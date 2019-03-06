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Все про:СБУ (13280) терроризм (18019) Веселова (3)

 Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался Украине, - нардеп Веселова

Террорист Роман Лягин, организовывавший псевдореферендум 11 мая 2014 года, сдался Украине после того, как попал "на подвал" в Донецке. Он прошел по программе СБУ и стал ценным свидетелем.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Самопомочи" Наталья Веселова, информирует Цензор.НЕТ.

"Роман был идейным, он мечтал об отдельном сильном государстве "ДНР". Но очень быстро понял, что псевдореспублика развивается по пути, отличающемуся от его романтических представлений. Наивно предполагая, что он живет в демократическом обществе, Лягин начал критиковать руководство "ДНР", за что попал на подвал. Получив свободу, он бежал в РФ. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина, где он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем", – написала Веселова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Звезда" российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ВИДЕО+ФОТО

Сдавшегося Украине Лягина нардеп сравнивает с наемницей Светланой Дрюк, героиней снятого террористами фильма "Ополченочка", которая недавно сдалась СБУ.

Официально информация о том, что Лягин сотрудничает с украинской стороной, пока не подтверждена.

Также на Цензор.НЕТ: Ничего страшного. Но повесить данное существо будет необходимо, - террорист Гиркин об "измене Ополченочки"

Источник: https://censor.net.ua/n3115173
 
   
 Топ комментарии
 
Щось диряві щури забігали.
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Соучастников нет, одни свидетели. Удобно. Вся кодла дырявая это "свидетели" и "пострадавшие" которых "ждут дома". Их дом -тюрьма. Пусть сука в своём доме приберётся сам.
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"Наша задача -уничтожить государство Украина"
Р.Лягин,Даунецк, ноябрь 2015г.
Нах тут это животное? Подержать неделю и потом отправить обратно сразу на утилизацию....
Это тупое животное, которое спасает свою шкуру. Оно уже предало два раза, первый раз Украину, второй раз свою дыру. Оно предаст третий, четвёртый и пятый раз. Это обыкновенное говно.... которое растворится и испортит своим присутствием общество. Оно должно отсидеть и отработать кровавыми соплями своё предательство. "тебя ждут дома"... сцуки.....
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Не нужно их недооценивать. Выезжают из дамбаса и заселяют Киев устраиваясь на руководящих должностях с помощью соевой продажной власти. Ето называется ползучая окупация.
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яйця відрізати Лягіну і в тюрму. нехай берці для ЗСУ шиє.
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Троянский конь Колишній "глава ЦВК ДНР" Лягін здався Україні, - нардеп Веселова - Цензор.НЕТ 4917

Некоторые социологи и политологи видят сходство между падением рейтинга власти в России и ситуацией 2013 года. Те, кто постарше, говорят, что схожие события они наблюдали накануне распада СССР. Самое интересное, что и те и другие могут быть правы. В 2013 году известные российские эксперты тоже говорили о предкризисном состоянии страны и тоже приводили сравнение с последними годами существования СССР.

Михаил Дмитриев - доктор экономических наук, бывший Первый заместитель министра экономического развития РФ, октябрь 2013 года:

«Я думаю, что свободы маневра у властей практически не осталось. Единственный способ быстро изменить ситуацию - это девальвация рубля. Но это очень болезненное лекарство, которое может оказаться почти хуже самой болезни, поэтому власти пока боятся его применять».

Игорь Шувалов - кандидат юридических наук, бывший Первый вице-премьер правительства РФ:

«Самый тяжелый период был в начале 2015 года, когда все сложилось в один момент и нам говорили, что будет крах. А за два года до этого наши ученые уже описывали, что мы уже почти в той же зоне, где СССР был перед распадом и, если правительство совершит еще один-два шага, то мы в принципе неминуемо повторим тот же самый сценарий».

