 Оккупационные власти Севастополя не дали горожанам провести референдум о недоверии губернатору

В "ведомстве" заявили, что инициаторы референдума неправильно оформили документы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Целью референдума было выражение недоверия оккупационному "губернатору" Севастополя Дмитрию Овсянникову с его последующей отставкой. В бюллетень планировалось вынести три вопроса, так или иначе затрагивающих пребывание Овсянникова на своем посту.

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Пакет документов был передан в "комиссию" 19 февраля. Спустя две недели "чиновники" приняли решение об отказе в проведении референдума.

Кроме того, руководство "Севизбиркома". Глава "ведомства" Сергей Даниленко заявил, что отставка чиновников либо органов государственной власти не может быть предметом регионального плебисцита.

"Мы будоражим общественное мнение, мы инициируем сначала одну инициативу, вторую инициативу, третью, а результат? К чему вы придете, уважаемые коллеги? А если вы получите не от нас, от других органов то, что это не соответствует российским законам?" – задавал "предупредительные" вопросы Даниленко.

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Юрист инициативной группы Владимир Новиков пообещал исправить мелкие неточности в документах и опять подать в "избирком" запрос на проведение референдума.

"Пусть они не сомневаются, мы дойдем, если будет нужно, и до Европейского суда. Мне известно из своих источников, что наши формулировки ввели местных в тупик. Я знаю, что они контактировали с ЦИК России и, как мне кажется, так ни к чему конкретному не пришли. Ну что же, посмотрим, как они будут выкручиваться дальше", – подытожил Новиков.