EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1377  27
Материалы по теме:
Все про:Горбатюк (329) Киселев Сергей бизнесмен (1)

 Убитый в Киеве ювелир Киселев мог быть потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров", - Горбатюк

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что убитый накануне в Киеве владелец ювелирного завода Сергей Киселев проходил по делу "бриллиантовых прокуроров". Спикер ГПУ Лысенко утверждает, что это не так.

О связи убитого Киселева с делом "бриллиантовых прокуроров" руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал корреспонденту УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после открытия дела о взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина правоохранители провели ряд обысков и нашли драгоценности и другие материальные ценности, которые в свое время в рамках уголовного дела еще во времена экс-президента Виктора Януковича были изъяты у Киселева.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убитый бизнесмен Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров", - фигурант дела Корниец

После этого было возбуждено еще одно дело – об утрате изъятых ценностей, и это дело расследовал тогда еще Департамент спецрасследований ГПУ. Но в мае прошлого года по решению генпрокурора это дело было передано в Национальное антикоррупционное бюро, сообщил Горбатюк.

"Было дело об утрате изъятого имущества. Это имущество якобы хранилось после возбуждения дела против Киселева в 2010 или в 2011 годах. А потом оказалось, что изъятого имущества нет там, где оно должно храниться, и по факту потери имущества было зарегистрировано производство. Однако в мае его передали в НАБУ. А где сейчас оно, мне неизвестно", – сказал Горбатюк, добавив, что на момент передачи дела в НАБУ подозреваемых в нем не было.

Говоря о процессуальном статусе Киселева в производстве об исчезновении ценностей, Горбатюк предположил, что он фигурировал как потерпевший.

Похожую информацию ранее обнародовал бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак. Он сообщил, что Киселев был одним из ключевых свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров".

Также на Цензор.НЕТ: Трепак ушел из СБУ из-за дела "бриллиантовых прокуроров", его переход к Гриценко - это сильный удар по команде президента, - Бутусов

Накануне спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что убитый Киселев не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве.

Напомним, 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева. По словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".

Источник: https://censor.net.ua/n3115187
 
 
 Топ комментарии
 
Где вам бл@дь реформ не хватает?????
 показать весь комментарий
 
Красавцы ,золото брульянты хапнули.Потерпевшего грохнули.Реформы во всей красе.
 показать весь комментарий
 
ГПУ уже совсем свихнулась под руководством кума мальдивского мародера.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ГПУ уже совсем свихнулась под руководством кума мальдивского мародера.
 показать весь комментарий
 
 
Навіть прокурвори не вірять у перемогу Петра Порошенко,який їх кришував,ось і вбили потерпілого,щоб сховати кінці у воду.
 показать весь комментарий
 
 
эти дела уже давно сданы в суд. Лежат там в судах уже 3 года. В этом Порошенко виноват? вы думаете - в украине, как и в вашей рашке, президент влияет на приговор?
 показать весь комментарий
 
А кто автор судебной реформы по которой судьи сами решают, кто из них достоин, а кто нет, а комитету добропорядочности отводится роль ничего не решающей ширмы?
 показать весь комментарий
 
 
о, Петины хейтеры первыми в коментах отметились, болезные.
 показать весь комментарий
 
почему?
Потому, что называю вещи своими именами?
 показать весь комментарий
 
Красавцы ,золото брульянты хапнули.Потерпевшего грохнули.Реформы во всей красе.
 показать весь комментарий
 
 
кража произошла ДО войны.
в 2016 году дело уже передали в суд.
что не так? вам хочется, чтобы президент имела влияние на суды? или нет?
вам не угодишь. Потому не стоит и стараться.
 показать весь комментарий
 
Порохосос, мне можно угодить знаешь как? Если эти два упыря замгенпрокурора будут сидеть в тюрьме, причем до выборов, а обещалки, что их посадят потом, после выборов, меня не устраивают. Про "не влияние" на суд администрацией президента не стоит позориться. Оно даже на конституционный суд повлияло так, что тот внаглую отменил статью о незаконном обогащении.
 показать весь комментарий
 
 
При чем тут война ?Ты потерял связь с реальностью.
 показать весь комментарий
 
 
Наглый порохоботский звиздежь, почему-то "независимые" суды всегда судят в пользу барыги, а если это не так, то потом судят самих судей.
Відсторонили суддю, що відмовилась арештувати Саакашвілі
 показать весь комментарий
 
 
Президент был обязан реформировать суд, прокуратуру и МВД, но не сделал этого. Как были они коррупционными, так и остались.
 показать весь комментарий
 
 
Потерпевший еще раз стал потерпевшим посмертно.
 показать весь комментарий
 
 
Концы в воду. А ведь этих "бриллиантовых" упырей когда-то хлопнул на этом Давид Сакварелидзэ! Ото в Генпрокуратуре и АП истерика была! И ведь Луцык их до сих пор держит у себя, никого не уволил, не отстранил, всё по красоте.
 показать весь комментарий
 
 
какие еще концы - если дело с января 2016 года уже лежит в суде. Следствие закончено и передано В СУД!!
что не так? спрашивайте с судей.
 показать весь комментарий
 
Как какие? Потерпевший уже того, убит.
 показать весь комментарий
 
И с чего ты взял, что дело передано в суд?
 показать весь комментарий
 
Ну судя по сегодняшней заяве посла США дело ювелира Киселёва Назарка Холодок похоронит так же, как и много других.
 показать весь комментарий
 
Тем временем возле Днепра потужно горит завод по производству пластмассы. Токсичный дым тянет в город, уже в воздухе начинает неслабо так пованивать, и всё сильнее. Чтоб вы понимали, пластиковый дым - опасное дело.
Но что-то на Цензоре никаких новостей.
 показать весь комментарий
 
Убитый в Киеве ювелир Киселев мог быть потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров", - Горбатюк.

Звичайно, він уже так "потерпів", що далі вже нікуди...
 показать весь комментарий
 
 
Ювелир Киселев был КЛЮЧЕВЫМ СВИДЕТЕЛЕМ.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, а как там поживают бриллиантовые прокуроры? какую недвижимость в Украине и Европе прикупили на бриллиантовые денежки?
 показать весь комментарий
 
 
Мля, никто не знает, был он свидетелем или нет.
Все проедено коррупцией насквозь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбитый в Киеве ювелир Киселев мог быть потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров", - Горбатюк
 
 
 
 
 
 вверх