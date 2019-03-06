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 Общество
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Все про:журналистика (2358) нападение (1698) НСЖУ (30)

 С начала года на журналистов осуществили 13 физических атак, - НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 13 случаев физической агрессии в отношении журналистов за два первых месяца 2019 года.

Об этом сообщил НСЖУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в январе было семь таких случаев, в феврале - шесть.

Больше всего - пять атак на журналистов - зафиксировали в Киеве и области, еще две - в Одессе, и один случай в Херсоне. Также пять инцидентов было на западе страны: два - в Черновицкой области и по одному во Львове, Закарпатье и на Тернопольщине.

По данным НСЖУ, одно из самых жестоких нападений произошло вечером 24 января. В Голосеевском районе Киева неизвестные избили и ограбили журналистов проекта "Стоп коррупции" Александра Золотнюка и Владислава Марченко, которые готовили сюжет о незаконной добыче песка.

"Больше всего пострадал Александр Золотнюк - у него ушибы мягких тканей, выбитый зуб, ожог сетчатки. По факту происшествия обратились в полицию, открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой). Но нас такая квалификация не устраивает, требуем изменения статьи на 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста)", - заявила начальник юридического департамента "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик.

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По ее словам, в этом деле задержали семерых подозреваемых, двоих отпустили, к остальным применена мера пресечения - домашний арест с 23.00 до 7.00. Также установлена ​​личность организатора, он сейчас в розыске.

В то же время эксперты Индекса физической безопасности журналистов решили не включать в мониторинг три инцидента, где журналисты заявляют, что не видят сознательного препятствование журналистской деятельности, или где обстоятельства событий свидетельствуют о бытовом характере происшествий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115166
 
 
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на очереди Бигус. свинарчуковско-порошенковская банда вполне способна пойти по стопам чучмы. одной партии выкормыши.
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Ой, з Бігуса зробити бігус пообіцяли атошники.
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зі свинарчука точно пообіцяли. порохобидло в твіттері-не атошники,а лайно смердюче-село дране
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Скажи їм це в обличчя, а не сховавшись під ніком.
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легко. можу і тобі за одне ввалити кастетом в пику
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У мене таке враження що єдине на що ти здатен- то смердіти в інтернеті. Давай своє ім'я-прізвище і адресу, сміливчик.
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ага..за то що показав через що відмовляє у них техніка, і як на них бабла собі свинарчуковськи тварюки тирять,коли купляють б.у запчастини за ціною 4-х нових?
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А ти купи одну нову в РФ по ціні тих же десяти нових.
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а нафіга в РФ? проХЛО казав що військова промисловість повністю незалежна від раші.
чи пороХЛО-бреХЛО? а польщі неможна купити старе совкове лайно під розбір? вали на.., брехлова підкладка!
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Журналісти у нас недорогенькі. Легше перекупити, ніж бити.
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Путин вигнав Шустера.
Порошенко також вигнав Шустера.Путін посадив Савченко
Поршенко також посадив СавченкоПутін вважає Саакашвілі своїм ворогом
Порошенко теж вважає Саакашвілі своїм ворогомЯкщо він все за ним повторює - може він і Крим для нас «повернє у рідну гавань»?
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Бачу, у Вас нові методички. Я сьогодні цей же комент уже читав. Відповім як і Паньку Недоброму:
А хто тобі сказав що Ху...ло вважає укуреного грузина ворогом? Аби вважав- Міхо кінчив би як Нємцов, Старовойтова, Хлєбніков, Політковская і ще кілька тисяч ворогів Кремля. А Міхо собі стрибає, як гірська коза. Та й вся грузино- російська війна викликає враження що Міхо робив усе якнайкраще для Кремля.
А Шустер... Менше лайна стало.
06.03.2019 06:18

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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года на журналистов осуществили 13 физических атак, - НСЖУ
 
 
 
 
 
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