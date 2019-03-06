EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1688  27
Все про:Великобритания (2094) взрывчатка (631) Лондон (274) терроризм (18019)

 В двух аэропортах и на ж/д станции Лондона обнаружили взрывные устройства, упакованные в картонные коробки

Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной станции "Ватерлоо".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают британские СМИ.

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".

Все обнаруженные взрывные устройства были упакованы в картонные коробки для почтовых отправлений.

Опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ должна заплатить за оккупацию Крыма, вмешательство в выборы в США и отравление Скрипалей, - глава Минобороны Британии Уильямсон

Начато расследование, однако никаких арестов или задержаний пока не произведено.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города дана рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

Источник: https://censor.net.ua/n3115162
 
 
 Топ комментарии
 
Ну захерова машка на днях же говорила, что россосияне ведут собственное расследование по Скрипалям. Ну вот! Такая методика следствия, похоже.

ПыСы. Кстати вчера где-то в тви видел фотки сукабеевой в Солсбери. Мож приезд пропагандонши и эта новость связаны? Что думаете, Скотланд Ярд?
 показать весь комментарий
 
сімєтрічний атвєт на Азовські санкції
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Британии садистов хватает.
Импортировали долго патамушта, по визам больших талантов или специалистов, со своими то напряженка, вот и завозят.
 показать весь комментарий
 
 
Нічому Британців не навчили Шпілі-Вілі.
 показать весь комментарий
 
 
нужно больше иммигрантов запустить в Анлию,побольше арабов и русских
 показать весь комментарий
 
 
Я так розумію, що в одній середньовічній конторі однієї середньовічної країни всі співробітники відрядження хочуть лише в Лондон. Напевне два закохані піде*аси з цієї контори, які були там раніше, дуже яскраво описали колегам свої враження!
 показать весь комментарий
 
 
сімєтрічний атвєт на Азовські санкції
 показать весь комментарий
 
 
Ну захерова машка на днях же говорила, что россосияне ведут собственное расследование по Скрипалям. Ну вот! Такая методика следствия, похоже.

ПыСы. Кстати вчера где-то в тви видел фотки ********** в Солсбери. Мож приезд пропагандонши и эта новость связаны? Что думаете, Скотланд Ярд?
 показать весь комментарий
 
 
Плешивый Педофил типа Лондон победил.
Рюсскае быдло,вас от говна спасли РУЗВЕЛЬТ и Черчилль...
падаль МАВЗОЛЕЙНАЯ ...обосцанная...
 показать весь комментарий
 
 
коробочки не россельмаш случайно..... гы-гы.... привет от вовы соплежуям.............
 показать весь комментарий
 
кацапы продолжают развлекаться. а почему бы и нет? бриты только сопли жевать умеют.
 показать весь комментарий
 
 
В 1941 гогду рюсским МУдакам президент США Рузвельт банку Тушонки дал,не тем дал ПАСКУДАМ дал.....ЖАЛЬ..
 показать весь комментарий
 
 
Следующим президентом США будет ДЖО Байден...
Рюсмская ПАДАЛЬ готовьте Сцуки...прпофессора не Преображенского...а ДУПЛО ШАРИКОВА и Швондера...БЫДЛО...... У двох аеропортах та на залізничній станції Лондона виявили вибухові пристрої, упаковані в картонні коробки - Цензор.НЕТ 1527Мавзолейное
 показать весь комментарий
 
Найти кто заложил
Посадить на взрывное устройство
Взорвать
Пообещать так будет с каждым
 показать весь комментарий
 
Питерское МЕТРО и Московское МЕТРО взрывал я...даты назвать???? У двох аеропортах та на залізничній станції Лондона виявили вибухові пристрої, упаковані в картонні коробки - Цензор.НЕТ 8975БЫДЛО...
 показать весь комментарий
 
Гордые бритты (сарказм!) проглотят и это. Шпиливилии как пример. Они даже на применение ядерных зарядов малой мощности по лондонам и бристолям выразят озабоченность и хайгли-лайкли.
 показать весь комментарий
 
Я начальник Рюсскага МИРА Александр ДУГИН и кихзяк Донского казачества майор рюсскага Мира Дормидонтов приказываю...обосрать РАБссию вонючку по Самые МАГАДАНЫ ДЖУГАШВИЛИ........
 показать весь комментарий
 
Рюсская падаль ПЕДОФИЛА КГБэшного...вам лучче уехать в эти дни...
СОВЕТ... У двох аеропортах та на залізничній станції Лондона виявили вибухові пристрої, упаковані в картонні коробки - Цензор.НЕТ 9209иначе вам звиздец.............
 показать весь комментарий
 
 
Крайняя степень озабоченности.
Мы призываем все стороны прекратить эскалацию конфликта.
 показать весь комментарий
 
 
и самое смешное...что там скарабеева ошивалась вчера... от коза...***аная ))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Подружайка ихняя или у ней там недвижимость?
 показать весь комментарий
 
 
////
....... Ольга Скабеева 5 марта записывала в Солсбери репортаж, во время которого ведущая прошлась по пути отравленных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юли...
....пользователи социальных сетей раскритиковали ведущую телеканала «Россия 1» Скабееву за отсутствие стиля и слишком дорогие кроссовки....))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Мокшане лютуют?)))
Наверное заложили с мыслю о ДИДАХ!
капец вам рептилоиды англо-сакские!

Чепига и Мишкин уже пакуют чемоданы!
Теперь вам не отделатся Шпили Вилями!
 показать весь комментарий
 
слівной бачок **** красовкі купіла... а коробка залишилась!
 показать весь комментарий
 
Британским полицейским стоит натаскать своих собак из поисковой службы, кроме запахов взрывчатки, наркотиков и ОВ, на запах кислых щей и заношенных портянок... Тогда намного легче будет вычислять "солсберийских геев"...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ двух аэропортах и на ж/д станции Лондона обнаружили взрывные устройства, упакованные в картонные коробки
 
 
 
 
 
 вверх