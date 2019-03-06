 Оккупационные власти Севастополя не дали горожанам провести референдум о недоверии губернатору

В "ведомстве" заявили, что инициаторы референдума неправильно оформили документы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Целью референдума было выражение недоверия оккупационному "губернатору" Севастополя Дмитрию Овсянникову с его последующей отставкой. В бюллетень планировалось вынести три вопроса, так или иначе затрагивающих пребывание Овсянникова на своем посту.
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Пакет документов был передан в "комиссию" 19 февраля. Спустя две недели "чиновники" приняли решение об отказе в проведении референдума.
Кроме того, руководство "Севизбиркома". Глава "ведомства" Сергей Даниленко заявил, что отставка чиновников либо органов государственной власти не может быть предметом регионального плебисцита.
"Мы будоражим общественное мнение, мы инициируем сначала одну инициативу, вторую инициативу, третью, а результат? К чему вы придете, уважаемые коллеги? А если вы получите не от нас, от других органов то, что это не соответствует российским законам?" – задавал "предупредительные" вопросы Даниленко.
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Юрист инициативной группы Владимир Новиков пообещал исправить мелкие неточности в документах и опять подать в "избирком" запрос на проведение референдума.
"Пусть они не сомневаются, мы дойдем, если будет нужно, и до Европейского суда. Мне известно из своих источников, что наши формулировки ввели местных в тупик. Я знаю, что они контактировали с ЦИК России и, как мне кажется, так ни к чему конкретному не пришли. Ну что же, посмотрим, как они будут выкручиваться дальше", – подытожил Новиков.
И где?
Речь о главах областей, все это поняли.
Сколько и где?
щодо Київської - так й не зрозумів, а описане у наданій Вами статті дає підстави для "референдуму про відсторонення"?!
чи лиш би "крові" "сталіна на вас нєту" й "розтрільні трійки"?!
немає?
ну так ми не парашія, де "царь харошій баярє плашіє" - немає рішення суду - немає підстав
ну але якщо я бажання жити як на ро сії - вибір кожного
какая забористая дурь у Вас в наличии
(Черному мою по фиг...одним сероводородным пуком больше... одним меньше)
Пусть потанцуют, а мы посмотрим.
Шо ?! Опять ?!
Новости Крымнаша. Выпуск #1569 за 05.03.2019 «Вас нужно выселить отсюда, а то вы все ненадежные»Posted: 05.03.2019 in Дайджесты новостей Крымнаша
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1. Подвергшаяся репрессиям активистка из Ялты Лариса Китайская выехала из оккупации: "Я выехала неделю назад, после декриминализации моей статьи. С Крыма меня выпустили спокойно. Я думаю, что выпустили, потому что я им там мешаю. Там нет ни закона, ни прав, и там может быть все, что угодно. Думаю, что в Крым я больше не вернусь" https://ru.krymr.com/a/ukrainskaia-aktivistka-kutayskaia-vuehala-iz-kryma/29802906.html (фото и видео).
2. Оккупанты за февраль 2019 года вынесли приговоры еще семи крымчанам за отказ служить в армии международных преступников, оккупировавших Крым и часть Донецкой и Луганской областей Украины https://crimeahrg.org/v-krymu-za-mesyats-vynesli-7-novyh-prigovorov-za-otkaz-sluzhit-v-armii-rf/
3. Коммуняки в Симферополе возложили цветы к мемориальной доске советскому диктатору Иосифу Сталину по случаю 66-й годовщины со дня его смерти. По оценкам правозащитного общества "Мемориал", около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 млн жителей СССР https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-kommunisti-pochtili-pamiat-sovetskogo-diktatora-stalina/29804470.html (фото).
4. В Севастополе в годовщину смерти Сталина коммуняки провели митинг с красными тряпками и портретами кровавого тирана. Ватники одаривали друг друга медалями и выкрикивали "служу советскому союзу". На шабаше рассказывали о том, каким "патриотом" был Сталин, и сожалели, что путин не такой https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-kommunisty-proveli-miting-pamyati-stalina/29804656.html (фото).
5. Люди, желающие вернуть сталинские времена, вызывают сильное желание позвонить санитарам.
6. Оккупанты признали, что крымчан массово кормят плохим кормом. В молочной продукции уровень фальсификата достигает 30%, в сфере переработанных мясных продуктов - 80%. Просто вдумайтесь в эти цифры! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1102876278598848517 (скрин).
7. Рашист из Мурманска выяснил, кто виновен в уничтожении всего живого, и решил поделиться своими выводами с жителями Ялты: "Такое впечатление, СБУ начали через своих завербованных чиновников геноцид над природой Крыма". Рашист еще не знает, что все намного хуже - СБУ делает геноцид через своих агентов на ВСЕЙ территории Московии. СБУ непобедима https://twitter.com/KrimRt/status/1102855636684034049 (скрин).
8. Евпатория стонет: "Не хочу ныть, может, у меня окружение такое. Но у кого в городе ни спросишь, все стонут, что живется все тяжелее. Цены растут в разы быстрее, чем зарплаты. На нормальную работу в городе устроиться практически невозможно. И особо не видно перспектив. Может, кто-то напишет что-то хорошее?". Я напишу - скоро эта жуть мерзкая (родная гавань) закончится. И мы вернемся домой. И ныть будет некогда - будем жить! https://twitter.com/KrimRt/status/1102871206720614400 (скрин).
