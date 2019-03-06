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 Политика Украины
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Все про:Укроборонпром (585) Данилюк Александр (296)

 Это "кидалово". Так стратегические отношения не строятся, - кандидат в президенты Данилюк о ситуации в "Укроборонпроме"

Глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк прокомментировал вчерашнее заявление чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мэри Йованович о ситуации вокруг расследования Бигуса и напомнил об отмененном тендере Укроборонпрома, участие в котором принимали советник Маргарет Тэтчер и Главнокомандующие НАТО.

Об этом пишут Українські новини.

Госпожа Мэри Йованович вчера заявила, что Кабинет Министров Украины должен провести аудит государственного концерна "Укроборонпром", вокруг которого в СМИ разгорелся скандал. По ее словам, это поможет в борьбе с коррупцией в секторе нацбезопасности. Данилюк, который был в свое время советником министра обороны, пояснил:

"Реакция США абсолютно закономерна. Объявить тендер на реформирование Укроборонпрома, получить среди заявок команду из нескольких бывших главнокомандующих НАТО, советника Тэтчер, мастодонтов Уолл-Стрит и скромного меня и потом не провести тендер. Это называется "кидалово". Так стратегические отношения не строятся".

Данилюк напомнил, что речь идет о тендере по стратегическому реформированию украинского оборонно-промышленного комплекса, который Укроборонпром объявлял в декабре 2018 года. Победитель должен сконцентрироваться над совершенствованием стратегии корпоративной и производственной реструктуризации Укроборонпрома. Интересно, что заявку на участие в тендере подала группа высокопоставленных офицеров Вооруженных Сил США, среди которых два бывших Главнокомандующих объединенными силами НАТО во главе с президентом исследовательского центра Potomac Foundation профессором Филиппом Карбером. Но, тендер по непонятным причинам был отменен Укроборонпромом.

Помочь провести реформы соглашались лучшие американские специалисты, команда экспертов состояла из самого профессора Карбера, который был советником по вопросам безопасности Генерального секретаря НАТО Манфреда Уорнера и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер; четырехзвездочных генералов Уэсли Кларка и Филиппа Бридлава, занимавших должность Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе, и трехзвездного генерала Фредерика Ходжеса, который до недавнего времени командовал сухопутными войсками США в Европе, также Гарольда Дебланка, экс-вице-президента компании Lehman Brothers Holdings и LCOR Inc., и Майкла Семенса, ведущего технического эксперта по вопросам обороны. Единственным украинцем в команде фонда был именно руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк, экс-советник министра обороны Украины, также с 2015 года - научный сотрудник Potomac Foundation.

Данилюк напомнил, что согласно условиям тендера, победитель должен сконцентрироваться над совершенствованием стратегии корпоративной и производственной реструктуризации Укроборонпрома, а также сопровождением практического внедрения разработанных рекомендаций. По мнению эксперта, отмена крайне необходимого для Украины тендера, не прибавила позитива в отношения со стратегическим партнером - США. Поэтому, резкое заявление чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки вполне понятно.

Это кидалово. Так стратегические отношения не строятся, - кандидат в президенты Данилюк о ситуации в Укроборонпроме 01

Александр Данилюк специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди. Один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. Зарегистрирован кандидатом в президенты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3115189
 
 
 Топ комментарии
 
Данилюк це мутний персонаж, який захоплював міністерства під час Майдану, хотів бути міністром економіки і всіляко підштовхував майданівців до активних дій, щоб спровокувати розстріл Майдану. Особа наближена до Гелетея та закарпатських бандитів-контрабандистів, фактично агент порошенка.
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Данилюк це мутний персонаж, який захоплював міністерства під час Майдану, хотів бути міністром економіки і всіляко підштовхував майданівців до активних дій, щоб спровокувати розстріл Майдану. Особа наближена до Гелетея та закарпатських бандитів-контрабандистів, фактично агент порошенка.
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а это - вообще агенты Госдепа:
...профессора Карбера, который был советником по вопросам безопасности Генерального секретаря НАТО Манфреда Уорнера и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер; четырехзвездочных генералов Уэсли Кларка и Филиппа Бридлава, занимавших должность Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе, и трехзвездного генерала Фредерика Ходжеса, который до недавнего времени командовал сухопутными войсками США в Европе, также Гарольда Дебланка, экс-вице-президента компании Lehman Brothers Holdings и LCOR Inc., и Майкла Семенса, ведущего технического эксперта по вопросам обороны..
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"объявление на дверях
отдела кадров укроборонпрома:

