от режима правления Януковича, закроете всех причастных к схемке Ахметова Роттердам+... если не это то идите вы на хeр со своими понедельниками...
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безвиз и Томос плохо? ташнит тебя лапоть от Побед Украины.
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АХАХАХА НЄКОЦАПЬ обізвався - українською спілкуйся мурло
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Козлов не вчили, що в українській мові при звертанні змінюється відмінок, а саме звертання відокремлюється комами? Нехай Йованович коментують дипломати. Чекайте, буде цікаво в понеділок, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3342
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Тебя отвести некому? Не капризничай...подожди на стульчики.Лапоть ты с рязанской конюшни.
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Вот смотри:

ты против Томоса,
ты против безвиза,
ты не знаешь, что президент Украины не может снять Холодницкого...

так кто кацап ?
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сцыте люди в потолок!
Я вам томас приволок!
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это макарошки или хер без соли под елочкой ты лапоть пережрал?
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Достал из шкатулки и протёр монокль, чтобы в понедельник по классике всё было Пусть Йованович комментируют дипломаты. Ждите, будет интересно в понедельник, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1720
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в связи с такими заявлениями чиновников - "Объявление: 55-летняя
женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь не психованного научить
ее интернету." )))) програмеров мона трольнуть за кофой )))
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Через 20 минут стендап и потом обед, надо прикольнуть коллег ))))))))
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Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Источник: https://censor.net.ua/n3115192 Пусть Йованович комментируют дипломаты. Ждите, будет интересно в понедельник, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1400

и это говорит юный хенерал с нездоровым румянцем, который сливает коррупционерам инфу и шастает по ночам в АП чаю попить??
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Цикаво, а с Медведчуком они пересекаются на ночных посиделках у главного враха *****? Пусть Йованович комментируют дипломаты. Ждите, будет интересно в понедельник, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7094
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легко!
не совсем в тему, пардон, но тем не менее...
в сеть слили методички порохолюбцев))
Я многих местных "патрийотов" и "патрийоток" узнал...
Ржу Нехай Йованович коментують дипломати. Чекайте, буде цікаво в понеділок, - Холодницький - Цензор.НЕТ 490
https://www.volynnews.com/news/all/shtab-petra-poroshenka-pobuduvav-merezhu-treneriv-ta-odnodumtsiv-ahi/
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Оказуецца у порохоботов в методичке даже ролевые игры предусмотрены. Ггг Нехай Йованович коментують дипломати. Чекайте, буде цікаво в понеділок, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9071
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один бомкнутый , чуть выше, к тебе уже прилип)))
Не отступает ни на на шаг. Там в отдельной теме "досягнення порошенка" как раз про безвиз и томос Нехай Йованович коментують дипломати. Чекайте, буде цікаво в понеділок, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2344
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шо вы оба тут цьом-цьом устроили ? )))
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От що батіг чудодійний робить!
Хтоб ще суддів перетянув!
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Йованович зря говорить не будет. Она что-то знает... Сидеть шоколадной шайке, и продажному Холодницкому тоже, после выборов.
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Опять Порошенко виноват.Вы без него рассвет не встречаете,даже если в соседнем дворе колёса в машине порежут.Кто ваш кандидат-фантазёр,который всё порешает назовёте хоть?Или как всегда постесняетесь,только на вентилятор лайно кидать...
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Опять Порошенко "не виноват"! Берут судьи, воружт брюлики прокуроры, воруют насировы, покрывают холодницкие, воруют оборонные отцы и дети - воруют на крови! - а Порошенко нигде "не виноват"! Царь хороший - бояре плохие!
Оближи говно с вентилятора! Прямо на ходу! И продолжай убеждать меня, что это повидло!
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Ты облизывать привык.Советы бывалого даёшь? Так назови ИМЯ кем заменишь? А не крути хвостом шилокрут кацапский...
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нет у нас в Украине никакого царя.

Пора бы тупым кацапам уже всосать, что полномочия Президента Украины не такие, как у их царя *****
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Слава Украине,брат лихой!!! Стрелка по прежнему не видно.
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Розовощекий озверел, концу соевого мародера
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Что мразь, подашь в Печерский суд заяву о защите чести?
Или завалите её как директора ювелирного завода?
Вам никто не верит!
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Что закроете Ахметова?, за незаконное обогащение, спонсирование и сотрудничество с террористами ЛНР ДНР, спонсирование и получение неправомерной выгоды, от режима правления Януковича, закроете всех причастных к схемке Ахметова Роттердам+... если не это то идите вы на хeр со своими понедельниками...
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А про какой понедельник он говорит? Что-то совсем с головой не дружат, если несут такую пургу на всю страну. Или сказать уж совсем нечего, или ждет команду от хозяина. Ведь это факт, что столько лет работают, а на выходе - полный ноль. Тут без крыши уж никак.
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Розовый ты поросёнок, почему никого не спалил и не посадил за все эти годы? Почему ты и твои коллеги такие немощные и подчиняетесь напрямую "главному"? Кому вы нужны такие, управляемые банковой?
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Холодницкий заявил, что не даст возможности обливать грязью САП.

"Костьми лягу, но от кормушки принципов не откажусь!" - Холодницкий.
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я думаю, среди властей даже нихто так и не очконул )))
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5 лет коту под хвост и тут, за 3 недели до выборов, все порешают. Это касается власти, *****, САП, генпрокуратура и вся пиз..... та, суды, все возможные. Ну, НЕ СМОГЛИ. Тилькы дурэнь цього не бачить.
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холодницкий! а кого ты посадил? чем ты вообще занимаешься? тотальная коррупция убила страну, а ты чухаеш яйца и считаешь бабки. Кокого хрена я должен платить тебе зарплату?
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Посыпется скоро вся шаткая Рошеновская конструкция.
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Надо отдать должное Йованович...терпеть ТАКОЙ бардак 2 года!!!!
Видимо ее аргументы и выдержка закончилось - это черная метка мародерам и их покрывателям.
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Интересно будет,когда сменится воровская бригада. Нехай Йованович коментують дипломати. Чекайте, буде цікаво в понеділок, - Холодницький - Цензор.НЕТ 4224
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А він не син Свинарчука?Дуже схожий,та і цей нездоровий рум"янець))
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на должности типа, первые лица САП и НАБУ, нужно брать специалистов после 40 лет, когда определённый профессиональный опыт дополняет жизненный опыт, а подростковая наивность и максимализм превратились в трезвый расчет пути достижения целей и не убиваемый оптимизм..
Холодницкий просто пацан в коротких штанишках.. его уровень, пом прокурора районного уровня..
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А що тут коментувати. Знімати і притягати до відповідальності за бездіяльність.Рило наче червоний ліхтар,одержує сто тис грн, і нічого не робить КОЗЕЛ. Нехай Йованович коментують дипломати. Чекайте, буде цікаво в понеділок, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7250
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Интересно будет, когда тебя посадят, ****.
Такое впечатление, что у нам вообще честных чиновников нет.
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Не для того Дядя Сэм в Украину миллиарды вливал, чтобы всякая школота на нем каталась
Это касается также бабыюли, зелёнки и прочей шушары.
Амерам для ракет средней дальности очень даже подходит хутор Михайловский
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А що в понеділок? Почне відмивати чергового хапугу?
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Ну поинтригуй нас, поинтригуй... Четвертый год жрете в три горла за народные деньги и никакого толку, осталось только подождать до понедельника.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПусть Йованович комментируют дипломаты. Ждите, будет интересно в понедельник, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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