О том, как в Кремле выходили из предкризисной ситуации 2013 года есть еще одна интересная цитата кандидата экономических наук Константина Ремчукова:

«Вот представим себе, что у нас бы не было Крыма, не было Донбасса, не было бы Сирии. Вот какая была бы повестка, интересно? Мы бы барахтались в кризисе, поскольку мы понимаем, что кризис этот не следствие санкций, потому что замедление экономического роста было уже в 2013 году, то есть до Крыма».
Получается, экономический кризис в 2014 году все равно бы случился. А внешнеполитические авантюры лишь позволили сгладить эффект от непопулярных мер. Вспомните, как смеялись "Искандеры". Как в Кремле буквально вымаливали санкции. Им нужно было переложить ответственность за будущий кризис на внешнего врага. Показать населению внешнюю причину, которой вызваны все беды россиян.

И это сработало. Антикризисные меры, включая обесценивание национальной валюты, конфискацию пенсионных накоплений, санкции против импортных продуктов, ограничение отдыха и покупки недвижимости зарубежом, прошли не на фоне протестов, а на фоне объединения населения вокруг национального лидера. Подобное наблюдалось на начальном этапе многих войн, когда снижение благосостояния сопровождалось ростом рейтинга власти.

Если сегодня ситуация в России действительно напоминает 2013 год - экономика не растет, рейтинг власти падает - тогда резонно предположить, что для выхода из кризиса в Кремле могут снова попытаться использовать успешную модель 2014 года. Перевести стрелки на внешнего врага и под шумок провести новый этап непопулярных реформ. Для этого нужно не так много - всего лишь развязать новую политическую авантюру.

Масштаб новой авантюры должен быть достаточным, чтобы население забыло про повышение пенсионного возраста и снова сплотилось вокруг национального лидера. Должна появиться новая великая цель и новый враг, на которого можно переложить ответственность. Вроде бы ничего сложного, если бы не одно но: великие цели требуют нарастания эскалации. Привычной защиты от террористов, или нового "русского мира" на этот раз может не хватить.

В 2013 году, накануне реализации Кремлем прошлой "великой цели", вышел доклад Начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. В нем описывалась доктрина гибридной войны, которую США якобы ведут против России. С инфографикой и описанием конкретных этапов военных действий. Все бы ничего, но ровно через год все описанное в докладе произошло на Юго-Востоке Украины под управлением офицеров Генерального штаба.

Вчера вышел новый доклад Герасимова. В документе говорится о разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «троянский конь». Суть её заключается в активном использовании «протестного потенциала пятой колонны» для дестабилизации жертвы. Не знаю, какой стране готовиться в этот раз, но я бы рекомендовал изучить доклад всем, кто может стать потенциальной "великой целью" Кремля.

Юрий Христензен
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Этот он пишет что шляется по приёмам у мэра и губернатора? Тогда понятно, ничего нового #Путиннападёт...
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куда им деваться? для паРаши они отработанный материал. уже никто в мире не воспринимает дыру и лугандон иначе как террористический конгломерат, созданный и поддерживаемый паРашей. ни о каких республиках речи давно нет. а жить то хочется всем, даже дырявым "героям".
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Щось мені підказує, що це ще не дно! Сумно...
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Раша готується їх всіх здати. Вони вже її непотрібні. Ось і діять на виперед, стараючись спасти свою шкуру. Питання лише в одному: а чи потрібні вони нам. І що такого цінного, що ми не знаємо, ці зрадники можуть дати. Думаю нічого. Більше того. Росія хоче нам здати ВСЕ ОРДЛО. Тільки знову питання-а чи потрібен нам цей розграблений край з ватним населенням, який сам покликав грабіжників. Є там звичайно нормальні люди. Ось їх потрібно переселити до нас та максимально допомогти. А решта -нехай їдять русский мир. Їдят поки очі не повидазять, бо бачили, що купували.
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І що такого цінного, що ми не знаємо, ці зрадники можуть дати.

