Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался Украине, - нардеп Веселова.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Самопомочи" Наталья Веселова, информирует Цензор.НЕТ.

"Роман был идейным, он мечтал об отдельном сильном государстве "ДНР". Но очень быстро понял, что псевдореспублика развивается по пути, отличающемуся от его романтических представлений. Наивно предполагая, что он живет в демократическом обществе, Лягин начал критиковать руководство "ДНР", за что попал на подвал. Получив свободу, он бежал в РФ. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина, где он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем", – написала Веселова.

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Сдавшегося Украине Лягина нардеп сравнивает с наемницей Светланой Дрюк, героиней снятого террористами фильма "Ополченочка", которая недавно сдалась СБУ.

Официально информация о том, что Лягин сотрудничает с украинской стороной, пока не подтверждена.

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