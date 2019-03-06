 Пусть Йованович комментируют дипломаты. Ждите, будет интересно в понедельник, - Холодницкий

Слова Йованович Холодницкий оценил в комментарии изданию "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Руководитель САП сказал, что заявления дипломата должно комментировать Министерство иностранных дел Украины.
"Я не могу комментировать дипломатов. Пусть дипломатов комментируют дипломаты. Я думаю, пусть комментирует МИД. Я не уполномочен на дипломатические отношения с любым другим государством. Комментировать пока нечего. Подождите понедельника. В понедельник все прокомментируют", – сказал Холодницкий.
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Холодницкий заявил, что не даст возможности обливать грязью САП.
"Ждите, будет интересно в понедельник. Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Никакой пресс-конференции, мы просто выполняем работу: надо показать кто работает, а кто...", – добавил он.
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Накануне посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Назара Холодницкого необходимо уволить, так как он потерял доверие в борьбе с коррупцией.
Также посол добавила, что необходимо провести расследование в отношении лиц, причастных к коррупции. Эти лица должны предстать перед судом, и, если их вина будет доказана, они должны "оказаться в тюрьме", отметила Йованович.
ты против Томоса,
ты против безвиза,
ты не знаешь, что президент Украины не может снять Холодницкого...
так кто кацап ?
Я вам томас приволок!
женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь не психованного научить
ее интернету." )))) програмеров мона трольнуть за кофой )))
и это говорит юный хенерал с нездоровым румянцем, который сливает коррупционерам инфу и шастает по ночам в АП чаю попить??
не совсем в тему, пардон, но тем не менее...
в сеть слили методички порохолюбцев))
Я многих местных "патрийотов" и "патрийоток" узнал...
Ржу
https://www.volynnews.com/news/all/shtab-petra-poroshenka-pobuduvav-merezhu-treneriv-ta-odnodumtsiv-ahi/
Не отступает ни на на шаг. Там в отдельной теме "досягнення порошенка" как раз про безвиз и томос
Хтоб ще суддів перетянув!
Оближи говно с вентилятора! Прямо на ходу! И продолжай убеждать меня, что это повидло!
Пора бы тупым кацапам уже всосать, что полномочия Президента Украины не такие, как у их царя *****
Или завалите её как директора ювелирного завода?
Вам никто не верит!
"Костьми лягу, но от
кормушкипринципов не откажусь!" - Холодницкий.
Видимо ее аргументы и выдержка закончилось - это черная метка мародерам и их покрывателям.
Холодницкий просто пацан в коротких штанишках.. его уровень, пом прокурора районного уровня..
...ждите понедельника - Холодницкий.
Ждать чего????....ВОТ ЭТО!!!!...НАЧАЛО!
Такое впечатление, что у нам вообще честных чиновников нет.
Это касается также бабыюли, зелёнки и прочей шушары.
Амерам для ракет средней дальности очень даже подходит хутор Михайловский