Он как бы "глава ЦИК" и у него могут быть документы о реальных результатах "референдума", например. Если он задумывался о последствиях, то мог, на всякий случай, собирать все бумажки(оригиналы) типа "приказов", "распоряжений", "постановлений" и "указов", с указаниями что, когда и как делать, что называется "с подписями и мокрыми печатями". Мог фиксировать свои телефонные разговоры с кураторами и местными "первыми лицами".
В общем, может быть дохрена чего интересного, что не предусматривало быть обнародовано широким массам.
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Соучастников нет, одни свидетели. Удобно. Вся кодла дырявая это "свидетели" и "пострадавшие" которых "ждут дома". Их дом -тюрьма. Пусть **** в своём доме приберётся сам.
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Хто шустріший той тікає, а хто тупіший - "кто не успел тот опоздал".
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"Наша задача -уничтожить государство Украина"
Р.Лягин,Даунецк, ноябрь 2015г.
Нах тут это животное? Подержать неделю и потом отправить обратно сразу на утилизацию....
Это тупое животное, которое спасает свою шкуру. Оно уже предало два раза, первый раз Украину, второй раз свою дыру. Оно предаст третий, четвёртый и пятый раз. Это обыкновенное говно.... которое растворится и испортит своим присутствием общество. Оно должно отсидеть и отработать кровавыми соплями своё предательство. "тебя ждут дома"... сцуки.....
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Якщо до Дрюк ще можна застосувати програму прощення, хоча б за те, що вона - жінка, що все-таки вона мала вибір щодо того, чи переходити на українську сторону, то Лягін все зробив лише тому, що не мав куди подітись. І розчарувався він НЕ В ІДЕЇ "САМОСТАЯТЕЛЬНОГА ДАМБАССА", а у недорозвинутих виконавцях цієї ідеї. А ідея-то залишилась. І зрештою це саме ідейний Лягін своїм "рифириндумом" підірвав недалеку Дрюк до тих дій, які вона ніколи не вчинила б, якби не організований ним псевдореферендум... Є такий фільм з Арнольдом Шварценеггером "Людина, що біжить". Там злочинці, які нібито пройшли лабіринт смерті, отримували прощення, пільги, хатинки не березі океану. Проблема була тільки в тому, що насправді всі вони були знищені в тому лабіринті. А їхнє "прощення" робилося лише для телевізійної картинки. Можливо, я надто кровожерний, але вважаю, що у нашій країні теж потрібен такий лабіринт для таких, як Лягін.
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ну вот...как "на подвал" прочищает мозги...и восстанавливает любовь к Украине...
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"Гладковський", як і "Свинарчук" - не видумане прізвище. Якесь по батьківсьій лінії, якесь по материнській. Депутат Гончаренко це по матері а по батьку Костусєв.
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Так що з воно таке в тій динирі твориться??? .. Що, вже так даунбасянє нажерлися "русскага мира", що вже захотілося їм "жарених снегирей"?... Бачили очі, що купували - жеріть щоб вони вам на роги повилазили, курви продажні..😠😠😠
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Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался Украине, - нардеп Веселова

