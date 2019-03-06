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 Политика Украины, Общество
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Все про:майдан (3887) расследование (2466) преступления против Майдана (12) Труба (69) ГБР (240)

 Директор ГБР попросит генпрокурора решить вопрос подследственности расследования дел Майдана

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба намерен инициировать вопрос подследственности расследования дел по событиям во время Революции Достоинства перед генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Труба заявил в ходе экспертной дискуссии 6 марта в Киеве, комментируя замечания адвоката семей погибших и потерпевших на Евромайдане Виталия Титыча о том, что в настоящее время не ясна ситуация с тем, кто должен расследовать эти дела.

Труба напомнил свою позицию о том, что не считает правильным передавать тысячи томов дел следователям ГБР.

По словам директора ГБР, он трактует норму закона таким образом, что у управления спецрасследований есть два года с момента начала работы ГБР для завершения расследований.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что этот вопрос необходимо вынести в плоскость предметной дискуссии и четко определить, в чьей подследственности будет расследование дел Майдана.

"Я со своей стороны этот вопрос в ближайшие дни инициирую перед генеральным прокурором Украины", - сообщил Р.Труба.

Источник: https://censor.net.ua/n3115188
 
 
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П"ять років,все тільки починається.Слава царю Петру!!!
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Следствие ждёт когда новые деревья вырастут на месте спиленных)))
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Югик решит, бахнет стакан и решит. Ответ будет, а х.з. - образования то нет.
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Це яке пробите дно сьогодні, панове? Бо я вже втратив лік...
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Хз. Можно только с большой долей вероятности сказать, что не последнее...
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Надо так организовать следственную последовательность, чтоб и до следующих выборОв хватило?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректор ГБР попросит генпрокурора решить вопрос подследственности расследования дел Майдана
 
 
 
 
 
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