9. Жителям оккупированной Ялты решили напомнить, что они 5 лет живут в дерьме: "Как ялтинцы отметят первый юбилей Крымской весны? Полное расписание всех праздничных мероприятий! Сохраняй себе на стену, чтобы не потерять!". Комментарии не заставили себя ждать: "Спасибо, не надо", "Интересно, на кого это рассчитано?", "Пойду коммуналку заплачу, да посмотрю на колбасу в магазине, просто посмотрю, горошек понюхать дадут… Авось и оливье в голове представлю", "Во бред, лучше ямы во дворах залатайте - ноги сломать можно", "Небось, школьников загонят и бабки с флагами придут", "Какое счастье, приплыли, ну и что, что-нибудь изменилось после швартовки?", "Унылое говно", "Такой бред… начиная с 2014", "Как отметят предательство и собственный идиотизм?", "Людей в жопу загнали - нате вам праздники" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1102927217343037441 (скрин). Напомню, это уже не первый раз, когда жители бывшего "города счастья" высказывают свое мнение о грядущем "праздновании" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1097833766184210433 (скрин).
10. Симферополь. Новости для врачей больницы "Семашко". Персонал в новом корпусе будет состоять исключительно из понаехов. Местных будут сокращать либо предоставлять настолько урезанную ставку, в результате чего люди сами уволятся. А жаль, врачи там опытнейшие, помощниками работать не согласятся…
11. На фоне клинической смерти медицины Крыма (убита россией) увольняют педиатра из детской поликлиники в Евпатории. Местных просто вытесняют и все. Родители в шоке - собирают подписи в защиту своего доктора. Есть мнение, что врача уволили "по национальному признаку" - она крымская татарка https://twitter.com/KrimRt/status/1102915482003345408 (скрин).
12. Понаехавшая самка ихтамнета решила возмутиться, т.к. ежедневно чувствует на себе неприязнь со стороны местных жителей: "Хотелось бы обратиться ко всем «коренным» крымчанам. Гости Крыма - это в большинстве своём семьи военных, которые приехали на полуостров не по своей воле и многое отдали, чтобы побыстрее отсюда убраться и забыть эту неразвитую дыру с космическими ценами и отсутствием медицины. Мы-то уедем (надеюсь, скоро), а вам здесь жить! Зачем вы лупите такие цены на продукты и жильё? Вы же сами себя топите! Ещё умудряетесь возникать на приезжих, как будто это из-за нас здесь такой свинарник. ЭТОТ ПИСЕЦ УСТРОИЛИ ВЫ САМИ, а когда вы видите, как приезжие ахиревают от того, куда они попали, вы ещё и обижаетесь и посылаете всех домой! Да поверьте, мы спим и видим, как мы собираем вещи и навсегда валим из этой дыры, да только пока нет возможности!!! Начните уже заниматься полуостровом, нормализуйте цены, начните работать, лентяи!!!". Нацистке ответили: "Многие не могут найти достойную работу и более дешёвое жильё именно из-за приезжих", "(Понаех из Челябинска) А кто мешает взять и поднять жопку с дивана и научиться работать, как приезжие??? Ах, да, скоро сезон и можно будет опять ничего не делать и отпугивать туристов отвратительным сервисом и ценником!!!", "А не по вашему ТВ кричат, как в Крыму дешево и прекрасно отдыхать, и про то, что у нас хороший сервис? Работать, как приезжие, говоришь? Да наши работают лучше, чем приезжие! Вы просто наглее - быдлота, которая услышала, что «Крым наш» и решила вся щимануться сюда. Вас люди терпеть уже не могут. Уже дышать тяжело от вашей толпы! Вас тут не любят из-за того, что вы быдло наглое. Вот и все", "Едут в большинстве своем непрофессионалы, без знаний и умений, зато с завышенным самомнением", "Удивительно, но пока гости и их образ жизни не посетили полуостров, общее положение вещей было приятней, нежели по состоянию на сегодняшний день. Следовательно, существует прямая закономерность между присутствием гостей и стагнацией полуострова", "Нет уж, говорили, что Крым ваш, так что не возмущайся и плати налог", "Уж валите все назад, откуда прибыли. Вы приезжаете со своим менталитетом и со своим уставом к нам в Крым. Без вас лучше будет в Крыму", "Вместе с вами сюда прибыли такие отбросы, что мы в шоке" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1102925838817939456 (скрин).
P.S. Одно сообщение из последнего пункта дайджеста решил вынести в постскриптум: "Большинство понаехов - это бескультурное, необразованное жлобье, с пренебрежением относящееся к крымчанам. Хамят, вежливости ноль. На работу берут понаеха, а не крымчанина. Местных выгоняют с работы, чтобы взять понаеха. В детский садик возьмут детей понаеха, а тебе скажут: к сожалению, для вашего ребёнка нет места в этом году, несмотря на то, что уже был зачислен. Заходишь в офис, а тебе очередной понаех говорит, что вас, крымчан, нужно выселить отсюда, а то вы все ненадёжные. Знаете, что, неуважаемые понаехи, я вам скажу: пиз*йте на х*й из Крыма. Вы здесь не нужны. Достали так, что ненавижу всех вас".
де той беркут якому вони так кричали "слава"...тут вродь як робота появилась))
референдумщики бл))
Тут депутатам ВР відмовили провести імпічмент бариги. І - нічого.
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От скажіть, у них зовсім голова не працює? Чи вони не знали куди йдуть? Слів нема