Сейчас петя его в наш цик подтянет - на усиление. Этот чувак точно умеет правильно считать.
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belge. А при чём тут Порошенко ? Он шо, в разведке служит ? Иди н**** !
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Лягин, тебя ждут дома … "Скачать" инфу с этого зашквара и назад отправить ...
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По всьому видно що цього козла теж сажать не збираються, то хто ж там тоді вороги якщо всі патріоти? Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался Украине, - нардеп Веселова - Цензор.НЕТ 4090
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С одной стороны, его расстрелять бы. Потому что из-за таких как он, погибло много настоящих патриотов. Но с другой стороны, если мы хотим вернуть наши земли (с населением), без "понять и простить" никак не обойтись.
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Я не хочу ні прощать ні понімать(занадто добре той регіон знаю).Навіть повертати не хочу. А Веселова скоро всю сепарню звідти перетягне.І це ж тому лягіну навіть в морду плюнути не можна,бо побіжить же тварюка в поліцію заяву писати ,і поліція ж на його боці буде.
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к сожалению, ваши слова подпадают под сепаратизм. И понятно что донбасс подарил нам яныка, и кучу проблем. Но все же, это Украина. я бы еще и кубань отжал. Это же исконные земли Киевской Руси, наследницей которой является Украина! Колишній "глава ЦВК ДНР" Лягін здався Україні, - нардеп Веселова - Цензор.НЕТ 6435
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Лягіну розкажіть про сепаратизм.А щоб дійти до Кубані,треба "віджати" Ростов.Кізяків куди дінете? Паймьотє і прастітє?
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хорошо, когда есть свобода выбора - дыныровский подвал или украниская тюрьма. надеюсь приняли как надо и НЕ будут лепить из него "бойца сопротивления"...
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Не факт що не будуть.Але можуть нагородити.Веселова поклопоче.
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Сейчас Петя амнистирует и пойдет в украинский ЦИК работать голоса *правильно* считать.
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Раньше надо было сдаваться. Может быть уже в нашем ЦИК на руководящую должность устроился бы. Колишній "глава ЦВК ДНР" Лягін здався Україні, - нардеп Веселова - Цензор.НЕТ 1367
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Дело пахнет керосином. Крыси начали бежать.
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Он может рассказать много интересного + информационний эфект мол криси бегут с корабля.
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Что бы потом не оказалось , что это так Россия своих засалает в Украину
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Военный корреспондент (а что, Россия воюет в ЛНР?) «Комсомолки»: «Я слушал тогда генпрокурора республики (ЛНР) о том, как глава совмина ЛНР Цыпкалов «повесился в камере из опасений за свою жизнь». Колишній "глава ЦВК ДНР" Лягін здався Україні, - нардеп Веселова - Цензор.НЕТ 9241
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Я думаю что их просто как диверсантов закидают в Украину. А вообще он был на подвали , или это такой кейс оправдание?
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даже сепары понимают, кто выборы, у нас выиграет - по этому и сдаются - логика)))))))
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Два випадки--це вже явище. Пора брати Донецьк на випередження.
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пора давать СБУ обьявления с денежной наградой за головы\диверсии\инфу. Дырявые за пенсию из рф готовы и говно ложками хлебать. Так что сработает этот ход. Лучше беречь наших ребят и бить дырявое кодло всеми методами
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Товарисчь Веселова верит в идейных ерров??? Может нам ее саму на подвал отправить?
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А чому ви думаєте,що не може бути ідейних сєпарів?Лягін ненавидів, ненавидить і буди ненавидіти Україну незалежно від того,платять йому за це чи ні.
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Давайте определимся в понятиях?, сепаратор он до того времени сепаратор, пока не взял автомат, когда взял автомат он звычайный терр!!!
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веру калмыкову нужно потужным подсрачником этапировать в курск
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Хотел Вам посочувствовать, Вера Калмикова, но лишняя запятая после слова "помощи" всё испортила... Колишній "глава ЦВК ДНР" Лягін здався Україні, - нардеп Веселова - Цензор.НЕТ 6655
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А что холопу на подвале не понравилось? Рузкий мир же
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Ценный свидетель мог бы и кровью расплатиться, на штрафбат!
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цінний кадр, некім адептам "путєн нападєт якшо не я" - пригодиться...мож й генпрокурором новим стане...
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это не то хер, который перед "выборами" в дыре выступал, и говорил, что его задача состоит в уничтожении Украины как государства?
и оно теперь свидетель?
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Он самый, програма странная немного, я надеюсь что под "тебя ждут дома", имелась ввиду украинская зона, где он получит вместо законного пожизненного лет 10, и выйдет за хорошее поведение через 8?
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І для чого він нам потрібен? Треба було скинути його в сірій зоні десь, а так буде ходити по нашій землі,ще й з держохороною
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хм... это что ж за забеги такие на скорость?! запасемся попкорном, однако.
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Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался Украине, - нардеп Веселова.

