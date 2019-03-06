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Все про:грипп (424) Минздрав (1875) ОРВИ (143)

 За прошедшую неделю от гриппа умерли 4 человека, с начала эпидсезона - 45 летальных случаев, - Минздрав

В течение отчетной недели (25.02–03.03.2019) гриппом и ОРВИ заболели 178 567 человек 65,9% из которых - дети до 17 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦОЗ Минздрава Украины.

Так, по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 5,3% и 1,1% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 463,9 на 100 000 населения, что на 10,6% меньше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги превышены в двух областях: Черновицкой (на 8,7%) и Хмельницкой (на 0,8%).

Вместе с тем, за отчетную неделю зарегистрировано четыре летальных случая в результате гриппа, в том числе один ребенок в возрасте до двух лет, что подтверждено методом ПЦР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень заболеваемости корью вторую неделю подряд уменьшается, - Минздрав

Всего с начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Также сообщается, что в течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 79 человек, а с начала эпидемического сезона - 161 458.

Источник: https://censor.net.ua/n3115179
 
 
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І жодного натяку на не ефективне лікування,мовчать"незаангажованні"!!!!
А скількі померло людей в якіх не було грошей на лікування?
Це тому,що не той Прем"єм міністр керує,от як би була"юлькавкралавсьонакаляскеівкаблуках",то вже б деякі журналізди погрожували самоспаленням!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшую неделю от гриппа умерли 4 человека, с начала эпидсезона - 45 летальных случаев, - Минздрав
 
 
 
 
 
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