"приёма на работу нет. работа
передаётся по наследству"." (С)
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Та він бігав по майдану ще при прищавому, потім кудись пропав.А це знов сплив,гівно не тоне.ще й в президенти мітить. Это "кидалово". Так стратегические отношения не строятся, - кандидат в президенты Данилюк о ситуации в "Укроборонпроме" - Цензор.НЕТ 6178
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Александр Владимирович Данилюк (укр. Олександр Володимирович Данилюк; род. 26 сентября 1981, Киев) - украинский общественный деятель, адвокат и координатор общественного движения «Спильна справа». Советник министра обороны Украины (Гелетея) с июля по ноябрь 2014 года. Приобрёл широкую известность, руководя захватами зданий министерств во время Евромайдана.

Зарегистрирован 28.01.2019 года кандидатом в президенты Украины под номером 22. Главной целью участия в президентских и парламентских выборах называет противодействие российскому реваншу и гибридной агрессии, а также призывает к национальной солидарности и консолидации ради противостояния этим вызовам.Доверенными лицами кандидата в Президенты Украины Александра Данилюка в общенациональном избирательном округе стали экс-сотрудники Главного управления разведки (ГУР) капитан первого ранга Юрий Смищук и полковник Дмитрий Соболев, а также полковники запаса Генерального штаба Вооруженных сил Украины Вячеслав Протопопов и Сергей Литвиненко. Распорядителями избирательного фонда кандидата стали Николай Жерновой, киборг из 81 бригады десантно-штурмовых войск, который до войны возглавлял криворожскую организацию гражданского движения "Спильна Справа" и Владимир Максимов, экс-командир разведки бригады быстрого реагирования Национальной гвардии. Уполномоченным представителем в ЦИК стал адвокат Назар Первак, до недавнего времени - член Совета общественного контроля НАБУ.

Из-за открытия уголовных дел за организацию массовых беспорядков и захват зданий был вынужден тайно покинуть пределы Украины и укрыться в Лондоне. В связи с тем, что МВД закрыло лишь дело по организации массовых беспорядков и убрало из списка разыскиваемых, оставив уголовное дело по захвату государственной власти и свержению конституционного строя, Александр Данилюк планирует возвращаться в Украину нелегально.
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Это называется "кидалово". Так стратегические отношения не строятся".Источник: https://censor.net.ua/n3115189
Могли бы взять в долю.А пока Это называется "кидалово".
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Данилюк - родственник Гелетея. Мародера начало сливать близкое окружение.
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Я правильно понял из текста, что он Свынарчкуов сравнил с несколькими бывшими главнокомандующими НАТО, советника Тэтчер, мастодонтов Уолл-Стрит ???
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Неправильно. Он пишет, что свынарчуки объявили тендер на реформирование Укроборонпрома. В тендере участвовали авторитетнейшие и известные специалисты НАТО и т.д. А потом свынарчуки отменили тендер. Передумали реформировать. А то шоколад капать перестанет.
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А воно ще й кандидат в президенти? Чи просто підспівує позицію Банкової?
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Наші рехворматори ще б який міжнародний тендер на командування ЗСУ оголосили...
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В Украине все признаки захвата власти мафией. Пахан просто меняется и все.
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Мутний кадр і з дуже цікавою біографією.. Майно в Криму тримає, хоч і на дружину записав.. А це не багато не мало, а дві земельні ділянки 1128 м кв., гараж 100 квадратів, дві квартири 49 квадратів та ще і будинок біля моря 80 м квадратних...
Дивно, як такого "патріота" окупанти ще досі не розкуркулили ... Ще і в "кандидати" попхався, як самовисуванець... Откуда деньги, Зин..??? 😕😕😕😕😕
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(((не ну вы троллота даже статью умудрились не прочитать и разобраться - но пишете, шо вам надо ,бо не заплатят - народ читайте и запоминайте троллей писателей)))))))
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" Кто не знает Любочку? Любу знают все..." ( Маша и Медведи "Любочка")😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто "кидалово". Так стратегические отношения не строятся, - кандидат в президенты Данилюк о ситуации в "Укроборонпроме"
 
 
 
 
 
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