Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался Украине, - нардеп Веселова.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Самопомочи" Наталья Веселова, информирует Цензор.НЕТ.
"Роман был идейным, он мечтал об отдельном сильном государстве "ДНР". Но очень быстро понял, что псевдореспублика развивается по пути, отличающемуся от его романтических представлений. Наивно предполагая, что он живет в демократическом обществе, Лягин начал критиковать руководство "ДНР", за что попал на подвал. Получив свободу, он бежал в РФ. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина, где он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем", – написала Веселова.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Звезда" российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ВИДЕО+ФОТО
Сдавшегося Украине Лягина нардеп сравнивает с наемницей Светланой Дрюк, героиней снятого террористами фильма "Ополченочка", которая недавно сдалась СБУ.
Официально информация о том, что Лягин сотрудничает с украинской стороной, пока не подтверждена.
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Некоторые социологи и политологи видят сходство между падением рейтинга власти в России и ситуацией 2013 года. Те, кто постарше, говорят, что схожие события они наблюдали накануне распада СССР. Самое интересное, что и те и другие могут быть правы. В 2013 году известные российские эксперты тоже говорили о предкризисном состоянии страны и тоже приводили сравнение с последними годами существования СССР.
Михаил Дмитриев - доктор экономических наук, бывший Первый заместитель министра экономического развития РФ, октябрь 2013 года:
«Я думаю, что свободы маневра у властей практически не осталось. Единственный способ быстро изменить ситуацию - это девальвация рубля. Но это очень болезненное лекарство, которое может оказаться почти хуже самой болезни, поэтому власти пока боятся его применять».
Игорь Шувалов - кандидат юридических наук, бывший Первый вице-премьер правительства РФ:
«Самый тяжелый период был в начале 2015 года, когда все сложилось в один момент и нам говорили, что будет крах. А за два года до этого наши ученые уже описывали, что мы уже почти в той же зоне, где СССР был перед распадом и, если правительство совершит еще один-два шага, то мы в принципе неминуемо повторим тот же самый сценарий».
О том, как в Кремле выходили из предкризисной ситуации 2013 года есть еще одна интересная цитата кандидата экономических наук Константина Ремчукова:
«Вот представим себе, что у нас бы не было Крыма, не было Донбасса, не было бы Сирии. Вот какая была бы повестка, интересно? Мы бы барахтались в кризисе, поскольку мы понимаем, что кризис этот не следствие санкций, потому что замедление экономического роста было уже в 2013 году, то есть до Крыма».
Получается, экономический кризис в 2014 году все равно бы случился. А внешнеполитические авантюры лишь позволили сгладить эффект от непопулярных мер. Вспомните, как смеялись "Искандеры". Как в Кремле буквально вымаливали санкции. Им нужно было переложить ответственность за будущий кризис на внешнего врага. Показать населению внешнюю причину, которой вызваны все беды россиян.
И это сработало. Антикризисные меры, включая обесценивание национальной валюты, конфискацию пенсионных накоплений, санкции против импортных продуктов, ограничение отдыха и покупки недвижимости зарубежом, прошли не на фоне протестов, а на фоне объединения населения вокруг национального лидера. Подобное наблюдалось на начальном этапе многих войн, когда снижение благосостояния сопровождалось ростом рейтинга власти.
Если сегодня ситуация в России действительно напоминает 2013 год - экономика не растет, рейтинг власти падает - тогда резонно предположить, что для выхода из кризиса в Кремле могут снова попытаться использовать успешную модель 2014 года. Перевести стрелки на внешнего врага и под шумок провести новый этап непопулярных реформ. Для этого нужно не так много - всего лишь развязать новую политическую авантюру.
Масштаб новой авантюры должен быть достаточным, чтобы население забыло про повышение пенсионного возраста и снова сплотилось вокруг национального лидера. Должна появиться новая великая цель и новый враг, на которого можно переложить ответственность. Вроде бы ничего сложного, если бы не одно но: великие цели требуют нарастания эскалации. Привычной защиты от террористов, или нового "русского мира" на этот раз может не хватить.
В 2013 году, накануне реализации Кремлем прошлой "великой цели", вышел доклад Начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. В нем описывалась доктрина гибридной войны, которую США якобы ведут против России. С инфографикой и описанием конкретных этапов военных действий. Все бы ничего, но ровно через год все описанное в докладе произошло на Юго-Востоке Украины под управлением офицеров Генерального штаба.
Вчера вышел новый доклад Герасимова. В документе говорится о разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «троянский конь». Суть её заключается в активном использовании «протестного потенциала пятой колонны» для дестабилизации жертвы. Не знаю, какой стране готовиться в этот раз, но я бы рекомендовал изучить доклад всем, кто может стать потенциальной "великой целью" Кремля.
Юрий Христензен
https://ibigdan.livejournal.com/
Он как бы "глава ЦИК" и у него могут быть документы о реальных результатах "референдума", например. Если он задумывался о последствиях, то мог, на всякий случай, собирать все бумажки(оригиналы) типа "приказов", "распоряжений", "постановлений" и "указов", с указаниями что, когда и как делать, что называется "с подписями и мокрыми печатями". Мог фиксировать свои телефонные разговоры с кураторами и местными "первыми лицами".
В общем, может быть дохрена чего интересного, что не предусматривало быть обнародовано широким массам.
Р.Лягин,Даунецк, ноябрь 2015г.
Нах тут это животное? Подержать неделю и потом отправить обратно сразу на утилизацию....
Это тупое животное, которое спасает свою шкуру. Оно уже предало два раза, первый раз Украину, второй раз свою дыру. Оно предаст третий, четвёртый и пятый раз. Это обыкновенное говно.... которое растворится и испортит своим присутствием общество. Оно должно отсидеть и отработать кровавыми соплями своё предательство. "тебя ждут дома"... сцуки.....
Сейчас петя его в наш цик подтянет - на усиление. Этот чувак точно умеет правильно считать.
и оно теперь свидетель?
Тепер, гадаю, його прилаштують одразу до ЦВК...
РОВ! Вырыть от мышебратьев ров, и провода натянуть под электричеством, нейтральная полоса, прожекторы, все, как положено.
Скоро массово побегут, массово, потому бежать то им будет совершенно некуда, а только в Украину.
На слезы мышебратьев в платочек и заверения, что они очень любят вареники, лично я буду задавать один простой вопрос: "А что вы, дружочки, делали в 2014 когда все у вас ликовали что "Крымнаш" и "Донбасснаш"? И на ответ, что "не делали ничего", мой ответ им будет, что вот и я ничего делать не буду, "держитесь там"(С)
Надо было иметь мозги раньше, хотя, кто их тогда особо спрашивал, план был поставлен рашкованами и осуществлён.