Тепер, гадаю, його прилаштують одразу до ЦВК...
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идейный сторонник ДНР..., это диагноз, господа..., куда ж его выпускать, тут нужна интенсивная терапия....
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Зачем оно Украине. Отправить в лугандон обратно
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А что там с сепаром Аброськиным, который тоже поначалу в ДНР работал а потом начальником полиции стал вместе с Голубаном? И только когда Аваков поехал в США и там его ФБР за горло подержали, показав ему фотографии с Гуантанамо, сразу же после возвращения Аброськина уволил, так как уже оказался не таким патриотом как его Петя и Аваков представляли.
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"Лягин начал критиковать руководство "ДНР", за что попал на подвал. Получив свободу, он бежал в РФ. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина" Источник: https://censor.net.ua/n3115173

РОВ! Вырыть от мышебратьев ров, и провода натянуть под электричеством, нейтральная полоса, прожекторы, все, как положено.
Скоро массово побегут, массово, потому бежать то им будет совершенно некуда, а только в Украину.
На слезы мышебратьев в платочек и заверения, что они очень любят вареники, лично я буду задавать один простой вопрос: "А что вы, дружочки, делали в 2014 когда все у вас ликовали что "Крымнаш" и "Донбасснаш"? И на ответ, что "не делали ничего", мой ответ им будет, что вот и я ничего делать не буду, "держитесь там"(С)
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Ани тада хатели как крышнямчане под "тихую говень", а раз не вышло и жрать нечего, то передумали и просятся назад, причём, поголовное большинство.
Надо было иметь мозги раньше, хотя, кто их тогда особо спрашивал, план был поставлен рашкованами и осуществлён.
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пора вводить понятие "неграждане" , как в латвии. Гражданам причастным к сепаратизму, лишать гражданства, давать паспорт "нераждан", они не могу голосовать, занимать госдолжности.
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Сволочи поняли что Украину можно захватить и не применяя оружие.Похоже Украине подходит писец.
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Про такие вещи нечего трындеть раньше времени!
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ну так выборы в Украине! он то знает как правильно подсчитать голоса! Деня Пушилин не даст соврать!)))))))
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не знаю, куди він потрапить за відомою програмою індульгенції для сепарів, але на волі з такою мордякою, яку ні з ким не переплутаєш, він буде битий щоденно, за гратами йому буде небезпечніше. А ще подейкують, що його родина живе у Німеччині, може, йому конче потрібна ця індульгенція, щоб пропустили через кордон.
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И он даже не сядет. А дурачки едут в бамбас на "вайну" "защищать страну". Потом вас мамке без ноги, с контузией или в гробу вернут, а такой биомусор через пару лет еще и амнистируют всем скопом, тамженашилюди.
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Большинство даунбасолугандосов устали от нищеты и такого положения дел. Практически все они хотят вернуться в Украину, но кто теперь "там их услышит", если тысячи автоматчиков из мордора там шастают и контролируют. Выехали только те, кто мог тогда, в начале истерии "русская весна". Многие хотят проголосовать на выборах и мечтают вернуться под контроль Украины, но у ху#ла свои планы...
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ну ну....а через годик эта с...ка и в Киеве захочет рехферендум провести
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Вообще то через 25 дней. Такие кадры и здесь петру на выборах нужны.
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столько людей погибло из-за ублюдочмырей ( а его ждут дома - нахера эти истоты в Украине ). хотело руцкава мира, пистуй в арду. кто нам вернёт отцов, матерей, сыновей, детей Украины. я их не жду и кормить не собираюсь вон на мардву.
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есть давно выведенная жизнью аксиома: предавший один раз - предаст ещё сто раз. эти насекомые не нужны.
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Дрюкша убегая 8 танков подорвала, а эту гнусную рожу нужно посадить по полной! прекрасно помню это противное **..ще которое он везде сунул на всех дырявых шабашах1 А теперь ему программу по амнимтии? Да он хуже тех кто стрелял в наших, он их натравливал, а теперь когда его рвение не оценили кинулся сдаваться! Извините за многословие действительно эта рожа меня разозлила!
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Цікаво, за що його чекала в'язниця на росії, наврядчи за референдум.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался Украине, - нардеп Веселова
 
 
 
 
 
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