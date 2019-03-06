 С начала года на журналистов осуществили 13 физических атак, - НСЖУ

Об этом сообщил НСЖУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в январе было семь таких случаев, в феврале - шесть.
Больше всего - пять атак на журналистов - зафиксировали в Киеве и области, еще две - в Одессе, и один случай в Херсоне. Также пять инцидентов было на западе страны: два - в Черновицкой области и по одному во Львове, Закарпатье и на Тернопольщине.
По данным НСЖУ, одно из самых жестоких нападений произошло вечером 24 января. В Голосеевском районе Киева неизвестные избили и ограбили журналистов проекта "Стоп коррупции" Александра Золотнюка и Владислава Марченко, которые готовили сюжет о незаконной добыче песка.
"Больше всего пострадал Александр Золотнюк - у него ушибы мягких тканей, выбитый зуб, ожог сетчатки. По факту происшествия обратились в полицию, открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой). Но нас такая квалификация не устраивает, требуем изменения статьи на 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста)", - заявила начальник юридического департамента "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик.
По ее словам, в этом деле задержали семерых подозреваемых, двоих отпустили, к остальным применена мера пресечения - домашний арест с 23.00 до 7.00. Также установлена личность организатора, он сейчас в розыске.
В то же время эксперты Индекса физической безопасности журналистов решили не включать в мониторинг три инцидента, где журналисты заявляют, что не видят сознательного препятствование журналистской деятельности, или где обстоятельства событий свидетельствуют о бытовом характере происшествий.
чи пороХЛО-бреХЛО? а польщі неможна купити старе совкове лайно під розбір? вали на.., брехлова підкладка!
Порошенко також вигнав Шустера.Путін посадив Савченко
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Порошенко теж вважає Саакашвілі своїм ворогомЯкщо він все за ним повторює - може він і Крим для нас «повернє у рідну гавань»?
А хто тобі сказав що Ху...ло вважає укуреного грузина ворогом? Аби вважав- Міхо кінчив би як Нємцов, Старовойтова, Хлєбніков, Політковская і ще кілька тисяч ворогів Кремля. А Міхо собі стрибає, як гірська коза. Та й вся грузино- російська війна викликає враження що Міхо робив усе якнайкраще для Кремля.
А Шустер... Менше лайна стало.
06.03.2019 06:18