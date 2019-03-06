 В двух аэропортах и на ж/д станции Лондона обнаружили взрывные устройства, упакованные в картонные коробки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают британские СМИ.
В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".
Все обнаруженные взрывные устройства были упакованы в картонные коробки для почтовых отправлений.
Опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.
Начато расследование, однако никаких арестов или задержаний пока не произведено.
В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города дана рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".
Импортировали долго патамушта, по визам больших талантов или специалистов, со своими то напряженка, вот и завозят.
ПыСы. Кстати вчера где-то в тви видел фотки ********** в Солсбери. Мож приезд пропагандонши и эта новость связаны? Что думаете, Скотланд Ярд?
Рюсскае быдло,вас от говна спасли РУЗВЕЛЬТ и Черчилль...
падаль МАВЗОЛЕЙНАЯ ...обосцанная...
Рюсмская ПАДАЛЬ готовьте Сцуки...прпофессора не Преображенского...а ДУПЛО ШАРИКОВА и Швондера...БЫДЛО...... Мавзолейное
Посадить на взрывное устройство
Взорвать
Пообещать так будет с каждым
СОВЕТ... иначе вам звиздец.............
Мы призываем все стороны прекратить эскалацию конфликта.
....... Ольга Скабеева 5 марта записывала в Солсбери репортаж, во время которого ведущая прошлась по пути отравленных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юли...
....пользователи социальных сетей раскритиковали ведущую телеканала «Россия 1» Скабееву за отсутствие стиля и слишком дорогие кроссовки....))))))))))))
Наверное заложили с мыслю о ДИДАХ!
капец вам рептилоиды англо-сакские!
Чепига и Мишкин уже пакуют чемоданы!
Теперь вам не отделатся Шпили Вилями!