 Дело Вышинского: обвинительный акт направили в Подольский райсуд Киева

Об этом сообщает прокуратура АРК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6.03.2019 года, прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд г.Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации "РИА Новости Украина" для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что 5 марта прокурор отдела прокуратуры АР Крым вручил его подзащитному обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования.

Он также напомнил, что в 13.00 в среду в Херсонском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на продление Вышинскому срока содержания под стражей. Если мера пресечения изменена не будет, во исполнение определения Кассационного уголовного суда Верховного Суда Вышинский будет этапирован в Киев для участия в судебном заседании 20 марта 2019 года в Верховном Суде, которое начнется в 10.00.

Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

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1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.

8 февраля суд Херсона продлил арест Вышинского до 8 апреля.